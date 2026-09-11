Vom Kolobok aus dem Ofen bis zur Brotfabrik

Die Backwaren darf man riechen, aber nicht essen. / Julia Kiriltschewa/ Zentrum “Sotow”

Vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis zum Ende der 1930er-Jahre durchlief die Brotproduktion in Russland einen Wandel von der vorrevolutionären Kultur des traditionellen Brotbackens hin zu mechanisierten Brotfabriken. Die Ausstellung führt die Besucher durch diese „Brot-Odyssee“: In sieben Abschnitten wird die Verwandlung von rohem Teig in einen vorrevolutionären Kalatsch und ein Wurstbrot gezeigt.

Die Wanderungen von Kolobok

Es ist besser, die Ausstellung nicht hungrig zu besuchen, denn Brot ist hier in verschiedenen Formaten vertreten: Skulpturen, Gemälde und Attrappen. Die Exposition betrachtet Brot nicht nur als Nahrungsmittel, sondern auch als komplexes Symbol, das ideologische, ästhetische und alltägliche Aspekte der russischen Geschichte widerspiegelt. Die Ausstellung besteht aus sieben Kapiteln: „Brot. Die Geburt des Helden“, „Das Brot geht auf den Markt“, „Alles wird zu Brot“, „Das Brot erlangt Verstand“, „Das Brot erlangt Macht“, „Das Brot wird alles“ und „Das Brot kehrt nach Hause zurück“.



Im russischen Volksmund gibt es den Helden Kolobok, den einsame alte Leute aus Teig geformt haben. Doch Kolobok wollte nicht bei ihnen leben und machte sich auf eine große Reise. Die Kuratorinnen Darja Donina und Elena Scheludkowa griffen dieses Bild auf, um die Besucher der Ausstellung auf eine ähnliche Reise zu schicken.



Auf seinen Wanderungen begegnet das Brot Kolobok den vor der Revolution erfolgreichen Bäckern – hier in der Ausstellung wird über die Dynastie Filippow erzählt, über das Kaufmannsgeschlecht, das zur Legende der russischen Brotbäckerei und zu den „Königen der Moskauer Bäcker“ wurde. Ende des 19. Jahrhunderts war Brot das Hauptnahrungsmittel für den Großteil der Bewohner des Russischen Reiches. Doch die Filippows machten Brotwaren zu etwas Herausragendem: In den besten Moskauer Häusern wurden ihre Brötchen, Törtchen und Kuchen zum Tee gereicht. Ihre Produkte wurden zu einem kulturellen Phänomen, das sogar auf den Seiten der Werke der Klassiker beschrieben wurde – bei Tschechow und Saltykow-Schtschedrin. Die Revolution verschonte die Filippows nicht; alle ihre Geschäfte wurden verstaatlicht.

In der Ausstellung gibt es märchenhafte Elemente. Julia Kiriltschewa/ Zentrum “Sotow”

Vom Bäcker zum Minister

In den Jahren der Neuen Ökonomischen Politik (1921–1928) durchlief der Getreidemarkt einen Weg von freiem Überfluss nach der Abschaffung der Prodrawerstka bis zu schweren Brotkrisen und der Rückkehr zur staatlichen Regulierung.



„In jeder Phase verfolgen wir die Evolution des Brotes, wie sich die Einstellung zu ihm veränderte, wie sich sein Sortiment und seine Vielfalt wandelten, wie neue Sorten verändert wurden, bestehen blieben und für die massenhafte mechanisierte Produktion in Brotfabriken neu erfunden wurden, wie sich die Mode für bestimmte Brotsorten wandelte“, erzählt Kuratorin Darja Donina.



Das Zentrum „Sotow“ selbst hat einen Bezug zur Geschichte des Brotes. In dem 1931 erbauten Gebäude befand sich die Brotfabrik Nr. 5. Im Inneren gab es ein Ringförderband; hier wurden in verschiedenen Jahren zwischen 40 und 250 Tonnen Brot produziert.



Wasilij Sotow selbst war in der Sowjetzeit Minister für Lebensmittelindustrie. Doch seine berufliche Laufbahn ähnelt laut Darja Donina der Geschichte des Koloboks.



„Als 13-jähriger Junge trat er in die Bäckerei der Filippows ein und arbeitete dort als Brotschneider, das heißt, er machte mit den Händen das, was 20 Jahre später durch seine Bemühungen Maschinen machen sollten. Dann befasst er sich gerade in den Jahren der Neuen Ökonomischen Politik mit der Lebensmittelversorgung, arbeitet als Direktor einer der Moskauer Bäckereien, was ebenfalls sehr im Geist der Zeit ist. Und dann, Ende der zwanziger Jahre, im Jahr 1928, wird er für den Posten des Hauptverantwortlichen für Brot innerhalb des Moskauer Verbandes der Konsumgenossenschaften vorgeschlagen. Und dann beginnt eine größere Etappe. Er ist bereits für das gesamte Brot in Moskau zuständig, einschließlich des Baus von Brotfabriken. 1939 wird er Volkskommissar für Lebensmittelindustrie. Insgesamt hat mich diese Geschichte vom Jungen in der Bäckerei bis zum Minister sehr überrascht, und für mich wurde Sotow zum Haupthelden der Ausstellung“.



Neben mehreren inhaltlichen Ebenen dieser Ausstellung gibt es auch eine olfaktorische – hier kann man riechen, wie verschiedene Brotsorten duften, sogar Rosinenbrötchen und Wurstbrot. Die ausgestellten Brot-Exemplare sind echt, sie wurden im Forschungsinstitut für Brotbäckerei hergestellt, aber speziell behandelt, damit das Brot während der gesamten Laufzeit der Ausstellung haltbar bleibt.

Ljubawa Winokurowa