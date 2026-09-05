Moskaus ältestes Wohnhaus wird zum modernen Kulturraum

Im Innenhof ist immer viel los. (Foto: https://palaty.moscow/palaty)

Seit mehr als dreihundert Jahren steht in der Lew-Tolstoi-Straße in Moskau ein massives Gebäude aus weißem Stein – aus jener Zeit, als sich auf dem heutigen Gebiet des Stadtteils Chamoniki eine Siedlung der Weber, der „Chamow“, bildete.

Die „Palaty“ – das einzige erhaltene Gebäude der Chamow-Siedlung, ein Kulturerbe und Beispiel für die Architektur aus der Zeit vor Peter dem Großen – waren lange Jahre hinter staubigen Scheinfassaden verborgen. Heute befindet sich hier der Kulturraum „Palaty na Lva Tolstogo“.

In den letzten Jahren hat das Projektteam Restaurierungsarbeiten am Gebäude durchgeführt – und nun erstrahlt es wieder in seinem ursprünglichen Weiß und zieht die Blicke der Moskauer und Touristen auf sich. „Ist das ein Museum? Oder vielleicht ein Restaurant?“ – das hört man oft in den Gesprächen der Passanten.

Weder das eine noch das andere! „Palaty na Lva Tolstogo“ sind ein Ort, an dem die Kultur des Alltags erforscht wird. Ein Ort, an dem Autorenprojekte umgesetzt werden und Bildungsprogramme zu Themen wie Ballett, Oper, Etikette, Bühnenbild und Literatur stattfinden.

Das Team von „Palaty“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Distanz zwischen Mensch und Kultur zu verringern, alte Traditionen zu pflegen und wiederzubeleben – und seinen Gästen dabei zu helfen, neue zu schaffen.

Man kann das Gebäude im Rahmen einer Führung oder eines der Bildungsprogramme besuchen. Bis zum Ende des Sommers war hier ein Café geöffnet, dessen Fotos in allen sozialen Netzwerken die Runde gemacht haben.

Ljubawa Winokurowa