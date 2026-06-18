Wjatscheslaw Marchajew (Foto: Telegram Wjatscheslaw Marchajew)

Es ist inzwischen kein Geheimnis mehr, dass zu den schärfsten Kritikern der russischen Machthaber die sogenannten Frontberichterstatter gehören. Diese Telegram-Blogger versuchen, der Führung die „Wahrheit aus den Schützengräben“ nahezubringen, mitunter in sehr harschen Worten. Doch in letzter Zeit üben auch Abgeordnete der Staatsduma nicht weniger scharfe Kritik an der Macht. Wjatscheslaw Marchajew veröffentlichte einen recht umfangreichen Beitrag auf Telegram.

In einer Botschaft an alle Russen schreibt Marchajew: „Vor dem Hintergrund ununterbrochener Angriffe ukrainischer Verbände auf unsere Städte veranstaltete die Macht kürzlich das St. Petersburger Internationale Wirtschaftsforum (SPIEF), an dessen Eröffnungstag der St. Petersburger Ölterminal – einer der größten an der Ostsee – angegriffen wurde. Dabei fanden sich keine Argumente, die zuvor zur Absage der Sieges­parade am 9. Mai geführt hatten, um auch dieses Forum abzusagen. Es entstand der Eindruck, dass das Hauptziel solcher Veranstaltungen die Demonstration eines vermeintlichen Wohlstands ist, hinter dem außer der persönlichen Bereicherung der Eliten keine echten Erfolge zu sehen sind.“

Auf die persönliche Bereicherung der Eliten legt Marchajew einen besonderen Schwerpunkt. Seiner Ansicht nach ist das russische System der Kommunalwirtschaft zu einem der akutesten Probleme geworden. Es sei, so Marchajew, faktisch zu einem Instrument geworden, um der Bevölkerung Geld zu entziehen. „In den letzten 25 Jahren sind die Tarife um 366 Prozent gestiegen … Eine Rentnerin mit einer Rente von 22 000 Rubel ist gezwungen, 12 000 Rubel für die Nebenkosten auszugeben.“ Er erinnert auch an das sowjetische Erbe, das nicht ohne Beteiligung der Kommunisten geschaffen wurde. „Die von der Sowjetunion hinterlassene Infrastruktur verfällt, und die Mittel fließen nicht in die Reparatur der Netze, sondern in Yachten, Paläste und ausländische Vermögenswerte.“ Marchajew behauptet, dass die direkten Anweisungen des Präsidenten zur Eindämmung des Tarifwachstums nicht erfüllt würden und „bis zu 99 Prozent der Erlasse bloße Worte bleiben“.

Die Kritik an den Kommunalbehörden ist ein traditionelles Feld, aber Marchajew geht über das Thema Kommunalunternehmen hinaus: „Wenn ich mich dem Thema der ‚Sondermilitäroperation‘ zuwende, das ich lange Zeit gemieden habe, muss ich feststellen: Korruptionsskandale gehen einher mit den anhaltenden Verlusten der aktivsten und reproduktionsfähigsten Bevölkerungsteile aufgrund einer ineffektiven Führung. Die Angriffe auf unsere Städte hören nicht auf, ihre Geografie weitet sich aus, der Westen baut die Lieferungen von Drohnen aus, und wir sind gezwungen, dies hinzunehmen.“

Anschließend macht der Abgeordnete auf eine interessante Zahl aufmerksam. Er schreibt, dass das moderne Russland bereits die „Hälfte der Existenzdauer der Sowjetunion gelebt hat“. Doch es gebe nichts, worauf man stolz sein könne, so Marchajew. Er stellt eine für die Machthaber wenig erfreuliche Prognose auf: „Wenn sich diese Situation fortsetzt, werden ein sozialer Aufstand und Chaos immer wahrscheinlicher. Der Westen wird dies unweigerlich nutzen, um die Reste der russischen Staatlichkeit endgültig zu zerschlagen. Das politische System wird seit einem Vierteljahrhundert von ein und demselben Team geführt, das, wie es scheint, in vielerlei Hinsicht den Kontakt zu den Bedürfnissen der Menschen verloren hat.“

Daraufhin appelliert Marchajew an die herrschende Macht, zur Besinnung zu kommen. Als notwendige Maßnahmen sieht er die Stopfung des Tarifwachstums und eine gerechte Preisbildung. Darüber hinaus ist der Abgeordnete der Ansicht, dass „wir einen klaren, öffentlichen Plan zur Beendigung der Sonderoperation benötigen“. Seinen bereits in Zitate zerlegten Beitrag schließt Marchajew mit den Worten: „Die Zeit der Illusionen ist vorbei. Das Land steht am Rande eines sozialen Aufstands, und die gesamte Verantwortung dafür wird auf der unabsetzbaren Macht lasten.“

Es gibt Kommentatoren, die diese Veröffentlichung eilig als eine geradezu revolutionäre Wende in der politischen Stimmung bezeichneten. Schließlich richtet sich die Kritik gegen die „unabsetzbare“ Macht, die die „aktive und reproduktionsfähige“ Bevölkerung verliert. Doch hierbei ist zu bedenken: Von Zeit zu Zeit lassen sich die russischen Kommunisten mit wütenden Philippiken gegen die Machthaber aus. Vor nicht allzu langer Zeit prophezeite der Parteichef Gennadi Sjuganow für diesen Herbst eine Revolution. Über eine Revolution lässt sich nichts mit Sicherheit sagen, aber eines ist gewiss: Im Herbst finden Wahlen zur Staatsduma statt, bei denen die Kommunisten ihre Positionen im Parlament verbessern wollen. Es ist also davon auszugehen, dass in naher Zukunft noch mehr als ein offensiver Beitrag erscheinen wird.

Igor Beresin