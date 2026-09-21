Wie Gefallene Gesichter bekommen

Michail Bogdanow und Vincent Mazo (Quelle: Vincent Mazo)

Ein Fund im Wald bei Rschew

Es beginnt im Sommer 2025 mit einem Fund in der Nähe von Rschew an der Wolga, rund 250 Kilometer westlich von Moskau. Michail Bogdanow ist wieder einmal „im Feld“, wie er sagt, um nach gefallenen sowjetischen Soldaten des Großen Vaterländischen Krieges zu suchen. Ein kräftiger, sympathischer Russe, Mitte 40. Er gehört zur Suchgruppe „Pionier“, die freiwillig zumeist an Wochenenden loszieht, um Tote des Zweiten Weltkrieges zu bergen. Bogdanow: „Ich kann da nicht zu Hause rumsitzen. Ich muss raus zum Suchen.“

Dabei stößt er in einem Wald auf einen zerfallenen Maschinengewehrstand. Nach stundenlangem vorsichtigen Graben findet er tief in der Erde die Gebeine zweier deutscher Soldaten. Der eine hat eine Erkennungsmarke, der andere nur einen kleinen verschlissenen Beutel aus Leder bei sich. Darin brüchiges Papier. Ein Briefchen. „Dieser Brief war in einer altdeutschen Schrift geschrieben“, so Michail Bogdanow. „Wir haben ihn vorsichtig auseinandergefaltet und gespürt: Das ist etwas Besonderes.“

Der russische lokale Fernsehkanal MIR berichtet über diesen ungewöhnlichen Fund. Im Interview sagt Bogdanow: „Wir konnten die Schrift nicht lesen, aber was wir erkennen konnten: Auf der Rückseite des Briefes gab es einen Absender.“

Ein Brief in Sütterlinschrift

Bogdanow erinnert sich an einen deutschen Freund, den er seit mehr als zehn Jahren kennt und der perfekt Russisch spricht. An Vincent Mazo, wohnhaft in Frankfurt. Bogdanow scannt den Brief und schickt eine Kopie an seinen Freund. Und der startet aus persönlichen Gründen eine acht Monate lang dauernde Recherche. Sein Ziel: Angehörige dieses Toten zu finden.

Zuerst will er die Kopie an der Universität analysieren lassen, findet im Internet aber eine Gruppe von Experten für altdeutsche Schriften. Mazo: „Für diese Spezialisten war es nicht schwierig, den Inhalt des Briefes, geschrieben in Sütterlin, zu rekonstruieren. Sie konnten den Absender genau identifizieren: Walter Stötzel, Schüler.“ Vom Vornamen des Vaters war nur das „K“ am Anfang zu erkennen.

Damit ist klar: Den Brief hat der Sohn Walter an seinen Vater geschrieben, als dieser an der Front war. Oder von der Mutter beziehungsweise einem Lehrer schreiben lassen. Denn die Schrift ist akkurat, fein und leserlich. Doch in der Mitte ist das Papier mittlerweile zerrissen, auseinandergefallen. Vincent Mazo: „Ich glaube, der Vater hat den Brief so oft herausgeholt und gelesen, dass er schließlich ganz brüchig wurde. In dem Brief wird auch das gerade geborene Töchterchen Rosie erwähnt. Wir suchten also einen Vater mit dem Namen K am Anfang und einer Tochter, die Rosie heißt.“

Acht Monate Spurensuche

Der Brief wurde am 3. Juli 1942 geschrieben. Das Datum auf dem Poststempel ist deutlich lesbar, ebenso der Ort Buschhütten, in Nordrhein-Westfalen, im Siegerland gelegen. An der dann folgenden Recherche sind ein Journalist und ein Wissenschaftler beteiligt, auch die Freundin von Vincent Mazo hilft mit. Das Ganze erweist sich als kompliziert, immer wieder heißt es auf Anfrage bei Behörden: „Wegen der Datenschutzrichtlinien dürfen wir keine Auskunft erteilen“.

Dann aber: Mithilfe der Webseite GEDBAS, mit der man Ahnenforschung betreiben kann, stößt Vincent Mazo auf einen Karl Stötzel mit einem Sohn Walter. Ein erster Anhaltspunkt. Und dann findet sich der entscheidende Satz: Karl wird seit dem 30. August 1942 vermisst. Vermisst im Gebiet Rschew an der Wolga. Mazo: „Es wurde uns klar: Es muss dieser Karl Stötzel sein, den wir suchen“.

Es folgt ein Anruf im Stadtarchiv von Kreuztal, wo die Familie laut Internet damals wohnte. „Mir wurde gesagt, es gab die Familie Stötzel. Aber die ist dann von Buschhütten, dem südlichen Stadtteil von Kreuztal, weggezogen nach Siegen. Ich habe um die standesamtlichen Daten gebeten und ich habe sie tatsächlich bekommen“.

Da zeigt sich: Die Daten stimmen überein. Karl Stötzel, Modellschreiner, geboren am 15. September 1909, vermisst am 30. August 1942 im Gebiet Rsсhew. Kinder: Walter und Rosemarie. Mazo: „Aber dennoch kamen wir nicht weiter. Das war’s. In Siegen habe ich keine Auskunft mehr bekommen. Wir waren frustriert.“

Anrufe bei Polizeidienststellen, bei Einwohnermeldeämtern, Archivsuche. Nichts. „Dann schaute ich noch einmal bei GEDBAS nach. Tatsächlich hatte jemand meinen Eintrag aktualisiert und auch seinen Namen hinterlegt. Mit ihm setzte ich mich dann sofort in Verbindung.“

Dieser Mann lässt Mazo dann den gesamten Stammbaum der Familie Stötzel und auch die Angehörigenliste zukommen. „Eine großartige Arbeit im digitalen Archiv, die uns weiterbrachte.“

Der Enkel in Esslingen

Mit Hilfe von öffentlich einsehbaren Einträgen und Telefonnummern geht es dann weiter. Aber die Person, die Mazo sucht, der Enkel des toten Soldaten, ist nicht zu finden. Eine Anfrage in dem Institut, in dem er in Siegen gearbeitet hatte, bleibt zuerst unbeantwortet.

Doch dann meldet sich ein Kollege. Marcus Stötzel sei mittlerweile nach Esslingen verzogen. Mazo: „Ich bekam seine neue E-Mail-Adresse. Dann habe ich ihn angeschrieben und er hat mich angerufen. Ich war bei diesem ersten Gespräch sehr aufgeregt. Dabei wurde mir klar: Wir haben alles richtig gemacht. Marcus Stötzel hat alle Daten bestätigt.“

Der Enkel, geboren 1972, ist natürlich zuerst einmal überrascht. Sein Großvater galt als vermisst in Russland. Nur schwach erinnert sich der Elektroingenieur daran. „Als Kind hat man das überhaupt nicht begriffen. War der Opa tot, gefallen oder irgendwo in Russland?“ Wie so oft in der Nachkriegszeit, war dieses dunkle Kapitel auch in dieser Familie kaum ein Thema. Es wurde nicht darüber gesprochen.

Ein Foto und alte Erinnerungen

Durch das Gespräch mit Vincent Mazo tauchen alte Erinnerungen auf. An die Urgroßmutter Henriette, die oft zusammengesunken in einer Ecke gesessen hatte, gebeugt von Kummer. Die Tragödie des Krieges lastete wie ein dunkler Schatten auf ihr. Die Mutter von Karl Stötzel hatte nämlich auch noch einen zweiten Sohn im Krieg verloren: Ernst, der Bruder von Karl, war im März 1943 im Kriegslazarett Nummer 3 in Kiew gestorben, so die offizielle Mitteilung.

Walter Stötzel (rechts) trifft hier wohl zum letzten Mal seinen Vater Karl. (Foto: Aus dem Archiv von Marcus Stötzel)

Marcus Stötzel hat mittlerweile in Fotoalben ein Bild des Soldaten Karl mit seiner Ehefrau und dem Töchterchen Rosie auf dem Arm gefunden, rechts daneben der Sohn Walter. Marcus Stötzel: „Der Brief, den mein Vater als Neunjähriger geschrieben hat, hat mich sehr bewegt. Es ist ein Wunder, dass dieses Papierchen so viele Jahre überstanden und geholfen hat, meinen Großvater jetzt zu identifizieren. Unsere gesamte Familie ist davon berührt. Aber wir sind auch erleichtert, weil es jetzt Gewissheit gibt.“

Das Foto – ein Blick zurück auf Tage voller Hoffnung, darauf, dass Karl gesund aus dem Krieg zurückkehrt. Zu sehen ist auch der Stolz des Soldaten auf seine junge Familie. Marcus Stötzel: „Leider ist mein Vater Walter 2003 schon verstorben. Mit ihm habe ich nicht viel über dieses Thema sprechen können und mit meiner Tante Rosemarie, die im Februar letzten Jahres verstorben ist, auch nicht.“

Persönliche Motive: Warum Vincent Mazo nicht aufgab

Für Marcus Stötzel war es ein Rätsel, warum der ihm völlig unbekannte Vincent Mazo diese aufwendige Recherche betrieben hat. Der junge Mann aus Frankfurt erklärt das so: „Ich hatte immer enge Beziehungen zu Russland. Mein Großvater hat als Rotarmist im Zweiten Weltkrieg gekämpft und überlebt. Aber ein großer Teil unserer Familie wurde beim sogenannten Simferopol-Massaker im Dezember 1941 auf der Krim ausgelöscht, weil sie Juden waren. Sie wurden in einem Massengrab beerdigt.“

Die Großeltern von Vinzent Mazo lebten in Moskau. Er war schon als Kind immer wieder bei ihnen zu Besuch und hat in Moskau auch Michail Bogdanow kennengelernt. Er weiß, welche Spuren tabuisierte Themen in Familien hinterlassen, welche Folgen ungeklärte Schicksale haben können. Antwort auf Fragen zu dem Massaker an seinen Angehörigen etwa hat er nie bekommen.

Entscheidendes Motiv für seine Recherche aber war die Freundschaft zu dem Russen, dessen ehrenamtlichen Einsatz für die Kriegstoten er bewundert. „Ich finde das, was er macht, sehr wichtig. Da ich ihm ‚im Feld‘ nicht helfen kann, habe ich alles getan, um ihm anders gerecht zu werden.“

Gewissheit und ein Grab in Rschew

Ende Februar 2026 kommt Michail Bogdanow dann aus Rsсhew in das Moskauer Büro des Volksbundes, um das Briefchen von Walter an seinen Vater Karl zu übergeben. Vorsichtig legt er die zerfallenen Blätter auf den Tisch:

Auch Denis Deryabkin, beim Volksbund Leiter des Umbettungsdienstes in der Russischen Föderation, beugt sich im Moskauer Büro zusammen mit Michail Bogdanow über den Text. Die beiden Männer kennen sich. Deryabkin erinnert sich genau: „Uns wurden von der Gruppe ‚Pionier‘ die Gebeine von fünf Soldaten übergeben. Darunter auch die von Karl Stötzel. Damals wussten wir seinen Namen noch nicht, aber jetzt sind wir ganz sicher. Im August 2025 wurde er mit den anderen auf unserer Kriegsgräberstätte in Rsсhew beigesetzt – im Block 12, Reihe fünf, Grab 168 bis 170.“

Das Foto von Karl Stötzel und seiner Familie erreichte mittlerweile auch Michail Bogdanow in Rschew. Er schreibt: „So zeigt sich, was unsere Arbeit bewirken kann. Gefallene bekommen Gesichter. Ich freue mich sehr, dass der Soldat identifiziert und seine Familie benachrichtigt wurde.“

Der Brief des kleinen Jungen an seinen Vater liegt mittlerweile im Archiv des Volksbundes in der Bundesgeschäftsstelle in Niestetal, wo er speziell behandelt wird, damit er nicht noch weiter zerfällt. Kopien wurden an die Familie Stötzel versandt und natürlich auch an Vincent Mazo.

Im Juli reiste Vincent Mazo dann nach Rschew. Dort traf er seinen Freund Bogdanow und gemeinsam besuchten sie den deutschen Friedhof. Mithilfe eines Lageplans konnte dann ermittelt werden, wo sich das Grab von Karl Stötzel befindet. Mazo: „Ich kann meine Gefühle kaum in Worte fassen. Zu sehen und zu wissen, hier liegt der Mann, dessen Namen und Identität wir herausfinden konnten, das bewegt und beeindruckt mich sehr. Ich danke dem Volksbund sehr. “

Auch der Volksbund bemüht sich in jedem einzelnen Fall darum, Angehörige eines identifizierten Kriegstoten ausfindig zu machen, und recherchiert – wenn nötig und möglich – am letzten Wohnort des Gefallenen nach ihnen. Derart in die Tiefe zu gehen wie im Fall von Karl Stötzel, ist bei mehreren Tausend identifizierten Toten pro Jahr allerdings leider nicht möglich.

Hermann Krause