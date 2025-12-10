Wohin zum Jahreswechsel?

In die Türkei? Lieber nach Brasilien! (Foto: Sergej Wedjaschkin/AGN Moskwa)

In diesem Jahr umfasste der Inlandstourismus 76,2 Millionen Reisen. Das sind 4,8 Prozent mehr als im Vorjahr, teile der stellvertretende Ministerpräsident Dmitri Tschernyschenko unter Berufung auf Rosstat mit. Führend in Bezug auf die Anzahl der Reisen sind Moskau (10,3 Millionen), die Region Krasnodar (8,3 Millionen) und St. Petersburg (6 Millionen).

Auslandsreisen

Aber im Vorfeld des Jahreswechsels interessieren sich die Russen mehr für Auslandsreisen. Wie die MDZ in einem Moskauer Reisebüro erfahren hat, sind die Neujahrsbuchungen innerhalb des Landes um 5 bis 15 Prozent zurückgegangen. Früher wurden die Zimmer für die Feiertage in Sotschi im Voraus gekauft. Jetzt hoffen die Reiseveranstalter, dass die Touristen ihre Neujahrsreisen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben haben.

Die meisten planen ihre Abfahrt am 2. oder 3. Januar. Für 75 Prozent der Russen bleibt das Neujahr immer noch ein Familienfest, das sie zu Hause feiern. Weitere 25 Prozent sind bereit, noch vor Silvester auf Reisen zu gehen. Für die Neujahrsferien sind die Reisen nach Weliki Ustjug, wo sich die Residenz von Väterchen Frost befindet, fast ausverkauft.

Neue Reiseziele

Unterdessen hat die Nachfrage nach Neujahrsreisen ins Ausland für Aufregung gesorgt. Sie ist im Vergleich zum letzten Neujahr um das Drei- bis Vierfache gestiegen, so ein Moskauer Reiseveranstalter im Gespräch mit der MDZ. Aufgrund der einfachen Einreisebestimmungen und der großen Anzahl von Direktflügen aus verschiedenen Regionen des Landes sind traditionell Reisen nach Thailand und in die Vereinigten Arabischen Emirate am meisten gefragt. Wohlhabendere Touristen bevorzugen die Malediven. Auch in diesem Jahr reisen Russen nach Ägypten, China, Südafrika und Vietnam sowie nach Mauritius und buchen Kreuzfahrten.

Trotz der großen Schwierigkeiten bei der Erlangung von Visa und des geschlossenen Luftraums über Europa kaufen die Russen Reisen nach Italien und Frankreich, aber auch nach Ungarn und Spanien. In diesem Jahr hat sich die geografische Reichweite der Neujahrsreisen erweitert. In Frage kommen nun auch Kambodscha, Marokko, Südkorea, Brasilien und Argentinien. Ziemlich überraschend war laut Reiseveranstaltern, dass die Türkei Russen nicht mehr so attraktiv erscheint, wie es früher der Fall war. Gutes Wetter und beheizte Pools in Hotels sind immer noch da, aber Russen wählen andere Reiseziele.

Xenija Melnikowa