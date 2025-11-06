Sergej Eisenstein in einem kleinen Raum

In der Ausstellung „Sergej Eisenstein. Der unendliche Mensch” (Foto: AGN Moskwa)

Wenn Sie die Ausstellung unter der Woche besuchen, haben Sie gute Chancen, der einzige Besucher zu sein. Das ist eine wunderbare Gelegenheit, allein durch die acht Säle zu schlendern, in denen die Meilensteine im Leben eines der berühmtesten russischen Regisseure dargestellt sind. Man kann ihn zwar als sowjetischen Regisseur bezeichnen, da er in der Zeit lebte und arbeitete, er wurde jedoch zu einem Reformer des Kinos.

Eisenstein wurde in Riga geboren und wuchs dort auf. Sein Vater Michail Eisenstein war einigen Angaben zufolge deutscher Jude. Er leitete die Verkehrsabteilung der Provinzverwaltung von Livland und beschäftigte sich in seiner Freizeit mit Architektur. Er baute Häuser im Jugendstil und ging als Architekt des Rigaer Modernismus in die Geschichte ein.

Sergej Eisenstein beherrschte seit seiner Kindheit die deutsche Sprache perfekt. Ursprünglich wollte er in die Fußstapfen seines Vaters treten und Ingenieur werden. Doch dann begeisterte er sich für das Theater und trat in die Werkstatt von Wsewolod Meyerhold ein, der die Staatlichen Höheren Regiewerkstätten gegründet hatte.

Vom Skizzenblock zur Leinwand

In der Ausstellung sind Eisensteins kubistische Kostümentwürfe zu sehen. Er begann schon in früher Kindheit zu zeichnen und hinterließ ein riesiges Archiv mit Zeichnungen, Skizzen, Entwürfen und Storyboards, das bis heute eine reichhaltige Quelle für die Forschung ist. Eisenstein zeichnete sein ganzes Leben lang; manchmal war es für ihn einfacher, seine Gedanken in einer Zeichnung als in einem Text auszudrücken.

Im Proletkult-Theater, wo er als Bühnenbilder begann, aber schnell zum Regisseur wurde, inszenierte er sowohl russische Klassiker, die er bis zur Unkenntlichkeit veränderte, als auch revolutionäre Autoren. Sehr bald wechselte er vom Theater zum Kino. Im Auftrag des Proletkult drehte er den Film „Der Streik“, der von der sowjetischen Kritik positiv aufgenommen wurde. Es folgte „Panzerkreuzer Potemkin“, der dem Autor bereits weltweiten Ruhm einbrachte. Der Film wurde auch in Deutschland gezeigt, allerdings mit zensurrechtlichen Einschränkungen: Der als bolschewistische Propaganda geltende Film wurde nur unter großen Mühen zur öffentlichen Vorführung zugelassen. In der Ausstellung sind Aufnahmen von den Dreharbeiten sowie eine kleine historische Chronik zu sehen, darunter auch die Premiere des Films im Kino „Khudozhestvennyj“, zu der die Menschen in Scharen strömten. Nach „Panzerkreuzer Potemkin“ folgte „Der Aufstand im Oktober“ mit seiner berühmten Szene des Sturms auf den Winterpalast. Zu sehen sind auch die Originalplakate.

Zwischen „Der Aufstand im Oktober“ und „Das Alte und das Neue“ (Foto: Kinopoisk)

Kunst im Schatten der Macht

Ein separater Saal erzählt von Eisensteins Zeit in Mexiko. Zusammen mit seinem Assistenten Grigori Alexandrow und dem Kameramann Eduard Tisse reiste er nach Europa und Amerika, um das Tonfilmemachen zu lernen. Schließlich landete er in Mexiko, wo er mit den Dreharbeiten zu „Es lebe Mexiko“ begann. Das Geld für den Film stellte der amerikanische Schriftsteller Upton Sinclair zur Verfügung. Die Mittel waren jedoch recht schnell aufgebraucht und die Sowjetunion unterstützte die Idee des Films nicht. Leider gelangte nicht das gesamte gedrehte Material zu Eisenstein. Es wurde auf verschiedene amerikanische Studios aufgeteilt und von Eisensteins ursprünglicher Idee blieb nichts übrig.

In der Ausstellung sind einige wenige Fotos von seiner Mexiko-Reise und Souvenirs zu sehen, die Eisenstein mitgebracht hatte. Während seiner dreijährigen Reise hatte der Regisseur an Gewicht verloren und galt als Deserteur und Flüchtling. Einige Jahre lang durfte Eisenstein keine Filme drehen und widmete sich der Lehrtätigkeit. Dann folgten die Filme „Die Wiese von Bezhin“, der von den sowjetischen Behörden radikal abgelehnt wurde, der erfolgreiche „Alexander Newski“ (1938), der während des Zweiten Weltkriegs als Mittel zur Stärkung der Moral gegen die Nazis eingesetzt wurde, und der monumentale „Iwan der Schreckliche“ (1944).

Acht kleine Ausstellungsräume sind natürlich wenig für Eisenstein, wenn man die Größe seiner Persönlichkeit bedenkt, aber für einen ersten Eindruck reichen sie wohl aus. Obwohl man sich wahrscheinlich mehr wünschen würde. Aber es bleiben seine Filme, die man sich von Zeit zu Zeit auf der großen Leinwand ansehen kann.

Ljubawa Winokurowa