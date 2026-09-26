Eine Garage, die zum Museum wurde

Die Garage von Konstantin Melnikow wirkt sehr modern. (Foto: Verkehrsmuseum Moskau/ Sergej Lukjanow)

Die Tickets für das neue Museum sind im Nu ausverkauft. Am Wochenende warnten sogar die Wachleute am Eingang, dass es keine Tickets mehr gebe und man am Dienstag wiederkommen solle. Das Museum zog kaum dass es seine Türen geöffnet hatte, ein Publikum an – Eltern und Kinder, die dort praktisch völlige Handlungsfreiheit genießen.

„Garagenarbeiten“

Sechs Jahre lang hauste das Verkehrsmuseum in provisorischen Räumen, bis die Stadt ihm das Gebäude der monumentalen Garage übergab. Das von Konstantin Melnikow in den Jahren 1926 bis 1929 errichtete Gebäude feiert in diesem Jahr sein hundertjähriges Bestehen. Im Laufe seiner fast hundertjährigen Geschichte änderte das Gebäude mehrmals seine Bestimmung und bewahrte dabei stets den Bezug zum Verkehr: Hier waren Lastkraftwagen, ein Taxipark und eine Autoreparaturfabrik untergebracht, und von 1948 bis 2015 der Busbetriebshof.

Aufgrund seiner Größe bietet das Museum Platz für Fahrzeuge fast jeglicher Größe. (Foto: AGN Moskwa/Wasilij Kusnetschonok )

Im Zuge der Restaurierung erhielt die Garage ihr historisches Erscheinungsbild zurück: Das Mauerwerk, die abgeschrägten Giebel sowie das ursprüngliche System der natürlichen Beleuchtung – eine Lichtlaterne und eine Verglasung mit Buntglasfenstern – wurden wiederhergestellt, spätere Anbauten wurden abgerissen. Für die Ausstellung über die Moskauer Metro wurde unter dem Gebäude eine neue unterirdische Ebene geschaffen, wobei die historischen Konstruktionen der Garage erhalten blieben. Interessant ist, dass auch das Jüdische Museum und Zentrum für Toleranz in Moskau in einem ehemaligen Garagengebäude untergebracht ist, das von Konstantin Melnikow entworfen wurde.



Die Gesamtfläche des Verkehrsmuseums übersteigt 20.000 Quadratmeter – das ist vergleichbar mit drei Fußballfeldern oder einem Drittel des Luschniki-Stadions.

Sowohl Busse als auch U-Bahnen – im Raum eines einzigen Museums

Die Ausstellung erstreckt sich über zwei Etagen, und um sie oberflächlich zu besichtigen, braucht man mindestens zwei Stunden. Im ersten Stock entfaltet sich die Geschichte der Stadt und des Verkehrs von den Kutschern und den ersten Straßenbahnen des späten 19. Jahrhunderts über die Industrialisierung, die Entwicklung der Automobilindustrie und das Wachstum der neuen Stadtviertel Moskaus bis hin zur modernen städtischen Infrastruktur und dem autonomen Verkehr.



Der gesamte Raum ist sehr interaktiv gestaltet: Die meisten Busse und Oberleitungsbusse kann man betreten – das Interieur besichtigen und auf den Fahrgastsitzen Platz nehmen. Besondere Aufmerksamkeit erregt der Oberleitungsbus TBES von 1957 – das einzige erhaltene Exemplar einer für die WDNCh gebauten Serie, mit Panoramafenstern, einem Teppichläufer und dem Emblem „Arbeiterin und Kolchosbäuerin“. Er war während des Weltfestivals der Studenten und Jugend 1957 im Einsatz. Hier steht auch der „Blaue Oberleitungsbus“ aus dem berühmten Lied von Bulat Okudschawa. Es handelt sich um das real existierende und meistgebaute Modell des sowjetischen Oberleitungsbusses, das bis in die 1960er-Jahre produziert wurde.



Unter den seltenen Artefakten befinden sich eine Kutschermarke von 1854, ein Straßenbahn-Linienanzeiger aus den 1920er-Jahren, eine Moskauer Metro-Fahrmarke von 1935 und eine Fußgängerampel „Stehen – Gehen“ aus den 1960er-Jahren.



Ebenfalls bemerkenswert ist der sowjetische Pkw GAZ-M-1. Im Volksmund wurde er „Woronok“ (der Rabe) genannt – das Auto war in einer dunklen Farbe lackiert und stand meist im Dienst der staatlichen Sicherheitsorgane, weshalb es in den 1930er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts fest mit Verhaftungen assoziiert wurde – man holte die Menschen nachts ab und setzte sie in einen solchen „Woronok“.



Die unterirdische Ebene ist vollständig der Metro gewidmet. Und in diesem Raum fühlt man sich tatsächlich wie in der U-Bahn. Hier gibt es scheinbar alles über sie: den interaktiven Prozess des Baus von Stationen, die Geschichte der zentralen Metrostationen, Waggons verschiedener Epochen, die man betreten und „Knöpfchen drücken“ kann. Unter den Exponaten befindet sich ein einzigartiger Waggon des Typs W – der einzige weltweit erhaltene Metrowaggon der Berliner U-Bahn in der achttürigen Ausführung. Dieser Waggon wurde 1945 aus Berlin abtransportiert. Er diente als Prototyp für den Bau sowjetischer Züge.

Der Waggon des Typs W. (Foto: AGN Moskwa/Wasilij Kusnetschonok)

Die Ausstellung des Museums kann man in beliebiger Reihenfolge besichtigen: zum Beispiel zunächst in den Sälen über die Metro verweilen (und dort kann man wirklich mehrere Stunden verweilen) und danach zum Nahverkehr aufsteigen. Ebendort, auf der unterirdischen Etage, befindet sich ein Mosaik des Werks „Moskwitsch“, das den wichtigsten Meilensteinen der Entwicklung des Werks gewidmet ist. Auf Initiative des Museums wurde das historische Paneel erhalten, von der Fassade der ehemaligen Werkhalle demontiert, restauriert und in die Dauerausstellung überführt. Das Mosaik kann man bei einer Tasse Kaffee genießen – das Museumscafé wurde direkt neben dem Paneel eingerichtet.

Ljubawa Winokurowa