Der lange Weg des Ausländers zu einer SIM-Karte

Etappenziel: Diese Tür in einem Moskauer Außenbezirk markiert den Weg zur notariell beglaubigten Übersetzung des Reisepasses. (Foto: Tino Künzel)

Der russische Staat hat mich durchschaut. Buchstäblich. Seit meiner jüngsten Russlandreise kennt er mich besser denn je. Meine Fingerabrücke wurden noch bei der Einreise genommen, aber auch wie ich aussehe und wie meine Stimme klingt, ist nun hinterlegt. Dabei wollte ich doch nur, dass ich meine russische SIM-Karte wieder nutzen kann.

Ich hatte sie nach 20 Jahren in Russland bewusst behalten, um bei Besuchen sofort Mobilfunk und Internet zur Verfügung zu haben, und das unter meiner für Freunde gewohnten Nummer. Die russischen Tarife sind erheblich günstiger als selbst die günstigsten Angebote in Deutschland, deshalb lohnte es sich für Ausländer früher immer, eine russische SIM-Karte zu haben oder zu erwerben, egal wie lange man sich in dem Land aufhielt. Das war die einfachste Sache der Welt, denn die Karten gab es überall zu kaufen.

Karte deaktiviert – was nun?

Doch damit ist es vorbei. Seit vorigem Sommer ist der Kauf einer SIM-Karte durch Ausländer an Bedingungen geknüpft, die nur mit einiger Beharrlichkeit, Zeit und am besten mit der Hilfe von Einheimischen zu erfüllen sind. Meine existierende Karte wurde irgendwann im Herbst deaktiviert, was mich in Deutschland relativ unvorbereitet traf. Welche Prozedur ich zu durchlaufen hätte, um sie wieder zu aktivieren, las ich daraufhin im Internet. Aus der Ferne war das ohnehin nicht zu bewerkstelligen, aber auch aus der Nähe kostete es mich Anfang Januar mehrere Tage, von den Nerven ganz zu schweigen. Schlimmstenfalls hätte ich nicht einmal meinen Rückflug online buchen können. Das gelang am Ende so ziemlich auf den letzten Drücker.

Was Ausländer unabhängig davon wissen sollten: Seit dem Oktober werden die Internet- und die SMS-Funktion von SIM-Karten für die ersten 24 Stunden nach der Einreise nach Russland blockiert. Das soll die Gefahr von Drohnenangriffen reduzieren. Telefoniert werden kann weiterhin. Mit einer ausländischen SIM-Karte ist das aber in der Regel teuer.

Die Krux beim WLAN

Ich hatte irrtümlicherweise angenommen, dass mir das kostenlose WLAN in Einkaufszentren, Restaurants, Bahnhöfen und anderen Orten aus der Patsche helfen würde. Doch nahezu überall wird zur Einwahl eine russische Nummer benötigt. Nur in der Metro ist mir die Authentifizierung auch mit meiner deutschen Nummer geglückt. Ohne das private WLAN in der Wohnung, wo ich freundlicherweise Unterschlupf fand, wäre ich aufgeschmissen gewesen.

Eine Lösung für alle Probleme war es aber längst nicht. Ein Ticket online zu kaufen – unmöglich. Meine russische Bank schickt zur Verifizierung der Kartenzahlung einen Code, aber wiederum nur an eine russische Nummer. Ausländische Kreditkarten sind als Zahlungsmittel keine Option in Russland. Ich habe zum ersten Mal nach vielen Jahren wieder eine Fahrkarte für die Russische Bahn am Schalter gekauft. Kein großer Akt, aber doch umständlich.

Analoger Dauerlauf beginnt

Und das ist alles nur der Anfang. Voraussetzung für den Kauf oder die Reaktivierung einer russischen SIM-Karte ist eine Registrierung beim staatlichen Dienstleistungsportal Gosuslugi. Das geht aber nur mit einer russischen Sozialversicherungsnummer (SNILS). Da beißt sich die Katze in den Schwanz, dachte ich mir, denn welcher Ausländer, der nicht in Russland arbeitet, hat die schon. Doch jemand gab mir einen Tipp, dass man die Nummer sehr wohl bekommen könne, nämlich im Bürgeramt, auch Multifunktionszentrum „Meine Dokumente“ genannt. Einige Filialen haben sogar in den russischen Neujahrsferien geöffnet, zum Beispiel die am Boulevard der Enthusiasten, Metrostation Rimskaja. Dort teilt man mir mit, zuständig für dieses Problem seien nur acht ausgewählte Zentren, drückt mir einen Zettel mit den Adressen in die Hand und schickt mich wieder weg, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass ich mir zunächst eine notariell beglaubigte Übersetzung meines Passes besorgen müsse.

Der Blick auf die Adressliste ergibt: Alle in Frage kommenden Filialen befinden sich in Außenbezirken. Ich suche mir ein Übersetzungsbüro dort in der Nähe und begebe mich in den Stadtteil Konkowo im Südwesten von Moskau. Bis ich das Büro in einem riesigen Neubaublock gefunden habe, bin ich 20 Minuten durch den Schnee gestapft. Eine unscheinbare graue Tür mit der Aufschrift „Notarius“ führt zu einer zweiten Ebene, wo „Lingvo Service“ seine Dienste anbietet und sich einen Eingang mit einer Firma namens „Gentechnologien“ teilt. Die Übersetzerin ist nicht begeistert, als ich bei ihr vorspreche, eigentlich wollte sie bald Feierabend machen, erbarmt sich aber meiner und nimmt den Auftrag an. In einer Stunde darf ich wiederkommen, dann ist auch die Beglaubigung fertig.

Mit dem Bus fahre ich weiter zum Nachimow-Prospekt im benachbarten Stadtteil Kotlowka. Das dortige Bürgeramt ist zweistöckig und hat wahrscheinlich um die 30 Schalter, von denen gleichwohl an diesem Samstagabend nur einige geöffnet sind. Ich muss eine Nummer ziehen und komme sofort dran. Die Dame ist freundlich und nimmt sich viel Zeit, richtet sogar einen Hotspot für mich von ihrem Handy ein. Es wird eine Sozialversicherungsnummer beantragt, die binnen weniger Minuten bestätigt ist. Damit kann ich mich nun bei Gosuslugi anmelden.

Vorsprechen bei der Bank

Das ist aber noch nicht alles. Bevor meine SIM-Karte wieder freigeschaltet wird, müssen erst noch meine biometrischen Daten erfasst und auf Gosuslugi vermerkt werden. Was genau das bedeutet – keine Ahnung. Angeblich ist jede beliebige Bank auf entsprechende Anfragen eingestellt. Aber bei der ersten, an die ich mich wende, sind die kompetenten Spezialisten zum Sonntag nicht im Dienst. Bei der zweiten klappt es dann. Wieder darf ich ohne jede Wartezeit Platz nehmen und werde fotografiert. Anschließend muss ich Zahlen vorlesen, damit meine Stimme aufgezeichnet werden kann. Wozu das gut sein soll, hat mir keiner erklärt. Dieser Punkt auf der To-do-Liste ist jedenfalls nach kaum zehn Minuten abgehakt. Wegen der großen Entfernungen in Moskau summiert sich die Lauferei trotzdem jedes Mal zu Stunden.

Einen Tag vor meinem geplanten Rückflug nach Deutschland hoffe ich, mich nun genug angestrengt zu haben, um wieder mobilfunkberechtigt zu sein. Aber in einem Lädchen des Providers MTS an der Metrostation Bagrationnowskaja lässt man mich abblitzen. Erstmal müsse ich die Gosuslugi-App heruntergeladen haben, ehe man etwas für mich tun könne. Das mit dem Herunterladen an Ort und Stelle zu übernehmen, lehnt die Frau ab, das sei nicht ihr Job.

Also brauche ich erst wieder WLAN, bevor ich in einem Einkaufszentrum einen neuen Anlauf starte, diesmal mit Erfolg. Fazit: In Russland zum Ortstarif zu telefonieren und ins Internet zu gehen, ist nach wie vor machbar, aber mühsam. Dass Touristen sich den damit verbundenen Aufwand antun wollen und können, ist eher unwahrscheinlich. Experten vermuten, dass Reiseveranstalter für ihre Kunden russische SIM-Karten besorgen werden, die auf Russen ausgestellt sind.