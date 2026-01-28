„Natasha deutsch“: Online-Fenster zur russischen Provinz

Natascha führt ihre Zuschauer durch das wahre Russland. (Foto: Natascha deutsch)

Eine junge Frau namens Natalia zeigt wie eine versierte Ortsführerin per Video ihrem deutschsprachigen Publikum ihre Heimatstadt Woronesch. Doch nicht Sehenswürdigkeiten stehen auf dem Programm des erfolgreichen YouTube-Clips. Das Leben in Russland außerhalb Moskaus „in schwierigen Zeiten“ will sie zeigen.

Über 700 000 Klicks verzeichnete diese Online-Führung der sympathischen Russin unter diesem Motto in den ersten beiden Monaten. Sie führt ihre virtuellen Besucher durch ihren Lieblingspark, das Stadtzentrum und Wohngebiete, spricht von ihren Erfahrungen und dem aktuellen Leben der Menschen. Das Video ist nicht der einzige Erfolg auf ihrem YouTube-Kanal „Natasha deutsch“. Sechsstellige Aufrufzahlen sind die Regel und „Natasha deutsch“ ist auf dem Weg, ein großer Anbieter dort zu werden. Andere viel geschaute Clips befassen sich mit Langstreckenzügen, Preisen, Gastronomie oder dem Dorfleben in Russland.

Das Werk eines Paares

„Natasha deutsch“ ist eigentlich das Werk eines jungen Woronescher Paares. Natalia (28) steht vor der Kamera und übernimmt den Schnitt. Ihr Partner Jewgeni (30) filmt Natalia bei den Außendrehs. Ihr Erfolg kommt nicht von ungefähr. Natalia war vor der Gründung ihres Kanal unter dem Pseudonym Avocadaa bereits Livestreamerin beim Onlineportal Twitch. Zu den Großen dort hat sie es nicht geschafft, doch nutzt Natalia jetzt ihre Erfahrung im Spiel mit der Kamera für mehr Erfolg bei YouTube – mit russischem Alltag für deutsche oder österreichische Zuschauer.

Während sie Deutschland bisher nur von einem kurzen Besuch kennt, ist ihr Mann Jewgeni dort aufgewachsen und zur Schule gegangen. Der Aussiedler entschloss sich jedoch später zur Rückkehr nach Russland und lernte dort seine Frau kennen. Auch er spielt beim Channel eine wichtige Rolle, hat etwa einen offiziellen Standort in Deutschland besorgt. Dieser ist aktuell notwendig, um Videos zu monetarisieren und die YouTube-Tätigkeit zu finanzieren.

Verwurzelt in Russland, neugierig auf Deutschland

Beide haben ein positives Verhältnis zu Deutschland wie zu ihrer russischen Heimat. Dabei geht es ihnen um die Menschen und nicht um die Politik. Sie geben sich in interaktiven Live-Chats auf ihrem Kanal betont unpolitisch. „Wir schauen nicht so oft Nachrichten“, gibt Jewgeni, befragt von einem Zuschauer, zu. An Deutschland liebe er etwa die Authentizität in Restaurants. Wenn chinesisches Essen angeboten wird, koche dort wirklich ein Chinese. In Russland sei das oft anders. Auch der kritische Test eines „deutschen“ Restaurants in ihrer Heimatstadt findet sich auf dem Kanal, es schneidet nicht besonders „deutsch“ ab.

Doch Natalia und Jewgeni sind tief in ihrer russischen Heimat verwurzelt. Ihre Freunde und Familie seien ausschließlich hier, bekennen sie in Videos. Auch sie genießen ihr Leben vor Ort und zeigen das dem deutschen Publikum, ohne Schattenseiten auszusparen. Deutschland, Österreich und die Schweiz interessieren sie ausschließlich für geplante Reisen, die momentan wegen komplizierter Wege in Folge von Sanktionen eine echte Herausforderung sind. Ganz heraushalten können sie die Politik aus ihrem Kanal nicht, doch geht es ihnen dann ausschließlich um deren Folgen für Menschen vor Ort und nicht um deren Analyse.

Natascha vor der Post irgendwo bei Woronesch (Foto: Natascha deutsch)

Lokale Einblicke neu entdeckt

Kanäle wie die von Natalia und Jewgeni, in denen Auswanderer oder sprachkundige Einheimische Menschen in einem anderen Land in deren Sprache das Leben vor Ort zeigen, sind bei YouTube ein beliebtes Genre. In den 2010er Jahren gab es viele davon, auch professionell gestaltete Angebote von Russland für Deutsche. Etwa das jahrelange, regelmäßige Format Russland.live aus St. Petersburg bei einer damals großen Onlinezeitung.

Seit der deutlichen Verfinsterung des deutsch-russischen Verhältnisses in der Politik zu Beginn dieses Jahrzehnts wurden diese Angebote nach und nach Geschichte. Natalia und Jewgeni beleben das Genre für deutschsprachige Zuschauer fast exklusiv neu. Das stößt in Mitteleuropa auf großes Interesse. Jeden Monat wächst ihr Kanal. Aktuell zählt er über 60.000 Abonnenten. Bei diesem Tempo sind 100.000 Follower bis Mitte 2026 ein realistisches Ziel.

Wo Politik trennt, verbindet der Alltag

Bei den Inhalten verfolgt Natalia, Kopf des Projekts, offenbar keine ausgefeilte Strategie. Sie wolle lediglich viele Ideen verwirklichen, einfach jede Woche ein Video produzieren, erklärt sie den Zuschauern im Live-Chat. Der erste Clip in diesem Jahr handelt von den Feierlichkeiten zum Jahreswechsel in Woronesch. Was ihre Videos jedoch auszeichnet, ist eine professionelle, zuschauergerechte Gestaltung, die von Kreativität und technischem Können zeugt und sich hinter Produktionen größerer Anbieter nicht verstecken muss. Und Natalia als Magnet und Identifikationsfigur des Kanals ist allgegenwärtig.

Kanal wie der von Natalia und Jewgeni sind ein wichtiges und aktuell nur einen Spaltbreit geöffnetes Fenster für Mitteleuropäer nach Russland, das authentisch die Menschen zeigt. So weit entfernt wie möglich von harten politischen Auseinandersetzungen und Spannungen. Sie zeigen ein Russland, das auch viele Mitteleuropäer früher auf Reisen liebgewonnen haben.

Es ist noch da, und authentische Einblicke wie ihre sind dabei eine bessere Brücke als jede offizielle Werbung oder Tourismusbüros. Es bleibt zu hoffen, dass in einer düsteren Zeit im deutsch-russischen Verhältnis zwischen den Menschen online trotz aller Schwierigkeiten weitere solche Brücken entstehen.

Roland Bathon