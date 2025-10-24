Neudorf bei St. Petersburg: Von der Kolonie zur Modellsiedlung

Neudorf heute (Foto: Olga Silantjewa)

Das deutsche Neudorf in Strelna, 30 Kilometer vom Zentrum St. Petersburgs entfernt, feierte kürzlich seinen 25. Geburtstag. Als Gründungsdatum der Siedlung gilt der 26. September 2000. An diesem Tag kam sein erster neuer Einwohner zur Welt.

Historisches deutsches Strelna

Am 18. November hätte die deutsche Kolonie Strelna ihren 215. Geburtstag gefeiert. An diesem Tag im Jahr 1810 kam in der Kolonie das erste Kind zur Welt. Seine Eltern waren wie die anderen Kolonisten aus Preußen hierhergezogen. Die Geschichte dieser deutschen Siedlung endete während des Zweiten Weltkriegs. Sie wurde stark zerstört. Ein Teil der Sowjetdeutschen aus Strelna wurde ins Deutsche Reich verschleppt (die Siedlung war von der Wehrmacht besetzt). Nach dem Krieg wurden sie repatriiert und nach Sibirien geschickt. Ein Teil der Deutschen, die es vor Beginn der Blockade nach Leningrad geschafft hatten, wurde 1942 nach Sibirien deportiert. Dann wurde die Mehrheit der arbeitsfähigen Deutschen zur Arbeitsarmee eingezogen.

Heute erinnert in Strelna fast nichts mehr daran, dass es hier einst eine große deutsche Kolonie gab. Allerdings ist das Wort „Kolonie“ in den Namen einiger Ortsteile erhalten geblieben – Oberkolonie und Mittelkolonie. In Strelna selbst gibt es eine Straße namens „Unterkolonie“. Übrigens wurde die Unterkolonie im 19. Jahrhundert auch Neudorf genannt.

Außerdem ist ein kleiner Teil des ehemaligen lutherischen Friedhofs erhalten geblieben. Am Eingang steht das Denkmal „Den Gründern und ersten Siedlern der deutschen Kolonie Strelna“. Darauf sind 35 Familiennamen eingraviert. Das Denkmal wurde auf Initiative des Deutsch-Russischen Begegnungszentrums in St. Petersburg zum 200-jährigen Jubiläum der Gründung der Kolonie im Jahr 2010 errichtet. Einige Nachkommen der Strelna-Kolonisten pflegen die Gräber ihrer Vorfahren. Es gibt jedoch auch völlig verlassene Grabstätten.



Friedhof „Oberkolonie“ bei Strelna (Fotos: Olga Silantjewa)

Modernes deutsches Strelna

In den 1990er Jahren entstand erneut eine deutsche Siedlung in dieser Region. Damals arbeiteten die russische und die deutsche Regierung gemeinsam an der Wiederherstellung der Republik der Wolgadeutschen. Zu diesem Zweck wurde eine Deutsch-Russische Regierungskommission für die Angelegenheiten der Russlanddeutschen eingerichtet. Es gelang jedoch nicht, die Staatlichkeit schnell wiederherzustellen, und das Problem des Migrationsstroms von Deutschen aus Zentralasien nach Deutschland und Russland musste dringend gelöst werden. Daher begann Deutschland, den Bau von Wohnungen nicht nur in den historischen Siedlungsgebieten der Deutschen an der Wolga, sondern auch in ihren kompakten Siedlungsgebieten im Altai und in der Region Omsk zu finanzieren.

1993 wurde auf der 4. Sitzung der Regierungskommission in St. Petersburg vorgeschlagen, auch in dieser Region eine deutsche Siedlung zu gründen. Und zwar in Nasia, 80 Kilometer von St. Petersburg entfernt. Ein Jahr später wurde diese Idee jedoch als gescheitert angesehen. Die russische Seite unterbreitete einen neuen Vorschlag: die Gründung einer Modellsiedlung in Strelna. Allerdings nicht an der Stelle, an der sich das historische Neudorf befand, sondern ein Stückchen weiter entfernt.

„Dank des guten Willens…“: Informationstafel in Neudorf (Foto: Olga Silantjewa)

Am 5. November 1996 wurde der Grundstein für die Siedlung gelegt. Heute erinnert eine Tafel in russischer und deutscher Sprache am Ortseingang von Neudorf an diesen Tag. Sie erinnert auch daran, mit wessen Mitteln alles hier gebaut wurde: „Dank des guten Willens und der Finanzierung durch die Russische Föderation, die Bundesrepublik Deutschland und das Land Baden-Württemberg werden die Traditionen fortgesetzt“. Die Deutschen bauten, die Russen stellten die äußere Erschließung des Geländes sicher.

Ursprünglich war geplant, mehr als 160 Häuser, eine Schule, einen Kindergarten, eine Kirche und ein Begegnungszentrum zu bauen und den Umsiedlern nicht nur Wohnraum, sondern auch Arbeit zu verschaffen. Im Mai 1998 erhielten die ersten fünf Familien die Schlüssel für ihre neuen Häuser.

Über die Schlüsselübergabe am 12. Mai 1998 berichtete die allererste Ausgabe der MDZ (im russischen Teil)

Im Herbst 1998 kam es in Deutschland zu einem Regierungswechsel. Die Sozialdemokraten lehnten die weitere Umsetzung groß angelegter Investitionsprojekte für Deutsche in Russland ab. Daher konnten in der Modellsiedlung nur 38 Häuser gebaut werden. Dort ließen sich 50 Familien nieder.

Sie wurden aus der gesamten ehemaligen Sowjetunion ausgewählt. Mehr als 3000 Familien beantragten die Umsiedlung nach Neudorf. Die Auswahlkriterien waren folgende: Der Antragsteller musste deutscher Herkunft sein, über ein Rehabilitationsdokument verfügen, einen gefragten Beruf ausüben, mindestens zwei Kinder in der Familie haben und eine Reihe weiterer Kriterien erfüllen. Eine der Bedingungen war der Verzicht auf die Absicht, nach Deutschland auszuwandern.



Häuser in Neudorf (Fotos: Olha Silantjewa)

Neudorf von heute

Heute sieht Neudorf wie eine typische russische Elitesiedlung aus. Im Grunde genommen ist es nur die Straße Borowaja, an der ähnliche zweistöckige Häuser stehen. Einige von ihnen sehen nicht mehr so aus wie Ende der 1990er Jahre, als sie fertiggestellt wurden. Die Bewohner verkleiden sie auf ihre eigene Weise und bauen etwas dazu. Am Zaun eines der Häuser hängt ein Banner mit der Aufschrift „Zu verkaufen“. Es gibt viel Grün – vor allem im Vergleich zu dem, wie die Siedlung auf den Fotos von 1998 aussah, die in der allerersten MDZ-Ausgabe veröffentlicht wurden.

Wir werden von Lew Berg, dem Vorsitzenden des Gemeinderats von Neudorf, empfangen. Seine Familie aus Aktjubinsk in Kasachstan – er, seine Frau, zwei Kinder und seine Mutter (sein Vater hat den Umzug nicht mehr erlebt) – gehörte zu den 50 Familien, die im Jahr 2000 den ersten Geburtstag der Siedlung feierten. Lew Berg bewahrt sogar die Glückwünsche von Wladimir Putin zu diesem Anlass auf – er war einer der Initiatoren der Gründung der Siedlung, als er in den 1990er Jahren im Rathaus von St. Petersburg arbeitete.

Lew Berg (Foto: Olga Silantjewa)

„Ich erinnere mich mit Freude daran, wie ich mich für die mutige Idee eingesetzt habe, eine deutsche Siedlung innerhalb der Stadtgrenzen von St. Petersburg wiederzubeleben. Ich freue mich, dass das Projekt erfolgreich umgesetzt wurde und 50 russlanddeutsche eine komfortable Unterkunft gefunden haben. Nur durch gemeinsame Anstrengungen können wir allen russischen Bürgern eine neue, würdige Lebensqualität schaffen“, schrieb Wladimir Putin, damals noch amtierender Präsident Russlands, in seiner Antwort auf die Einladung der Bewohner Neudorfs zur Einweihungsfeier.

Viele Jahre lang hatten die Bewohner der Siedlung Probleme, die mit deutschen Mitteln errichteten Wohnungen und die vom russischen Staat zur Verfügung gestellten Grundstücke als Eigentum zu registrieren sowie mit der Meldebescheinigung, die für die Aufnahme einer Arbeit erforderlich war. Heute gehören diese Schwierigkeiten der Vergangenheit an.

Als ungelöstes Problem nennt Lew Berg das Fehlen von Räumlichkeiten für Treffen. „Früher haben wir uns in Wohnungen getroffen und da Deutschkurse abgehalten, aber das war unbequem“, erzählt er. „In den nächstgelegenen Schulen wird kein Deutsch unterrichtet, es sei denn, man fährt die Kinder ins Zentrum von St. Petersburg.“ Die Bewohner von Neudorf haben sich selbst ein Stadion gebaut.

Auf die Frage, wie viele Deutsche noch in der Siedlung leben und wie viele nach Deutschland ausgewandert sind, antwortet Lew Berg, dass fast alle Einwohner deutsche Wurzeln haben. Von den 50 Familien, die sich hier niedergelassen hatten, sind nur zwei oder drei nach Deutschland ausgewandert. Als sie ihre Häuser verkauften, „haben unsere Leute sie gekauft“, sagt Lew Berg.

Einwohnerinnen von Neudorf (Rechts – Laura Makejewa). (Foto: Olga Silantjewa)

Laura Makejewa, Abgeordnete des Gemeinderats von Strelna, junge Einwohnerin von Neudorf und schon kinderreiche Mutter, fügt hinzu, dass das Dorf seine Einzigartigkeit, seinen Zusammenhalt und seine alten deutschen Traditionen bewahrt hat und dass in einigen Häusern bereits zwei Generationen neuer Neudörfler aufwachsen. „Und das ist inspirierend!“, sagt Laura.

Olga Silantjewa