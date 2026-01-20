Eine neue Dimension der Piraterie

Szenenphoto aus dem Film „The Addams Family“ (1991) (Quelle: Kinopoisk)

Russische Unternehmen bauen Erwähnungen ihrer Produkte und Dienstleistungen direkt in die Übersetzungen der Dialoge beliebter westlicher Filme und Serien ein. Anschließend erscheinen diese neuen Synchronisationsversionen auf den beliebten russischen Videoplattformen Rutube oder VK Video. Die Hauptkunden für solche versteckten Werbeeinblendungen sind Banken und digitale Dienste. Früher griffen vor allem Buchmacher auf dieses „piratenhafte“ Verfahren zurück, doch mittlerweile haben auch andere Marktteilnehmer es für sich entdeckt.

Die in die Handlung integrierte Werbung wird von den Zuschauern als Teil des Dialogs wahrgenommen. Zum Beispiel so: „Ich traue Truhen und anderen Aufbewahrungsorten generell nicht besonders“, sagt Professor Remus Lupin im Gespräch mit Harry Potter in einer Szene des Films. „Ich auch“, antwortet Harry. „Deshalb bewahre ich alles Wertvolle in der Bank (hier nennt er den Namen einer bekannten russischen Bank) auf, genauer gesagt auf einem Festgeldkonto und einem Sparkonto. Dort gibt es einen super Zinssatz. Das Geld ist sicher und vermehrt sich von selbst. Das ist echte Magie!“

Die offizielle Platzierung solcher Werbung kann Millionen Rubel kosten, aber die „graue“ Methode mit Raubkopien ist um ein Vielfaches billiger. Laut der Synchron­sprecherin Viktoria Duschenkowa werden Werbeslogans manchmal sogar ohne direkten Auftrag hinzugefügt, sondern einfach „auf freundliche Bitte hin“. In ihrer Version von „Barbie“ lobt die Heldin unerwartet die politischen Analysen eines Journalisten.

In einer anderen Werbung für denselben Film diskutieren die Helden über einen Blumenlieferdienst, in „True Detective“ sprechen sie über einen Marktplatz, im Film „ES“ suchen die Helden eine Wohnung über einen in Russland populären Dienst, und im Zeichentrickfilm „Zootopia 2“ diskutieren die Figuren über einen nationalen russischen Messenger.

Neben westlichen Filmen und Serien werden in Russland auch türkische Serien sowie koreanische Dramen und japanische Anime aktiv „bearbeitet“. Die Videodienste bezahlen für die Werbung, aber die eigentlichen Rechteinhaber der Filme erhalten nichts. Wie der Anwalt Alexander Jeparin im Gespräch mit der MDZ erklärte, „gehen die Werbekunden große Risiken ein, denn für solche Verstöße drohen ihnen hohe Geldstrafen“.

Neben den rechtlichen Konsequenzen gibt es auch Reputationsrisiken. Das Publikum kann sich durch unpassende Werbung, die überhaupt nicht zum Inhalt des Werks gehört, gestört fühlen.

Xenija Melnikowa