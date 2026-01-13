Rutschig, aber lustig: wo kann man in Moskau Eislaufen?

Die Eislaufbahn im Gorki-Park ist dieses Jahr klein. (Foto: AGN Moskwa)

Gorki-Park

Normalerweise konkurrieren die Eisbahnen im Gorki-Park und auf der WDNСh in Bezug auf Größe und Dekoration. In diesem Jahr verliert der Gorki-Park eindeutig den Wettbewerb.

Normalerweise werden die Alleen an der Uferpromenade mit Eis bedeckt, und man kann den Blick auf die Moskwa genießen, aber dieses Mal wurde die Eisbahn am Torbogen des Hauptgangs angelegt, und sie ist sehr klein geworden. Außerdem hat man keinen Blick auf den Fluss, sondern auf die Straße. Die Öffnungszeiten wurden auf eineinhalb Stunden verkürzt, obwohl sie letztes Jahr drei Stunden betrugen. Eine Eintrittskarte für die Abendveranstaltung am Freitagabend kostet 1000 Rubel, genauso viel wie letztes Jahr, aber damals war die Eisbahn zehnmal so groß. Zu Stoßzeiten ist es dort ziemlich eng. Insgesamt eine Enttäuschung.

Roter Platz

Die Eisbahn auf dem Roten Platz ist zwar nicht die größte, hat aber den Vorteil, dass sie sich an der wichtigsten Sehenswürdigkeit der Stadt befindet. Von hier aus hat man einen wunderschönen Blick auf die Kremlmauer, die Basilius-Kathedrale, das Staatliche Historische Museum und das Gebäude der GUM.

Der Eintrittspreis beträgt 900 Rubel. An Wochentagen kann man jedoch bis 14:30 Uhr versuchen, eine Eintrittskarte für eine kostenlose Vorstellung zu bekommen. Diese gibt es nur an der Kasse. Generell lohnt es sich, hierherzukommen, um Romantik zu erleben, also um sich zu verabreden. Die Eislaufbahn auf dem Roten Platz ist wahrscheinlich die schönste der Stadt und ein Muss, um Neujahrsstimmung zu erleben. Übrigens konnte man auch auf der Eislaufbahn Silvester feiern, was jedoch 12 000 Rubel kostete.

WDNCh

Wenn Sie viel Platz wünschen und gerne mehrere Kilometer Schlittschuh laufen möchten, sollten Sie zum WDNCh fahren. Mit einer Fläche von über 20 000 Quadratmetern ist dies die größte Eisbahn der Hauptstadt. Sie bietet Platz für bis zu 5000 Personen gleichzeitig. Die Laufbahnen befinden sich entlang der Hauptallee und rund um die Brunnen „Freundschaft der Völker“ und „Steinblume“. In das Eis sind bunte Lämpchen eingebaut, sodass es Spaß macht, auf die eigenen Füße zu schauen. Auf der Eisbahn gibt es Coffee-Points mit warmen Speisen und Getränken. Tickets sollte man besser im Voraus kaufen. Früher hat mich die Größe der Eisbahn im WDNСh abgeschreckt und ich fand die Eisbahn im Gorki-Park gemütlicher. Aber dieses Jahr wird der WDNСh definitiv in die Liste meiner Favoriten aufgenommen.

Die Eisbahn in Kolomensoje (Foto: AGN Moskwa)

Kolomenskoje

Die Eisbahn im Museum-Park Kolomenskoje war für mich in dieser Saison eine Entdeckung. Mit einer Länge von 1,7 Kilometern entlang der Moskwa gilt sie als eine der längsten in Russland. Ihre Gesamtfläche beträgt mehr als 13 000 Quadratmeter. Die Eisbahn ist sehr offen und breit, hat eine tolle Atmosphäre und die Lichter entlang der gesamten Uferpromenade sorgen für eine festliche Stimmung. Sie ist so groß, dass ich nicht einmal bis zum Ende gekommen bin.

Ein Nachteil ist, dass es keine Schließfächer für Sachen gibt. Diese sind im Ticketpreis von 900 Rubel am Wochenende nicht enthalten. Aus diesem Grund lassen die meisten Leute ihre Sachen in der Garderobe, wo es nur wenig Platz gibt.

Sie laufen dann mit ihren Taschen Schlittschuh. Aber ansonsten ist die Eisbahn toll. Am besten kommt man um fünf Uhr abends, denn vorher wird die Eisfläche von den Mitarbeitern gereinigt und poliert und ist noch nicht von den Besuchern zerkratzt.

Nördlicher Flussbahnhof

Die Eisbahn hier ist 19 Mal größer als in den Vorjahren. Zum ersten Mal wurden der größte Teil des Parkgeländes sowie die Alleen mit Springbrunnen mit Eis bedeckt. Die Eisbahn bietet Platz für bis zu 1500 Personen.

Mädchen in Nationaltrachten eröffneten die Eisbahn am Nördlichen Flussbahnhof (Foto: AGN Moskwa)

Auf dem Gelände gibt es einen kostenlosen Schlittschuhschleifservice sowie zusätzliches Equipment zum Schlittschuhlaufen. In der Nähe der Eisbahn befinden sich ein Café, beheizte Pavillons mit heißen Getränken und Speisen sowie ein Marktbereich. Auf dem zentralen Platz steht ein Kinderkarussell. Ein Besuch dieser Eisbahn mit Kindern wird Ihnen sicherlich in Erinnerung bleiben.

Auf dem Gelände des Nordbahnhofs wurden außerdem Eisrutschen und Labyrinthe, zwei Elektrotubing-Bahnen sowie Skiloipen eröffnet: auf dem Eis des Moskauer Kanals und auf speziell präparierten Loipen im Park. Die Ausrüstung zum Skifahren kann kostenlos ausgeliehen werden.

Mitino-Park

Wenn Sie nicht in die Innenstadt fahren möchten, können Sie sich nach Eislaufbahnen in Ihrer Nähe umsehen. Zum Beispiel nicht weit von meinem Haus entfernt befindet sich die wunderschöne Eislaufbahn „Ldinka“ im Mitino-Park. Es handelt sich um eine gemütliche Eislaufbahn mit einer Fläche von 4000 Quadratmetern. Hier laufen hauptsächlich Kinder mit ihren Eltern. Die Bahn ist auch für Anfänger geeignet, denn es gibt bequeme Banden und man kann für wenig Geld Hilfsfiguren ausleihen, die beim Eislaufen unterstützen.

Ljubawa Winokurowa