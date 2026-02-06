Hamburger Gericht schützt Alischer Usmanow

Oktober 2023 schien es, als hätten deutsche Behörden den russischen Oligarchen Alisher Usmanov in die Enge getrieben. Das Foto zeigt eine Razzia und die Beschlagnahme eines Fahrzeugs an einer Villa am Tegernsee. Neulich hat ein Gericht in Hamburg zugunsten des Oligarchen entschieden. (Foto: Christoph Reichwein/dpa)

Die Aufmerksamkeit der deutschen Presse für den Gründer der USM-Holding Alischer Usmanow, dessen Vermögen „Forbes“ auf 16,7 Milliarden US-Dollar taxiert, war stets kritisch geprägt. So veröffentlichte die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ am 3. April 2023 einen Beitrag unter der Überschrift „Im Auftrag des Kremls“. Die Autoren zitierten darin unter anderem: „Der russische Oligarch Usmanow hat sich als Präsident des Weltverbands und Putin-Vertrauter mit viel Geld den Fechtsport Untertan gemacht.“ Neben der Sport-Thematik enthielt der Artikel weitere Aussagen, die der Betroffene als verleumderisch einstufte. Das Hamburger Landgericht gab ihm recht: Den Journalisten wurde untersagt, fünf konkrete falsche Behauptungen über den Kläger zu verbreiten. Eine davon bezog sich auf den Kauf der Zeitung „Kommersant“: Laut der FAZ habe Usmanow der Redaktion nach dem Erwerb 2006 „zu verstehen gegeben, welche Grenzen nicht zu überschreiten seien“. Zudem bezeichneten die Autoren Usmanow als inoffiziellen Repräsentanten der russischen Macht in Usbekistan.

Bemerkenswert ist, dass diese nun vom deutschen Gericht als haltlos eingestuften Aussagen einst zur Begründung der EU-Sanktionen vom 28. Februar 2022 gegen den russischen Unternehmer dienten. Sein medienrechtlicher Anwalt Joachim Steinhöfel erklärte gegenüber „Kommersant“: „Man kann den logischen Schluss ziehen, dass die Begründung der EU-Sanktionen selbst nichts anderes ist als eine Ansammlung verleumderischer, unbegründeter und rechtswidriger Vorwürfe.“ Bedeutet dies, dass die EU die Sanktionen nun aufhebt? Bislang lehnte der Gerichtshof der Europäischen Union konsequent die Klagen des USM-Gründers gegen die Restriktionen ab – zuletzt im September 2025, zuvor bereits im Februar 2024. Doch nun hält Usmanow starke Trümpfe in der Hand. Zudem versteht er sich auf Gerichtsverfahren: Dasselbe Hamburger Landgericht untersagte zuvor dem Schweizer Magazin „Watson“ Behauptungen über Usmanows angebliches Eigentum an Immobilien am Tegernsee und an der Yacht Dilbar. Der Unternehmer setzte sich auch gegen den deutschen „Tagesspiegel“, den österreichischen „Exxpress“, die luxemburgische „Luxembourg Times“, den Schweizer „Blick“, das amerikanische „Forbes“ und weitere Medien durch. Für Journalisten ist er wahrlich kein leichter Gegner.

Igor Beresin