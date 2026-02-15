Kleine Fallen, die der Alltag in Russland für Deutsche bereithält

1. Unser täglich Brot

Wer in deutschen Supermärkten abgepacktes Brot kauft, der findet auf dem Clip, mit dem die Tüte zusammengehalten wird, das Mindesthaltbarkeitsdatum. In Russland (und anderen Ländern) ist dagegen das Herstellungsdatum angegeben. Wie lange das Brot haltbar ist, steht auf der Verpackung, also etwa „4 Tage“. Wie die Datumsprägung zu verstehen ist, weiß man lieber vorher. Ansonsten meinen Deutsche beim Einkauf in Russland noch, dass die Haltbarkeit sämtlicher Waren im Brotregal heute abläuft, wenn sie nicht schon überlagert sind. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein solcher Irrtum Menschen vor Rätsel stellt.

Beispiel für Haltbarkeitsdatum in Russland: 4 Tage (Foto: Olga Silantjewa)

2. Fahrstuhl-Einmaleins

Wie heißt die unterste Etage eines Hauses? Für Russen ist klar, dass es sich um den ersten Stock handelt, während Deutsche vom Erdgeschoss sprechen und der erste Stock für sie eine Etage darüber ist. Man könnte das für eine rein semantische Definition halten, aber sie hat durchaus praktische Auswirkungen. Wer nämlich im Fahrstuhl nach unten fährt und zum Ausgang will, der drückt in Russland auf die 1, in Deutschland aber auf die 0, sonst steigt er nämlich zu früh aus.

In Russland drückt man auf die 1. (Foto: Freepik)

3. Falsche Freunde

Im Russischen gibt es viele Wörter, die aus anderen Sprachen importiert wurden, darunter auch aus dem Deutschen. Aber Vorsicht vor den sogenannten falschen Freunden, also Lexik, die vertraut klingt, aber eine andere Bedeutung als gewohnt hat, was zu allerlei Missverständnissen führen kann. Die russische Sprache ist voll von solchen kleinen Fallen, hier seien nur einige genannt. „Trikot“ ist für Russen kein sportliches Shirt, sondern eine lange Unterhose oder ein eng anliegender Anzug, typischerweise für den Ringkampf. „Keks“ meint nicht etwa einen Keks, sondern ein weiches Gebäck. „Familija“ ist nicht das, was Sie jetzt denken, sondern der Familienname, genauso wie „Dom“ keine Kirche ist, sondern ein Haus. Also immer hübsch diese Doppelagenten enttarnen und sich nicht von ihnen täuschen lassen.

Tino Künzel