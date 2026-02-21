Regisseur Konstantin Bogomolow: Kurzes Gastspiel am MChAT

Konstantin Bogomolow widmet sich mehreren Projekten. (Foto: Dmitri Belizki/AGN Moskwa)

Die Ereignisse um den Chefposten der Theaterschule beim Moskauer Künstlertheater (MChAT), eine der prestigeträchtigsten Hochschulen dieser Art des Landes, überschlugen sich. Am 14. Januar 2026 verstarb der Schauspieler und Theaterpädagoge Igor Solotowizki, der die Theterschule MChAT seit 2013 geleitet hatte. Am 23. Januar wurde der Theaterregisseur Konstantin Bogomolow auf den frei gewordenen Posten berufen – jener Regisseur, der bereits das Moskauer Theater an der Malaja Bronnaja sowie das Theater „Szena Melnikow“ leitet. Doch bereits am 11. Februar bat Bogomolow Kulturministerin Olga Ljubimowa um seine Entlassung aus diesem Amt. Die Ministerin entsprach dem Wunsch.

Offensichtlich ist in diesen zweieinhalb Wochen etwas geschehen, das sowohl den Regisseur selbst, der den Posten zunächst mit Enthu­siasmus angenommen hatte, als auch die Kulturministerin dazu bewog, ihre Entscheidungen zu revidieren.

Einer der Erklärungsansätze geht dahin, dass der Widerstand der Absolventengemeinschaft der Theaterschule beim Künstlertheater eine gewisse Rolle gespielt hat. In ihrem offenen Brief und in anderen Appellen betonten sie, dass die Schule von einem ihrer Absolventen geleitet werden müsse. Dies entspreche der Tradition der Bildungseinrichtung. Überhaupt sei diese Position eine gewählte. Wenn man der Wirksamkeit solcher Appelle Glauben schenken möchte, könnte man meinen, das Geschehene sei ein Beispiel für eine Art Dialog zwischen der Expertengemeinschaft, den Fachleuten einer bestimmten Branche, und den entscheidungsbefugten Beamten.

Doch es gibt auch eine andere Version. Auf die Entscheidungsträger haben nicht die Fachkreise eingewirkt, sondern einzelne einflussreiche Kulturschaffende, die auf dem Chefsessel der Theaterschule andere Personen sehen. Und hier geht es nicht um Traditionen, sondern um das Kräfteverhältnis. Interessant und wichtig bleibt dabei die Frage, wie der Mechanismus der Entscheidungsfindung funktioniert.

Sascha Paraponow