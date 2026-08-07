Zu den Papuas über Deutschland: 180 Jahre Miklucho-Maclay

Wandgemälde zu Ehren von Miklucho-Maclay in Moskau (Foto: AGN Moskwa)

Die Expeditionen Nikolai Miklucho-Maclays erweiterten das Wissen der Europäer über die Völker Südostasiens, Australiens und Ozeaniens, und seine Arbeiten wurden zu einem Argument für die Gleichwertigkeit der Völker. Heute wird seine Erinnerung an ihn von Museen, Denkmälern und der Miklucho-Maclay-Stiftung bewahrt, die von seinem Nachfahren und Namensvetter gegründet wurde. An der Maclay-Küste in Neuguinea leben die Erzählungen über den russischen Reisenden bis heute in den lokalen Legenden weiter.

Vom Gefängnis nach Heidelberg

Als Gymnasiast lernte der spätere Reisende recht mittelmäßig. Er interessierte sich jedoch lebhaft für das öffentliche Leben und nahm an Demonstrationen teil, wofür er einst sogar für drei Tage in der Peter-und-Paul-Festung inhaftiert wurde.

An der Universität stürzte sich Nikolai kopfüber in die Naturwissenschaften, doch auch dort blieb er nicht lange. Seiner unabhängigen Natur entsprechend vernachlässigte er nicht selten die Regeln, weshalb er exmatrikuliert wurde. Sein Wissensdurst ließ jedoch keineswegs nach. Auf Rat seines ehemaligen Lehrers verließ Miklucho-Maclay Russland und schrieb sich an der Universität Heidelberg ein. Neben Heidelberg studierte er auch in Leipzig und Jena. Nikolai interessierte sich für die unterschiedlichsten Fächer: Er belegte Vorlesungen in Geometrie und Trigonometrie, politischer Ökonomie, neuerer Geschichte, Staats- und Rechtswissenschaft, physischer Geografie, Geschichte der griechischen Philosophie, Medizin und vielen anderen Fächern. Begeistert nahm er an einer von Ernst Haeckel organisierten Expedition auf die Kanarischen Inseln sowie an Reisen nach Italien, Afrika und ans Rote Meer teil. Doch Nikolais Forschungen waren damals noch weit von Anthropologie und Ethnografie entfernt – er beschäftigte sich mit der Meeresfauna. Bereits damals fügte er bei der Veröffentlichung seiner Arbeiten seinem Nachnamen Miklucho den zweiten Teil Maclay hinzu. Der Ursprung dieser Ergänzung ist bis heute unter Biografen umstritten.

Sie sind keine Wilden

Nachdem er Erfahrung gesammelt hatte, entschloss sich Miklucho-Maclay schließlich zu einer eigenen Expedition. Und zwar nicht irgendwohin, sondern zu den „wilden Kannibalenstämmen“ – so nannten die Europäer damals die Bewohner Neuguineas. Die Insel war zwar schon seit dem 16. Jahrhundert bekannt, doch ein großer Teil von ihr war nahezu unerforscht, und die Informationen über das Leben ihrer Ureinwohner waren lückenhaft.

In die Mitte des 19. Jahrhunderts fiel gerade die Blütezeit der Kolonialisierung, weshalb die Theo­rien des Polygenismus an Popularität gewannen. Viele europäische Wissenschaftler glaubten, dass es verschiedene menschliche Rassen gibt, die unabhängig voneinander entstanden und verschiedene biologische Arten darstellten. Dies wiederum diente als bequeme Rechtfertigung für Rassismus, Sklavenhandel und Kolonialpolitik. Nikolai hingegen war ein überzeugter Monogenist und lehnte entschieden die Annahmen über die intellektuelle Minderwertigkeit anderer Ethnien ab.

Miklucho-Maclays Forschungsmethode basierte auf dem Respekt anderer Kulturen und dem Bestreben, andere Lebensweisen von innen heraus zu verstehen. In dem Artikel „Anthropologie und Ethnologie der Melanesier“ schreibt er: „Ich hatte durchaus keine vorgefasste Meinung über die Eingeborenen und ihren Charakter. Ich hielt sie weder für besonders schlecht noch für grausam, noch dachte ich, dass sie besonders gut oder großmütig seien.“ Für seine Zeit waren diese Ansichten äußerst progressiv – im Grunde bilden sie die Grundlage des modernen Verständnisses von Völkern.





Miklucho-Maclay verstand sich sowohl mit Papua als auch mit Europäern. Linkes Foto: Der Entdecker mit dem Papua Achmat (1874 oder 1875), linkes Foto: Ernst Haeckel und Miklucho-Maclay, 1866 Gemeinfrei (2)

Geist oder Freund?

Mit der Billigung der Russischen Geografischen Gesellschaft brach der 24-jährige Miklucho-Maclay im November 1870 zu einer Expedition an Bord der Korvette „Witjas“ auf. Nach fast einem Jahr auf See und der Durchquerung zahlreicher Länder erreichte das Schiff die nordöstliche Küste Neuguineas, die der Forscher nach sich benannte – die Maclay-Küste. Die Abmachung lautete: In einem Jahr würde das Schiff zurückkehren, um den Wissenschaftler abzuholen oder, falls er umgekommen sei, zumindest seine Tagebücher.

Der erste Papua, der mit dem Fremden Kontakt aufnahm, hieß Tui. Später wurde er sein wichtigster Vermittler bei der Kommunikation mit den Bewohnern der Küstendörfer und ein guter Freund. Doch die ersten Monate verliefen angespannt – die Besuche des Wissenschaftlers beunruhigten die Insulaner zutiefst. Der Wendepunkt kam, als Miklucho-Maclay den schwer von einem umstürzenden Baum verletzten Tui behandelte. Danach wuchs das Vertrauen in den Wissenschaftler deutlich, und die Papuas überzeugten sich davon, dass der Europäer kein böser Geist war. Miklucho-Maclay begann, die Traditionen, die Kultur und das Leben der Papuas zu studieren. Er führte Aufzeichnungen und fertigte Skizzen an. Sie wurden zu einer wertvollen Informationsquelle für Ethnografen und Anthropologen.

Ein Jahr später traf das Schiff „Isumrud“ an der Insel ein. Die Besatzung war überzeugt, dass sie gekommen war, um die Tagebücher des Wissenschaftlers abzuholen, den alle für tot gehalten hatten – doch am Ufer empfing sie Miklucho-Maclay persönlich, geschwächt von Krankheiten, aber lebendig.

16 Jahre von 41

Trotz ernsthafter Gesundheitsprobleme gab Miklucho-Maclay seine Forschungen nicht auf. Er reiste durch Malakka und besuchte Neuguinea ein weiteres Mal, diesmal für längere Zeit – 17 Monate. Das Ergebnis dieses Aufenthalts waren unschätzbare Materialien über Hochzeits- und Bestattungsbräuche. Doch die harten Bedingungen der Expeditionen machten sich schließlich bemerkbar. Insgesamt verbrachte er 16 Jahre auf Reisen und besuchte Dutzende von Inseln und Gebiete in Südostasien, Australien und Ozeanien. Seine Gesundheit verschlechterte sich. Miklucho-Maclay starb nicht im Dschungel, sondern in der Hauptstadt des Russischen Reiches im Jahr 1888. Er wurde nur 41 Jahre alt.

Ein Held für alle Zeiten

In den Legenden der Papuas bleibt Maclay nun schon das zweite Jahrhundert hindurch ein kultureller Held. Natürlich erinnert man sich auch in Russland an ihn. Am Geburtstag des Wissenschaftlers wird ein Berufsfeiertag begangen – der Tag des Ethnografen, und nach ihm sind verschiedene geografische Objekte benannt. Die Miklucho-Maclay-Straße in Moskau befindet sich unweit der Russischen Universität der Völkerfreundschaft. Miklucho-Maclay hätte diese Benennung sicher gewürdigt.

Heute bewahrt und verbreitet sein gleichnamiger Nachfahre, der Urenkel des älteren Bruders des Wissenschaftlers, Nikolai Nikolajewitsch Miklucho-Maclay der Jüngere, sein Andenken. Er gründete die Miklucho-Maclay-Stiftung. Der heutige Miklucho-Maclay pflegt Kontakte zu den Nachfahren des Papuas Tui, des ersten Freundes des Reisenden auf Neuguinea.

Miklucho-Maclay ging mutig gegen Vorurteile vor. In jedem Menschen sah er, unabhängig von Herkunft und Hautfarbe, in erster Linie einen Menschen. Der einstige Häftling der Peter-und-Paul-Festung, der Student deutscher Universitäten und russische Reisende war vor eineinhalb Jahrhunderten fortschrittlicher als viele unserer Zeitgenossen.

Mariya Nikitina