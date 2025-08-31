Stachelig, grunzend, scheu: Anti-Cafés mit Tieren

Diese Tiere ziehen ihre Krallen nicht ein, aber eine Begegnung mit ihnen ist immer angenehm. (Foto: Glafira Baturina)

„Puschistaja Bratwa“

Dieses gemütliche Anti-Café befindet sich im Zentrum der Hauptstadt, nur wenige Schritte von der U-Bahn-Station „Poljanka“ entfernt. Hier werden die Gäste von ungewöhnlichen „Gastgebern“ empfangen – Waschbären. Diese charmanten, aber sehr aktiven Tiere ziehen ihre Krallen nicht ein. Damit das Spielen mit ihnen Freude bereitet und keine Kratzer hinterlässt, sollten die Besucher daher feste Kleidung tragen, die ihre Arme und Beine bedeckt. Waschbären sind äußerst neugierig: Sie greifen gerne nach allem, was ihnen vor die Augen kommt. Deshalb sollten Sie vor dem Besuch Ihre Taschen von Kleinigkeiten befreien und Schmuck ablegen.

Wichtig zu wissen ist, dass „Puschistaja Bratwa“ (Flauschige Bruderschaft) nur von Gästen ab 10 Jahren besucht werden darf und Kinder unter 14 Jahren von Erwachsenen begleitet werden müssen. Wenn Sie diese einfachen Regeln befolgen, wird die Begegnung mit den Raubtieren zu einem echten Vergnügen. Neben der Begegnung mit Waschbären können Sie in der „Puschistaja Bratwa“ Brettspiele spielen, Tee oder Kaffee trinken und an den regelmäßig stattfindenden Workshops teilnehmen.

Der Besuch kann minutengenau bezahlt werden, oder man kann einen „All-inclusive“-Tarif für eineinhalb Stunden wählen. Im Rahmen des letzteren erhalten die Gäste eine Portion Tierfutter als Geschenk und die Möglichkeit, an einer Lotterie mit Preisen teilzunehmen. In diesem Anti-Café kann man auch seinen Geburtstag in Gesellschaft dieser energiegeladenen und charmanten Vierbeiner feiern.

„Puschistaja Bratwa“, 10+, Bolschaja Poljanka 19, www.enot.cafe.ru

„Zaycafe“

Dieser Ort ist für alle einen Besuch wert, die Kaninchen mögen. Nur eine Minute zu Fuß von der U-Bahn-Station „Nowoslobodskaja“ entfernt, befindet sich ein gemütlicher Raum voller langohriger Bewohner. Wenn man möchte, kann man sogar ein Tier mitnehmen, allerdings nur nach strenger Prüfung. Der potenzielle Besitzer muss nachweisen, dass er in der Lage ist, dem Tier angemessene Bedingungen zu bieten. Dies wird durch einen Vertrag besiegelt.

Besonders interessant ist es hier für Kinder: Sie können die Kaninchen füttern, sie streicheln, jede Menge tolle Fotos machen und bei einer Tasse Kaffee oder Tee unvergessliche Eindrücke austauschen. Der Eintritt ist bereits ab einem Alter von drei Jahren erlaubt, was „Zaycafe“ zu einer hervorragenden Option für einen Familienausflug macht.

Ideal zum Streicheln (Foto: VK Zaycafe)

Der Besuch kann wie bei „Puschistaja Bratwa“ nach Minuten bezahlt werden, oder man wählt den „All-inclusive“-Tarif, der hier zeitlich unbegrenzt ist. Außerdem kann man hier ein romantisches Date veranstalten, indem man einen separaten Raum reserviert. Insgesamt gibt es hier eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Freizeit zu gestalten, darunter eine Schnityeljagd mit Preisen und eine Führung, bei der die Mitarbeiter des Anti-Cafés alles über das Leben und die Gewohnheiten von Kaninchen erzählen.

„Zaycafe“, Selesnjowskaja-Straße 4, www.zaycafe.ru

„Escheminutka“

Vergessen Sie Waschbären und Kaninchen. Afrikanische Zwerg­igel – sie sind absolut niedlich. Diese Kleinen zeichnen sich durch ihr umgängliches Wesen aus, kommen gerne mit Menschen in Kontakt, und ihre Stacheln sind viel weicher als die ihrer wilden europäischen Verwandten, sodass man sie fast wie eine Katze oder einen Hund streicheln kann.

Die Idee, einen so ungewöhnlichen Ort zu schaffen, kam dem Moskauer Fotografen Rolan Telojanz, der für seine mobilen Fotostudios in Katzen-Cafés bekannt ist. Die Igel erschienen ihm besonders rührend und erinnerten ihn an den Zeichentrickfilm aus seiner Kindheit „Der Igel im Nebel“. Derzeit leben 12 Igel im „Escheminutka“, wobei es weniger Männchen gibt, da diese launischer sind als die Weibchen. Jeder Igel hat hier seinen eigenen Charakter, aber das Personal versteht es hervorragend, auf sie einzugehen.

So rührend wie keine anderen: Zwergigel (Foto: VK Escheminutka)

Die Tiere werden mit einer speziellen Diät gefüttert – mit Grillen, Würmern und Spezialfutter. Das Café befindet sich in der Nähe der U-Bahn-Station „Kitaj-Gorod“. Die Preise pro Minute sind hier recht günstig. Es ist besser, an Wochen tagen zu kommen, um einen großen Andrang von Gästen zu vermeiden. Und um die Igel in voller Aktivität zu erleben, lohnt es sich, abends vorbeizuschauen: Zu dieser Zeit bekommen sie spezielle Räder, die sie gerne drehen.

Vor Beginn des Besuchs wird eine Einweisung zum Umgang mit den Tieren gegeben, und dann erhält der Besucher einen kleinen Beutel mit einem Igel. An jedem Tisch gibt es einen kleinen Holzstall, in den man seinen neuen Freund setzen kann. Fotografieren ist erlaubt, aber nur ohne Blitz, um die Tiere nicht zu erschrecken.

Nach einem Besuch bei „Escheminutka“ denken viele Gäste darüber nach, sich ein solches Haustier anzuschaffen, diese Kleinen faszinieren alle.

„Escheminutka“, Marossejka, 2/15с1, www.ejeminutka.ru

„Minipig“

In diesem Anti-Café werden die Besucher schon an der Tür von Minipigs begrüßt. Diese kleinen Schweinchen grunzen genauso munter wie ihre fleischigeren Artgenossen, lieben dabei Aufmerksamkeit und Streicheleinheiten. Das Café liegt am Stadtrand, aber für eine solche Begegnung lohnt es sich, den Weg auf sich zu nehmen.

Die Preise sind hier dieselben wie in anderen Anti-Cafés: Man kann zwischen einer minutengenauen Abrechnung und einem „All-inclusive“-Tarif wählen. Futter für die Tiere muss separat gekauft werden, aber das ist es wert. Die Minischweine fressen mit so großem Appetit, dass man sich ein Lächeln nicht verkneifen kann.

Der Raum ist in zwei Bereiche unterteilt: ein gemütliches Café, in dem man sich bei einer Tasse Kaffee entspannen kann, und einen „Tierraum“ mit mehreren Gehegen.

Hier gibt es einen Käfig mit zahmen Eichhörnchen, ein Gehege mit einer freundlichen Kaninchenfamilie und natürlich die Hauptdarsteller, die Minischweine selbst. Die beiden erwachsenen Schweine Busja und Fenja, leben in geräumigen Gehegen, und auf dem gesamten Gelände laufen fröhlich das freche kleine Schweinchen Knopa und ihr Freund Keks herum, die alles für eine weitere Portion leckeres Futter tun würden.

„Minipig“, Baikalskaja-Straße 7, Gebäude 2, www.zoopigcafe.ru

„Sowinyj Dom“

„Sowinyj Dom“ (Eulenhaus) hat zwei Standorte: an der Metrostation „Rischskaja“ und auf dem WDNCh. Es war das erste Café mit Eulen in Russland. Gegründet wurde es von dem jungen Unternehmer Mark Lobynzew, der damals erst 22 Jahre alt war. Er war überzeugt, dass niemand dem Charme der Eulen widerstehen kann, und hatte bestimmt Recht. Die größte Schwierigkeit bestand darin, die Vögel zu zähmen, aber dank der Geduld des Besitzers gelang dies, und jetzt leben neun verschiedene Eulenarten im Anti-Café.

Bei Ihrem ersten Besuch erhalten Sie eine „Eulenkarte“, die Sie dann einfach aufladen können, um Punkte und Rabatte zu erhalten. Im „Eulenhaus“ arbeiten Experten, die gerne eine Führung übernehmen und Ihnen alles über die Vögel erzählen. Um die Hausbewohner nicht zu erschrecken, ist es besser, sich zunächst auf die Bank gegenüber zu setzen und ruhig zu warten, bis sie sich daran gewöhnt haben. Normalerweise dauert das etwa fünfzehn Minuten. Danach können Sie die Eulen füttern, fotografieren und genau beobachten. Einige Vögel sind recht zutraulich und lassen sich sofort streicheln.

Das Anti-Café wurde als Bildungsprojekt konzipiert, bei dem Besucher diese erstaunlichen Geschöpfe näher kennenlernen können, aber hier kann man nicht nur Vögel beobachten. Man kommt hierher, um Filme anzuschauen, Brettspiele zu spielen und einfach eine schöne Zeit in Gesellschaft der Vögel zu verbringen. Ein besonderer Bonus für Familien mit Kindern: Für Kinder unter drei Jahren ist der Eintritt frei.

Dieser Ort ist ein echter Glücksfall für alle, die Eulen bisher nur im Fernsehen gesehen haben und schon immer davon geträumt haben, sie einmal live zu beobachten.

„Sowinyj Dom“, Prospekt Mira, 79, Gebäude 2, www.owldom.ru

Glafira Baturina