Von der Wladimirskathedrale aus hat man eine herrliche Aussicht. (Foto: Anna Majorowa)

St. Petersburg trägt zu Recht den Titel „Kulturhauptstadt“ Russlands, und ihr architektonisches Erscheinungsbild unterstreicht diesen Status. Auf Befehl von Kaiser Nikolaus I. durften die in St. Petersburg errichteten Wohngebäude die Höhe der Gesimse des Winterpalastes nicht überschreiten. Dieser Ansatz ermöglichte es, eine unglaublich schöne, gut einsehbare Stadt zu schaffen, die Menschen aus aller Welt bewundern kommen. Das Panorama ist so attraktiv, dass viele die einmalige Gelegenheit nutzen möchten, ein Foto aus der Höhe zu machen. Daher ist die Nachfrage nach hohen Aussichtspunkten, darunter auch Dächern von Wohnhäusern, so groß.

Roofing als Einnahmequelle

Roofing oder das Begehen von Dächern von Hochhäusern ist sowohl ein extremes Hobby als auch eine Einnahmequelle für findige Menschen. Mit Beginn der warmen Jahreszeit tauchen im Internet Angebote auf. Außerdem werden in Online-Gruppen Ausschreibungen veröffentlicht, die die Suche nach offenen Dächern gegen eine angemessene Vergütung vorsehen. Die Geschäftemacher verkaufen auch Schlüssel, die für fast alle Türsprechanlagen im Zentrum passen, und bieten Adressen mit „100 % offenem Dach“ an.

Die Roofer erklimmen neue Gipfel, während die Anwohner empört sind. Das Problem ist, dass weder die lächerlichen Geldstrafen für illegales Eindringen (bis zu 1000 Rubel oder etwa 10 Euro) noch die Androhung einer Haftstrafe von bis zu 15 Tagen die Roofer davon abhalten können, auf die Dächer der Häuser zu klettern. Dabei richten sie erheblichen Schaden an, von kaputten Türsprechanlagen und aufgebrochenen Schlössern bis hin zu Dachbeschädigungen. Auch der Lärm und der Krach bereiten den Anwohnern erhebliche Unannehmlichkeiten.

Dächer von Wohnhäusern: sehr romantisch, aber

oft nicht ungefährlich (Foto: ron lach/pexels)

„Roofers sind ein Problem für St. Petersburg. Es handelt sich um ein illegales Geschäft, das seit Jahren betrieben wird. Wir bringen Schlösser an, und der Hausmeister verkauft die Schlüssel“, berichtet eine Bewohnerin eines der Häuser. Einige verzweifelte Bewohner schlagen sogar vor, Sonnenblumenöl auf den Dächern zu verteilen, aber in der Regel beschränkt man sich auf Schlösser und Alarmanlagen. Diese Maßnahmen wirken. So wurde im Juni 2025 eine Gruppe von 50 Personen auf einem Dach erwischt. Unten wurden sie von einer Polizeistreife empfangen. Der Reiseleiter konnte jedoch rechtzeitig fliehen. Es gab auch Fälle mit tödlichem Ausgang. Im Jahr 2020 stürzte ein Paar vom Dach. Die Behörden versuchen, das Problem in den Griff zu bekommen, aber das hilft bisher nicht sonderlich.

Legale Aussichtspunkte

Die gute Nachricht ist, dass die Stadt versucht, genug legale Aussichtspunkte zur Verfügung zu stellen. Heute gibt es viele Orte, an denen man ganz legal und sicher ein tolles Selfie mit Blick auf St. Petersburg machen kann. Da die allgemeinen Bauvorschriften aus der Zeit von Nikolaus I. nicht für Kirchen und Kathedralen galten, sind gerade diese zu den besten Aussichtspunkten der Stadt geworden. Für Touristen steht beispielsweise die Aussichtsplattform der Smolny-Kathedrale offen. Sie liegt etwas abseits der zentralen Sehenswürdigkeiten, bietet dennoch einen atemberaubenden Blick auf das alte St. Petersburg. Um auf die 50 Meter hohe Plattform zu gelangen, muss man 278 Stufen überwinden. Der Zugang ist ohne Voranmeldung möglich.

Das Stadtzentrum kann man auch vom Duma-Turm aus bewundern, der sich am Newski-Prospekt befindet. Der Schriftsteller Heinrich Christoph von Reimers beschrieb 1805 in seinem Buch „St. Petersburg am Ende seines ersten Jahrhunderts“ lebhaft, was er sah: „Der Turm auf einem mit Brüstungen umgebenen Sockel erhebt sich über die ganze Stadt und bietet einen herrlichen Blick auf 20 Werst weit. Es gibt keinen besseren Ort, um Petersburg und seine Umgebung zu überblicken.“ Interessanterweise hat das, was vor zwei Jahrhunderten geschrieben wurde, nichts von seiner Aktualität verloren. Man kann heute auf eine Höhe von 44 Metern steigen. Im Inneren des Turms befindet sich ein Uhrwerk, das 1883 vom Meister Friedrich Winter angefertigt wurde. Nach einer langwierigen Restaurierung funktioniert das Uhrwerk wieder mit seiner legendären Genauigkeit. Um die Uhr täglich aufzuziehen, müssen drei schwere Gewichte angehoben werden, was 760 Umdrehungen erfordert.

Isaakkathedrale und Wladimirkathedrale

Die nächsthöhere Aussichtsplattform ist die Kolonnade der Isaakskathedrale. Um auf 43 Meter Höhe zu gelangen, muss man 262 Stufen hinaufsteigen. Das Besondere an diesem Beobachtungspunkt ist der 360-Grad-Blick. Von hier aus kann man das gesamte Zentrum von St. Petersburg überblicken. Die Besucher können die Kolonnade sowohl auf eigene Faust als auch im Rahmen einer Führung besteigen. Auch auf der Kolonnade der Kasaner Kathedrale gibt es eine Plattform für Besucher, die jedoch nur im Rahmen einer Führung betreten werden kann.

Ein weiterer Ort, von dem aus man die Stadt bewundern kann, ist der Glockenturm der Wladimirkathedrale. Er ist 68 Meter hoch, aber die Aussichtsplattform befindet sich auf einer Höhe von 41,5 Metern. Bei gutem Wetter und ohne Eisglätte kann man hierherkommen. Die untere Plattform ist das ganze Jahr über zugänglich. Von hier aus hat man einen herrlichen Blick aus einer interessanten Perspektive: Man sieht die Peter-und-Paul-Festung und die Admiralität, die Michaelsburg und die Auferstehungskirche, die Isaakskathedrale und die Kasaner Kathedrale.

Alle Häuser sind ungefähr gleich hoch. Im Hintergrund ist das Laсhta Center zu sehen, heute das höchste Gebäude in St. Petersburg. (Foto: Anna Majorowa)

Die Wladimirkathedrale ist wohl eine der demokratischsten Kirchen. Traditionell findet hier an den Wochenenden um 17:00 Uhr eine Führung statt. Wenn man jedoch bis 17:50 Uhr bleibt, kann man nicht nur das Glockengeläut genießen, sondern auch selbst die Glocke läuten – natürlich mit Erlaubnis des Glöckners. „Auf diese Weise versuchen wir, Aufklärungsarbeit zu leisten, weltliche Menschen anzusprechen, sie für die Idee zu begeistern und ihnen zu zeigen, dass sie in der Kirche herzlich willkommen sind“, erklärt Janina, eine festangestellte Führerin. Interessanterweise sind 2023 Roofer illegal auf dieses Gelände eingedrungen. Und das, obwohl es frei zugänglich ist. Wahrscheinlich hat sie das abendliche Panorama der Stadt angezogen, das sich vom Aussichtspunkt des Doms aus bietet. Obwohl die Verwaltung offen für Zusammenarbeit ist und man auf Wunsch einen Besuch zu einer späteren Zeit vereinbaren kann, gibt es Menschen, die gerade das illegale Besteigen des Aussichtspunkts reizt.

Haseninsel

Eine andere Perspektive auf die Stadt bietet sich auch von der Haseninsel aus. Vom Dach der Peter-und-Paul-Festung hat man einen ungewöhnlichen Ausblick. Und jeden Tag um 12:00 Uhr kann man von hier aus die Zeremonie des symbolischen Mittagsschusses aus einer Kanone beobachten.

Wenn das alles noch nicht reicht, kann man den höchsten Wolkenkratzer Europas besteigen. Das Lachta-Zentrum ragt 462 Meter in den Himmel. Reisegruppen können jedoch nur die Aussichtsplattform in 365 Metern Höhe besuchen. Außerdem mangelt es in der Stadt nicht an Bars, Clubs, Restaurants, Galerien und Kunsträumen mit Zugang zu den Dächern, von denen aus man die Stadt von oben betrachten kann. Das ist auf jeden Fall besser, als zu überprüfen, wie höflich die Polizisten in der Kulturhauptstadt Russlands mit Roofern und anderen Ordnungsstörern umgehen.

Anna Majorowa