Der alte neue Turm

Die Konstruktionselemente des Turms werden durch neue ersetzt. (Foto: AGN Moskwa)

Der Schuchow-Turm in Schabolowka soll bereits im Oktober dieses Jahres abgebaut werden. Zunächst wird er demontiert, untersucht und wieder zusammengesetzt. Anschließend werden die nicht wiederherstellbaren Elemente durch moderne ersetzt. Diese bevorstehende Rekonstruktion hat bei Historikern und Urbanisten eine Welle der Empörung ausgelöst.



Der Schuchow-Turm ist eines der bekanntesten Wahrzeichen Moskaus. Er wurde 1922 nach dem Entwurf des Ingenieurs Wladimir Schuchow errichtet, der eine besondere hyperboloide Konstruktion entwickelt hatte. Vom Turm aus wurde zunächst Rundfunk gesendet, dann ab 1937 experimentelle und ab 1939 regelmäßige Fernsehsendungen. Bis zur Inbetriebnahme des Ostankino-Fernsehturms im Jahr 1967 blieb der Schuchow-Turm der wichtigste Fernsehturm des Landes. Im Jahr 2002 wurde die Ausstrahlung vom Schuchow-Turm eingestellt; heute sind auf ihm Mobilfunksender untergebracht.



Während eines Jahrhunderts des Betriebs waren die Metallkonstruktionen des Turms starker Korrosion ausgesetzt. Er muss dringend restauriert werden. Das von den Behörden genehmigte Projekt sieht keine kosmetische Reparatur vor, sondern eine technische Modernisierung. Der Turm wird Element für Element von oben nach unten demontiert, beginnend mit der obersten Sektion. Jedes Element, das erhalten werden kann, bleibt bestehen, doch der größte Teil des beschädigten Metalls wird durch neue Konstruktionen unter Einhaltung der historischen Parameter ersetzt.



Der Autor des Projekts „Moskau mit den Augen eines Ingenieurs“ Airat Bagautdinow erklärte in einem Kommentar für die Webseite Seasons: „Es handelt sich nicht um eine Restaurierung, sondern um die Schaffung eines neuen Bauwerks, das lediglich die Form des historischen Turms wiederholt. Das authentische Denkmal wird dabei verloren gehen. Meiner Ansicht nach widerspricht eine solche Vorgehensweise der eigentlichen Idee der Bewahrung des kulturellen Erbes. “Die Verteidiger des historischen Erscheinungsbildes veranstalteten ein „Schuchow-Fest“, bei dem sie über die Bedeutung der Ideen Schuchows und die Wichtigkeit berichteten, seine Konstruktionen in ihrer historischen Form zu bewahren. Dies wird jedoch kaum helfen.



Die Arbeiten zur Rekonstruktion oder Dekonstruktion, wie Airat Bagautdinow sie nennt, beginnen schon bald.

Ljubawa Winokurowa