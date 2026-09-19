Das Schild des Goethe-Instituts hängt nur noch

bis zum 13. September an dieser Backsteinwand (Foto: Denis Woronin / AGN Moskwa).

Die Schließung des Russischen Hauses

Die Entscheidung zur Schließung des Russischen Hauses in Berlin begründeten die deutsche Innenminister Dobrindt und Außenminister Wadephul als Antwort auf den gescheiterten Drohnenangriff auf den Frachtflughafen Leipzig. Die deutschen Behörden machten Russland dafür verantwortlich. Russische Offizielle nannten die Vorwürfe hingegen unbelegt.

Interviews und Äußerungen in sozialen Netzwerken nach zu urteilen, scheint zumindest einem Teil der Kommentatoren jede Analyse der Beweise oder auch nur deren Kenntnisnahme nicht besonders wichtig zu sein: „Die deutschen Behörden haben ermittelt, und ich vertraue den deutschen Behörden.“ Das Narrativ „die Behörden haben es so entschieden, also muss es so sein“ ist in Russland gut bekannt. Wenige (wiederum den Reaktionen in sozialen Netzwerken nach zu urteilen) haben sich die Mühe gemacht, die Argumente zu studieren, die die Einstufung als unerwünscht und die Schließung bestimmter deutscher Organisationen erklären würden: „Wenn die Behörden es so entschieden haben, dann ist es richtig.“ Nicht völlig spiegelbildlich, aber doch ähnlich.

Spiegelsymmetrie

Im Fall des Russischen Hauses und des Goethe-Instituts gilt das Prinzip der Spiegelsymmetrie definitiv. Ein kulturelles Auge um ein kulturelles Auge. Die Reaktionen darauf sind in Deutschland unterschiedlich. Man muss nicht lange suchen, um zahlreiche Posts in sozialen Netzwerken zu finden, die die Entfernung des „Sprachrohrs russischer Propaganda“ aus Berlin geradezu mit Jubel verkünden. Es gibt auch solche, die vorschlagen, es dabei nicht bewenden zu lassen und alle Russlanddeutschen auf ihre Zuverlässigkeit zu überprüfen. So wirft eine junge russische Oppositionsaktivistin in einem Video den Russlanddeutschen Kontakte mit Russland vor und obendrein auch noch die Wahl der AfD. Fakten interessieren wiederum kaum jemanden. Hauptsache, man spricht selbstbewusst und kategorisch – das mag das Publikum. Und auch hier ist alles spiegelbildlich. An solchen Rednern mangelt es in Russland nicht.

Proteste in Berlin, Schweigen in Russland

Nach der Bekanntgabe der Entscheidung zur Schlie­ßung des Russischen Hauses in Berlin fanden gleich drei Demonstrationen vor dem Gebäude statt. Die erste richtete sich gegen die Schließung des Hauses. Organisiert wurde sie von der Partei BSW, der Deutschen Kommunistischen Partei und der „Gesellschaft für Deutsch-Russische Freundschaft“. Unweit davon traten Unterstützer der Ukraine für die Schließung des Hauses ein, was zu erwarten war. Unabhängig von den anderen forderte eine Gruppe von etwa zehn Personen, russische Oppositionelle im Exil, das „Spionagenest“ zu verschließen. Nach dem Prinzip der Spiegelsymmetrie müsste man nun über jene schreiben, die gegen die Entscheidung zur Schließung des Goethe-Instituts in Russland protestierten. Doch es gab keine Proteste. Entweder sind alle mit dem Geschehenen zufrieden oder die Menschen zögern, ihre Unzufriedenheit öffentlich kundzutun.

Konsulate im Kreuzfeuer: Bonn und St. Petersburg

Im Fall der Konsulate funktionierte das Prinzip der Spiegelsymmetrie nicht sofort. Als Deutschland entschied, zusammen mit dem Russischen Haus auch das russische Generalkonsulat in Bonn zu schließen, entstand ein Ungleichgewicht: Danach hätte Russland nur noch eine Vertretung in Berlin gehabt, während Deutschland in Russland neben der diplomatischen Vertretung in der Hauptstadt auch ein Generalkonsulat in St. Petersburg unterhält. Jedoch glichen die russischen Behörden diese Situation schnell aus. In einer Note des russischen Außenministeriums heißt es, dass das Generalkonsulat Deutschlands in St. Petersburg seine Arbeit bis zum 18. September einstellen muss.

Das Lachkabinett der Spiegelbilder

Das Prinzip der spiegelbildlichen Reaktion setzt, sofern es überhaupt etwas Positives in sich birgt, Unausweichlichkeit und Verhältnismäßigkeit der Antwort voraus. Allerdings verspricht es in puncto praktischem Nutzen nichts. Das gilt für beide Seiten. Die Schlie­ßung von Konsulaten ist ein überaus harter und – es sei nicht ohne Bitterkeit vermerkt – spektakulärer Schritt. Jedoch beseitigt die Auflösung einer Institution nicht den Bedarf, den sie einst deckte. Beide Länder haben die diplomatischen Vertretungen des jeweils anderen auf ein Minimum reduziert. Dennoch sind die Menschen auf konsularische Dienstleistungen angewiesen, und in beiden Ländern ist ein Teil dieser Arbeit nun auf die sogenannten Honorarkonsuln übergegangen.

Aber die Natur scheut das Vakuum. Das betrifft nicht nur die diplomatischen Vertretungen, sondern auch die Kulturzentren und die Kultur überhaupt. Man kann sie schließen, aber der Bedarf bleibt. Und er wird so oder so befriedigt. In diesem Sinne ist der praktische Nutzen der Schließung von Konsulaten oder Kulturzen­tren alles andere als offensichtlich. Offensichtlich ist vielmehr, dass das Prinzip der spiegelbildlichen Antworten heute Priorität hat. Nicht wenige sind überzeugt, dass dieses Spiegelbild ein Zerrspiegel ist und dass es an der Zeit wäre, diesen Raum mit den Zerrspiegeln an den Wänden endlich zu verlassen. Jedoch geht das Lachkabinett vorerst weiter. Auge um Auge.

Igor Beresin