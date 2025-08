Veröffentliche Bücher von Demidow (Foto: GMIG)

„Zwei Staatsanwälte“ ist eine Novelle von Georgi Demidow. In der Geschichte erhält ein junger Staatsanwalt einen Brief von einem Gulag-Häftling, in dem er seine Unschuld beteuert. Geprägt von seiner eigenen Geschichte, beschließt er, ihn zu retten. Der Film wurde in Lettland gedreht, und die beteiligten Schauspieler verließen Russland, nachdem „die militärische Sonderoperation“ begonnen hatte. Demidows Novelle handelt, wie die meisten seiner Werke, von den Kolyma-Lagern im hohen Norden.

Gesammelte Werke

Georgi Demidow war Physiker und wurde 1938 aufgrund des politischen Artikels 58 des Strafgesetzbuches der RSFSR verhaftet. Er wurde zu 8 Jahren Lagerhaft und dann zu weiteren 7 Jahren verurteilt. Nach seiner Entlassung arbeitete der begabte Physiker als Ingenieur in einem Maschinenbaubetrieb in der Republik Komi, und in seiner Freizeit schrieb er Geschichten. Heute stellen Literaturkritiker Demidows Werk auf eine Stufe mit Schalamow, Solschenizyn und Dombrowski.

Einige von Demidows Werken wurden erstmals in den 1990er Jahren veröffentlicht. Dann gab der Verlag „Woswratschenije“ seine vier Bücher heraus, die schnell vergriffen waren. Vor ein paar Jahren beteiligte sich das Gulag-Museum an der Veröffentlichung seiner gesammelten Werke.

Das bedeutendste literarische und verlegerische Ereignis des Gulag-Museums war die Veröffentlichung der Gesamtausgabe von Georgi Demidow. Die Arbeit daran dauerte drei Jahre. Im Jahr 2023 wurde der letzte, sechste Band veröffentlicht. Für alle Beteiligten war dieser Tag sowohl freudig als auch traurig: Ein großes und sehr wichtiges Werk wurde vollendet, aber gleichzeitig herrschte ein Gefühl der Traurigkeit. Weil man sich von dem Werk verabschiedete, das Freude bereitete, weil das Gespräch mit dem Schriftsteller, einem echten Menschen und Bürger, zu Ende war.

Das Dahl-Museum für die Geschichte der russischen Literatur und der Verlag „Woswratschenije“ waren an der Erstellung des Gesamtwerks beteiligt. Die Bücher wurden vom Verlag Ivan Limbach in St. Petersburg herausgegeben. Die Gestaltung des Sammelbandes ist ein großes Verdienst des talentierten Teams um den Designer Igor Gurowitsch. Zur Illustration wurden Fotografien von Lagerobjekten verwendet, die von den Kolyma-Expeditionen des Gulag-Museums mitgebracht wurden.

Leben auch in Gefangenschaft

Warum hat sich das Museum für Gulag-Geschichte an Demidows Prosa gewandt, wo doch die russischen Leser in den letzten Jahrzehnten mit Erinnerungen an das Lagerleben und die stalinistische Unterdrückung verwöhnt wurden? Und warum brauchen wir Demidow, wenn es einen anerkannten Lagerschriftsteller namens Warlam Schalamow gibt?

Zunächst einmal ist Demidows Prosa mehr denn je eine Antwort auf die heutigen literarischen und humanitären Bedürfnisse der Gesellschaft: Wie kann man in den komplexen und schwierigen Jahren der Kriege, Revolutionen und Repressionen nicht nur das Leben, sondern auch die Menschenwürde bewahren? In Demidows Werken leiden und überleben die Lagerinsassen nicht nur, sie verlieben sich, schließen Freundschaften und bewahren so trotz der Bedingungen des Lagerlebens und manchmal auch trotz des grausamen Schicksals ihre menschliche Würde und Größe. In seinen Geschichten gibt es keine scharfe Handlung wie beispielsweise bei Schalamow, aber Demidows Vertrauen in die Menschheit und ihre Zukunft, das klare Bewusstsein seiner Figuren für ihre Richtigkeit, all das dient als Stütze in unserer heutigen schwierigen Welt.

Walentina, die Tochter von Georgi Demidow, war maßgeblich an der Herausgabe beteiligt und wurde zur Lektorin und Redakteurin aller sechs Bände. Die Werksammlung enthält auch ausgewählte Briefe an seine Frau und seine Tochter, die Korrespondenz zwischen Georgi Demidow und Warlam Schalamow sowie unveröffentlichte Fragmente des Romans „Von der Dämmerung bis zur Abenddämmerung“. Jeder Band enthält neben den Werken des Schriftstellers auch Artikel von Forschern: Marietta Chudakowa, Leona Toker, Ljuba Jurgenson, Elena Jakowitsch, Vitalij Schentalinskij, Sergei Solowjow und andere. Es wurde eine topografische Studie durchgeführt: Die geografischen Objekte von Kolyma wurden mit den Orten verglichen, an denen sich die Ereignisse der Erzählungen und Romane abspielten. Zum ersten Mal wird eine vollständige bibliographische Liste der Bücher von Georgi Demidow gegeben. Der sechste Band stellt das Ergebnis der sorgfältigen Arbeit der Museumsmitarbeiter dar – eine vollständige Biografie von Georgi Demidow, die den Lesern zum ersten Mal die Möglichkeit gibt, den Lebensweg des Schriftstellers von der Geburt bis zum Tod nachzuvollziehen.

Nur wenige Menschen wissen, dass im August 1980 in mehreren Städten Georgi Demidows Freunde durchsucht und alle Manuskripte beschlagnahmt wurden. Demidow wusste, dass er unter strenger KGB-Überwachung stand, und übergab fünf maschinengeschriebene Bände seiner Schriften an zuverlässige Personen zur Aufbewahrung. Aber die KGB-Offiziere nahmen alles bis auf die letzte Zeile mit, kein einziger Entwurf blieb übrig. Über diesen Schlag kam Demidow nicht hinweg, er lebte nicht mehr lange. Seine Tochter Walentina wandte sich an den Sekretär des Zentralkomitees Alexander Jakowlew mit der Bitte um Hilfe bei der Rückgabe des beschlagnahmten Archivs ihres Vaters. Im Juli 1988 wurden alle Manuskripte zurückgegeben.

Deklassierte Dokumente

Walentina hat ihr ganzes Leben lang versucht, an die Ermittlungsakten ihres Vaters zu gelangen, was ihr jedoch stets verwehrt wurde: Das Material ist geheim. Durch gemeinsame Bemühungen mit dem Dokumentationszentrum des Gulag-Museums ist es gelungen, das Material von zwei Ermittlungsakten von Georgi Demidow 1938 und 1946 zu erhalten. Sie sind noch immer nicht vollständig freigegeben. Dennoch wurden diese Dokumente in die vollständige Werksammlung aufgenommen und mit umfangreichen wissenschaftlichen Kommentaren versehen.

Die Akten enthalten keine Fakten aus den Memoiren seiner Tochter, aus den Erzählungen Schalamows oder aus der Korrespondenz mit ihm. Sie enthalten auch keine Ausdrücke über Kolyma, etwa „Auschwitz ohne Öfen“. Dafür erhielt Demidow, wie er an Schalamow schrieb, 1946 eine zweite Strafe.

Dies ist ein weiterer Beweis dafür, wie der „Repressionsapparat“ funktionierte, wie die Fälle nach dem bereits ausgearbeiteten Schema „kopiert“ wurden, um Gefangene der „konterrevolutionären Tätigkeit“ und der „antisowjetischen Agitation“ zu beschuldigen.

Zum ersten Mal wurden in Bücher Familienfotos von Georgi Demidow veröffentlicht, Bilder von seiner Tochter, seiner Frau und seinen Eltern.

Georgi Demidow tippte seine Kolyma-Geschichten und -Romane auf einer Schreibmaschine mit steifen, von der allgemeinen Arbeit im Bergwerk entstellten Fingern und glaubte, dass dies seine einzige Chance sei, sein Leben zu rechtfertigen und „seinen Teil dazu beizutragen, einen Espenpfahl in die Seele und das Gedächtnis des stalinistischen Regimes und seiner dreimal verfluchten Schergen zu treiben“.

