Der Weg zum Pol: Wie die russische Kunst die Arktis entdeckte

Der „Eisbrecher Ich“ von Alexander Ponomarjow auf dem Weg zum Nordpol.

(Foto: Margarita Spanopulo)

Jenseits des Polarkreises dauert der Winter mehr als ein halbes Jahr, und die Temperaturen fallen oft unter –40 °C. Auf einer Fläche von 27 Millionen Quadratkilometern leben etwas mehr als 2,4 Millionen Menschen. Seit mehr als einem Jahrhundert reisen russische Künstler hierher. Sie sind von der Einzigartigkeit der rauen Natur und ihrer unglaublichen Farbpalette fasziniert. Die Ausstellung „Arktis. Pol der Farben“ in der Tretjakow-Galerie erzählt diese Geschichte anhand von Gemälden, Fotogra­fien und Installationen.

Die Palette der Pioniere

Die russische Kunst entdeckte die Arktis dank Alexander Borisow und Konstantin Korowin. Ende des 19. Jahrhunderts begaben sie sich wie echte Forscher in den Norden, um die Farbenvielfalt der Arktis festzuhalten.

Alexander Borissov, Schüler des berühmten Archip Kuindschi, schrieb, dass die Hauptschönheit von Nowaja Semlja in den „zarten Farbverläufen liegt, die nur mit Edelsteinen verglichen werden können“. Sein Gemälde „Frühlingspolarnacht“ sorgte für solche Begeisterung, dass der Gründer der Tretjakow-Galerie, Pawel Tretjakow, es sofort kaufte.

Auch Konstantin Korowin war von den Farben des Nordens beeindruckt. Nach seiner Reise im Jahr 1894 bemerkte er: „Eine solche Farbenpracht gibt es im Süden nicht.“ Der Mäzen Sawwa Mamontow beauftragte ihn mit einer Serie von zehn Wandgemälden für den Pavillon „Der hohe Norden“ in der Ausstellung 1896 in Nischni Nowgorod. Später erwarteten die Paneele Reisende am Jaroslawler Bahnhof in Moskau, und nun sind fünf von ihnen, darunter das restaurierte „Nordlicht“, in die Tretjakow-Galerie zurückgekehrt.

Indigene Völker

Die Arktis kann jedoch nicht nur mit den Augen der Forscher betrachtet werden, die dorthin reisen. Im Abschnitt „Blick von innen“ lässt die Ausstellung die Stimmen der indigenen Völker zu Wort kommen. Hier sind Werke von Tyko Wylko zu sehen, dem ersten nenzischen Künstler, der das alltägliche Leben im Norden darstellte.

In den späten 1920er und 1930er Jahren, als die Sowjetmacht den Norden aktiv erschloss, tauchte in den Kunstwerken das Bild eines neuen Menschen auf. Ein klassisches Beispiel dafür ist das Gemälde von Konstantin Dorochow, auf dem ein Nenzen-Mädchen ein Buch in russischer Sprache liest. Diese Art der Malerei spiegelte das Ziel wider, Analphabetismus zu überwinden und Integration zu fördern. In den 1950er Jahren änderte sich jedoch alles: Es wurde klar, dass die traditionelle Lebensweise verschwand. Ethnografisch arbeitende Künstler wie Wladimir Igoschew beeilten sich, die schwindende Welt der Jäger und Rentierzüchter festzuhalten, deren Alltag zur Geschichte wurde.

„Dort, wo Nobile gerettet wurde“ von Alexander Merkulow, 1934 (Foto: Margarita Spanopulo)

Die Arktis als Projekt

In der Sowjetzeit wurde die Arktis nicht nur als Territorium betrachtet, sondern auch als groß angelegtes nationales Projekt, als Bereich, in dem Macht und Technologien demonstriert werden konnten. Eines der ersten Symbole für diesen Ansatz war die internationale Rettungsaktion des Eisbrechers „Krasin“. 1928 kam er einer Expedition des italienischen Forschers Umberto Nobile zu Hilfe, dessen Luftschiff am Nordpol abgestürzt war.

Der deutsche Schriftsteller Friedrich Wolf, der zu den Begründern des Radiohörspiels gehörte, widmete dieser Geschichte sein Werk „S.O.S. rao rao Foyn – ,Krassin‘ rettet ,Italia‘“ (1929). Er verwendete die Technik der Tonmontage und schuf ein Stück aus Ausschnitten von Nachrichten, Verhandlungen und Reportagen, die aus verschiedenen Teilen Europas kamen.

Die Ausstellung „Arktis. Pol der Farben“ hat dieses Thema nicht außer Acht gelassen. Der Eisbrecher „Krasin“ ist auf dem Gemälde „Dort, wo Nobile gerettet wurde“ (1934) von Alexander Merkulow zu sehen. Es wurde vom Künstler während einer wissenschaftlichen Forschungsexpedition gemalt.

Die Cheliuskiner

Aber keine Geschichte wurde so populär wie die der Cheliuskiner. Im Jahr 1934 sank das Dampfschiff „Cheliuskin“, das in der Tschuktschensee im Eis festsaß. 104 Menschen warteten zwei Monate lang auf einer Eisscholle auf ihre Rettung, die schließlich gelang. Die ganze Welt verfolgte die heldenhafte Evakuierung der Polarforscher durch sowjetische Piloten. George Bernard Shaw bemerkte damals: „Selbst eine Tragödie haben Sie in einen Triumph verwandelt.“

Und 1939 verkörperte Fjodor Balajew, Meister des traditionellen Kunsthandwerks der Bogorodsker Holzspielzeuge, die Geschichte der Cheliuskiner in Holzfiguren. Er schnitzte jedes Detail, einschließlich der Fässer mit Lebensmitteln, Zelte, Kisten mit Vorräten, Wasserflugzeuge und Kessel in einer improvisierten Küche. In der Version des Meisters verwandelte sich das Ereignis in eine Geschichte über ein gut ausgestattetes Spielzeugleben.

Die Cheliuskiner von Fjodor Balajew, 1939 (Foto: Margarita Spanopulo)

Stille und Reflexion

Während die sowjetischen Künstler in der Arktis eine Hymne an menschliche Heldentaten schufen, finden zeitgenössische Künstler hier oft das Gegenteil davon – Stille, die Raum für Reflexion bietet. Für den Künstler Arkadi Nassonow, der 2010 an der Expedition auf dem Eisbrecher „Michail Somow“ teilnahm, war diese Stille voller Klänge. Auf den menschenleeren Inseln begann sein Bewusstsein, Stücke von Debussy, Ravel und Mozart zu spielen. Aus diesen akustischen Halluzinationen entstand die Serie „Minusovka“.

Eine andere Geschichte der Stille dokumentierte der Fotograf Dmitri Koch 2021 auf der Insel Koljutschin im Tschuktschenmeer. In einer verlassenen Polarstation erkunden die neuen Bewohner, die Eisbären, gemächlich den Raum, den einst Menschen für sich geschaffen hatten. So beginnt die arktische Natur langsam, ihr Territorium zurückzuerobern.

Der zeitgenössische Künstler Alexander Ponomarjow ist ein ehemaliger Marineoffizier, und seine Werke stehen in Verbindung mit dem Meer. In der neuen Installation „Eisbrecher Ich“ ist auf einem vertikalen Paneel ein riesiges Schiff aus Metall und Keramik zu sehen. Es steuert auf den Punkt zu, an dem alle Meridiane zusammenlaufen, auf den Nordpol. Das Werk kombiniert verschiedene Techniken: Die Oberfläche erinnert an schimmerndes Eis, auf das ein klares Netz aus geografischen Koordinaten gelegt ist. Die Konturen des Eisbrechers verweisen auf erkennbare geome­trische Formen im Stil von Kasimir Malewitsch. Die Installation des Künstlers ist eine Verkörperung des Begriffs „Weg“.

Warum zur Ausstellung gehen?

Die Ausstellung „Arktis. Pol der Farben“ ermöglicht es, die arktische Region nicht als abstraktes Territorium zu betrachten, sondern als eine Reihe persönlicher Eindrücke und historischer Momente. Sie können sehen, wie Künstler den Norden für die Kunst entdeckt haben, indem sie in den ewigen Eismassen eine unglaubliche, leuch­tende Farbpalette erkannten.

Die Organisatoren erinnern daran, dass jeder in die Arktis reisen kann. Dazu braucht man keine besonderen Genehmigungen, nur ein Flugticket. Aber zuerst sollte man sich darauf vorbereiten, ohne die Stadt zu verlassen. Es lohnt sich, das neue Gebäude der Tretjakow-Galerie an der Kadaschewskaja-Uferstraße zu besuchen.

Margarita Spanopulo