Kraft der Stille: Alexej Sawrassow

Die Saatkrähen von Nikolaj Polisskij (Foto: Sergej Kisseljow/AGN Moskwa)

Mitte des 19. Jahrhunderts galt die Landschaftsmalerei als zweitrangiges Genre, das primär dazu diente, Kulissen für Porträts, Genreszenen und Architekturdarstellungen zu liefern oder als Hintergrund für Historienbilder zu fungieren. Die russische Provinz wurde kaum gemalt: Nach dem Akademieabschluss reisten junge Künstler nach Italien, um dort zu malen und sich ihren künstlerischen Blick sowie ihr Bildvokabular anzueignen.

Sawrassows Landschaften

In Sawrassows Landschaften gibt es weder leidenschaftliche Emotionen noch erzählerische Handlungen. Raum, Licht und Luft werden zu den eigentlichen Protagonisten, die Komposition ordnet sich dem weiten Horizont unter. Der Künstler befreite die Landschaftsmalerei von konventionellen Schönheitsvorstellungen und schulte das russische Publikum darin, Poesie dort zu entdecken, wo man sie zuvor übersehen hatte: in einer Mondnacht, beim Sonnenuntergang über einem Sumpf, in den verschiedenen Stimmungen der über die Ufer getretenen Wolga oder in einem provinziellen Hinterhof.

Genau diese reduzierte Malweise wurde zum Kern seiner künstlerischen Philosophie. Sawrassow war einer der Ersten, der es wagte, nicht eine Handlung, sondern ein Gefühl festzuhalten. Seine Stille ist keine Leere, sondern pulsierendes Leben. Die durch einen ausgearbeiteten Vordergrund und einen tiefen Horizont erzeugte Perspektive lässt den Blick in die Ferne schweifen – erfüllt von Düften, leise raschelndem Laub und der kaum wahrnehmbaren Bewegung der Luft.

„Der Sonnenuntergang“, Mitte bis zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts (https://njerusalem.ru/)

Vögel auf den Gemälden

Auf fast allen 35 ausgestellten Gemälden Sawrassows sind Vögel abgebildet. Es handelt sich nicht nur um Saatkrähen, sondern auch um Schnepfen, Fasane, Reiher, Hühner und sogar Kanarienvögel. Interessanterweise sind die ersten Vögel, die die Besucher sehen, gar nicht gemalt: Am Eingang des Museums „landete“ eine Schar großer, aus Holz geschnitzter Saatkrähen. Sie stammen vom zeitgenössischen russischen Künstler und Bildhauer Nikolaj Polisskij und wurden in der Werkstatt „Nikola-Lenivets Promisli“ gefertigt.

Diese Installation ist eine Hommage an Sawrassows berühmtestes Werk „Die Saatkrähen kehren zurück“. Im Mittelpunkt steht eine Zeltdachkirche, keineswegs prächtig, auch nicht besonders gepflegt. Dazu Bäume und Häuser, die sich wie unter der Last des Alltags krümmen. Diese verdichtete Essenz der russischen Provinz, die der Künstler in einem einzigen Bild zusammenführte und zugleich mit einem magischen Hauch von aufkeimendem Leben erfüllte, beeindruckte die Zeitgenossen zutiefst.

„Im Frühling hat der Mensch, wie die Natur, die Kraft zur Erneuerung“ – dieser Satz ist eines von zahlreichen Zitaten Sawrassows, die die Museumswände zieren. Die krumme Birke mit den Krähennestern entdeckte Sawrassow am Rande eines Dorfes in der Provinz Kostroma, rund 350 Kilometer von Moskau entfernt. Dorthin hatte er sich zurückgezogen, um den Verlust eines Kindes zu verarbeiten. Das Motiv von „Die Saatkrähen“ malte er später mindestens sechs Mal. In „Neues Jerusalem“ ist eine der Fassungen zu sehen, die dem Original am nächsten kommt. Das Hauptwerk von 1871 wurde von der Tretjakow-Galerie leider nicht zur Verfügung gestellt.

Der Klassiker: „Saatkrähen kehren zurück“, 1871 (https://njerusalem.ru/)

Geheimnis der Stille

Auf 2000 Quadratmetern sind 62 Werke aus 19 Museumssammlungen sowie vier zeitgenössische Objekte aus Privatbesitz versammelt. Die Schau ist als Installation konzipiert, in der jedes Element einem stimmigen Gesamtkonzept untergeordnet ist. Das Projekt inszeniert einen visuellen Dialog zwischen der Kunst verschiedener Epochen. Die Grundlage bilden emotionale und bildliche Verweise auf Sawrassows Malerei. Ein Besuch lohnt sich, um die russische Landschaftsmalerei mit neuen Augen zu sehen und das Geheimnis der Stille auf der Leinwand neu zu entdecken. Die Ausstellung ist bis zum 31. Mai 2026 geöffnet.

Anna Braschnikowa