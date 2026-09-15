„Weiße Nächte“: Friendzone auf Dostojewski-Art

Von TikTok zur Bestsellerliste

Penguins meistverkaufter Klassiker des Jahres 2024 in Großbritannien war ausgerechnet eine schmale Erzählung von 1848. „Weiße Nächte“, ein frühes und vergleichsweise wenig bekanntes Werk Dostojewskis, verkaufte sich plötzlich zehntausendfach. Der Weg an die Spitze führte über BookTok, die Büchercommunity auf TikTok. Ein Video des britischen Buchinfluencers Jack Edwards kam auf über drei Millionen Aufrufe.

Wer „Weiße Nächte“ heute auf Deutsch kaufen möchte, muss sich zunächst entscheiden, wie hübsch der Liebeskummer aussehen soll. Im September 2024 erschien beim Insel Verlag eine illustrierte Neuübersetzung, die im März 2026 bereits in die dritte Auflage ging. Im Mai 2025 brachte Anaconda eine kupfergeprägte Schmuckausgabe heraus, die ausdrücklich als „Dostojewskis TikTok-Hit“ beworben wird. Russische Melancholie, jetzt auch geschenktauglich.

„Weiße Nächte“ in der illustrierten Insel-Ausgabe von 2024 (Quelle: Insel Verlag)

Neu eingekleidet wurde allerdings nicht nur das Buch, sondern auch die Sprache, mit der es verkauft wird. Bei Thalia wird eine Taschenbuchausgabe von 2011 inzwischen mit sogenannten Book Tropes versehen – kurzen Bezeichnungen für wiederkehrende Handlungsmuster, die schon vor dem Lesen verraten sollen, auf welche Art es diesmal kompliziert wird. Im Fall von „Weiße Nächte“ lauten sie optimistischerweise unter anderem „Slow Burn“ und „Friends to Lovers“.

Wer mit diesen Etiketten wenig anfangen kann, befindet sich übrigens in guter Gesellschaft: Dostojewski kannte sie auch nicht. Das Begriffssystem für die Spielarten des romantischen Grauens ist neu, die emotionale Verwirrung dahinter nicht. Und die begann in einer Petersburger Sommernacht.

Friendzone und Limerence

Der namenlose Erzähler ist ein einsamer junger Mann, der sich selbst einen Träumer nennt. Geliebt hat er bis dahin vor allem in seiner Fantasie, bis er Nastenka begegnet. Sie selbst wartet seit über einem Jahr auf die Rückkehr ihres Geliebten. Vier Nächte lang werden die beiden zu Vertrauten. Nastenka stellt nur eine Bedingung: Er darf sich nicht in sie verlieben (Spoiler: Er verliebt sich). Als sie schließlich glaubt, ihr Herzblatt habe sie verlassen, lässt sie sich für einen Moment auf die Vorstellung einer gemeinsamen Zukunft mit dem Träumer ein. Doch als ihr Geliebter zurückkehrt, entscheidet sich Nastenka für ihn – und aus vier weißen Nächten wird für den Träumer sehr schnell ein ziemlich grauer Morgen.

Für heutige Leserinnen und Leser eine irritierend vertraute Frage: Was genau war das eigentlich zwischen den beiden?

Erstellt mit Hilfe von KI

Online landet der Träumer schnell in der „Friendzone“ – jener wenig beneidenswerten Lage, in der einer auf Liebe hofft, während der andere die Nähe als Freundschaft versteht. Ganz erledigt ist die Sache damit allerdings auch nicht. Dostojewski hat sich schließlich nicht die Mühe von 80 Seiten gemacht, damit TikTok am Ende mit einem Wort fertig ist.

Spannender ist ohnehin, was im Kopf des Träumers passiert. Er braucht nicht mal eine Woche, um Nastenka kennenzulernen, sich zu verlieben und ein ganzes Leben mit ihr auszumalen. Emotional gesehen überspringt er einige Zwischenschritte.

Dafür gibt es heute den Begriff „Limerence“. Gemeint ist nicht einfach Verliebtheit, sondern eine intensive Fixierung, bei der Sehnsucht, Idealisierung und die Hoffnung auf Erwiderung einander verstärken. Das Ergebnis hat oft wenig mit der Realität zu tun.

Vom Sicherheitsabstand zur persönlichen Betroffenheit

Viele junge Leserinnen und Leser entdecken in „Weiße Nächte“ kein fernes Liebesdrama aus dem 19. Jahrhundert, sondern eine Gefühlslage, die ihnen unangenehm vertraut vorkommt. Wer selbst einmal zu lange auf ein Vielleicht gehofft hat, liest den Träumer anders als jemand, auf den schon einmal Hoffnungen projiziert wurden, die er gar nicht bestellt hatte.

So schleichen sich beim Lesen neben Nastenka und dem Träumer ziemlich zuverlässig noch ein paar weitere Personen in die Geschichte. Ein Ex vielleicht. Eine Fast-Liebe. Dieser eine Mensch, dessen Nachricht man damals vollkommen vernünftigerweise zwölfmal gelesen hat, weil das dritte Emoji definitiv neue Erkenntnisse zur Gesamtlage versprach.

Dostojewski hat diese Leute nicht eingeladen. Das Publikum bringt sie selbst mit – und damit wird es ziemlich schwierig, Nastenka und den Träumer noch völlig neutral zu besprechen. Man beginnt bei zwei Figuren in Petersburg und merkt erst spät, dass man längst einen alten Fall aus dem eigenen Liebesleben neu verhandelt.

BookTok hat Dostojewski nicht modern gemacht. Es hat vor allem den ehrfürchtigen Sicherheitsabstand verkürzt. Aus „großer russischer Klassiker“ wird plötzlich erstaunlich schnell: „Oh Gott, das kenne ich.“ Der Schriftsteller bleibt derselbe – nur steht er auf einmal weniger einschüchternd im Regal und dafür ziemlich überraschend mitten im eigenen Liebesleben.

Das ist tröstlich und ein wenig beleidigend zugleich: Mit dem romantischen Chaos ist man offenbar weder allein noch besonders originell. Gut 80 Seiten Text, autobiografische Fußnoten ohne Seitenlimit.

Sabrina Borger