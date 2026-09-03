UNESCO-Welterbestätte in Kolomenskoje: Neues Leben für alte Kirche

Die Kirche sticht nun durch ihre weiße Farbe hervor. (Foto: AGN Moskwa)

Die Christi-Himmelsfahrts-Kirche – das Aushängeschild des Museums-Naturschutzgebiets Kolomenskoje. „Die Fachleute haben das Mauerwerk verstärkt, die Verzierungen aus weißem Stein restauriert und das Kreuz sowie den Zierapfel an der Spitze der Kuppel vergoldet, wobei das historische Erscheinungsbild dieses einzigartigen Denkmals erhalten blieb“, erklärte der Bürgermeister der Hauptstadt Sergej Sobjanin. Die Fehlstellen und Unebenheiten des weißen Steins wurden bewusst erhalten und nicht übermalt, um die fast 500-jährige Geschichte des Baus hervorzuheben. Im Inneren wurden der Ziegelputz entfernt, die geschnitzten Kapitelle aus weißem Stein restauriert und die Ikonostase wieder an ihren Platz gesetzt.

Ikonostase der Christi-Himmelsfahrts-Kirche (Foto: AGN Moskwa)

Es handelt sich um ein berühmtes Denkmal der russischen Architektur, das zum UNESCO-Weltkulturerbes gehört. Es wurde 1532 erbaut und war bis zum Jahr 1600 das höchste Bauwerk im Russischen Reich. Eine Legende verbindet den Bau der Kirche mit der Geburt des lang ersehnten Thronfolgers von Wassili III. – Iwan, der später als Zar Iwan der Schreckliche bekannt wurde.

Wissenschaftler vermuten, dass der Architekt der Italiener Pietro Annibale war, oder Petrok Maloj, wie er in Russland genannt wurde. Es ist nicht genau bekannt, wie lange der Bau dauerte, doch bis zum Jahr 1532 waren die Arbeiten abgeschlossen und die Kirche wurde in Anwesenheit des Großfürsten und seiner Familie geweiht.

Ein lebendiges Denkmal: Gottesdienste und Museum

Nun werden in der Kirche an den großen orthodoxen Feiertagen wie bisher Gottesdienste abgehalten. Außerdem wird die Kirche weiterhin als Museum dienen. Besucher können nicht nur den Gottesdienstraum besichtigen, sondern auch das Untergeschoss der Kirche, in dem eine Dauerausstellung über ihre Geschichte und die Auffindung der „Derschawnaja“-Ikone der Mutter Gottes zu sehen ist.

Der Kirchenraum wird nur in der warmen Jahreszeit für Besucher geöffnet sein. Dort ist bereits eine Ausstellung zu sehen, die der Geschichte der Ikonostasen und dem Fest der Himmelfahrt des Herrn gewidmet ist.

Ljubawa Winokurowa