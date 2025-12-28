Das sowjetische Label „Melodija“ produziert wieder Schallplatten

„Melodija“-Schallplatten waren nicht nur in der UdSSR gefragt. (Foto: Wassili Kusmitschonok/AGN Moskwa)

Diese Nachricht wird sicherlich viele russische Musikliebhaber erfreuen. Das 1964 gegründete Label „Melodija“ kündigte bereits im August 2024 sein Comeback auf dem Tonträgermarkt an: Damals wurde der Bau einer eigenen Produktionsstätte in Nowosibirsk bekanntgegeben. Das berühmte Aprelewka-Schallplattenwerk der Firma im Moskauer Gebiet hatte seinen Betrieb bereits in den 1990er-Jahren eingestellt – damals aufgrund der Wirtschaftskrise und des allgemeinen Rückgangs der Nachfrage nach Vinyl, denn zu jener Zeit dominierten die Compact Discs. Die letzte Plattenauflage wurde 1997 im Aprelewka-Werk gepresst. Danach wurde die Ausrüstung verkauft. Doch im Jahr 2020 veräußerte Rosimuschestwo die Marke „Melodija“ an die Firma „Formaks“. Von diesem Zeitpunkt an begann die Wiederbelebung des legendären Labels. Die Anfangsinvestitionen in das Werk in Nowosibirsk beliefen sich auf rund 150 Milliarden Rubel. Sobald das Unternehmen seine geplante Kapazität erreicht, kann es bis zu 100.000 Schallplatten pro Jahr produzieren.

Ein Jahr dauerte es, vom Projektstart bis zur Veröffentlichung der ersten Pressung. Die Auswahl des musikalischen Materials für das Debüt des neuen Werks spiegelt gewissermaßen den Geist der Zeit wider – mit deutlichen nostalgischen Akzenten. Darunter befindet sich das weithin bekannte Album des sowjetischen Komponisten David Tuchmanow, der 1980 erschienene Longplayer „Disco Alliance“ der lettischen Band Zodiac sowie das gleichnamige Album des kasachischen Ensembles „Dos-Mukasan“ aus dem Jahr 1976, das heute als begehrte Sammlerrarität gilt.

Neben diesen musikalischen Veröffentlichungen bietet „Melodija“ auch eine nicht-musikalische Schallplatte an: das autogene Training aus den 1980er-Jahren, das von Ärztinnen und Ärzten des Sanatoriums „Energetik“ in Jalta im Rahmen der staatlichen Kampagnen für einen gesunden Lebensstil sowie gegen Alkohol und Tabak entwickelt wurde. Derzeit bringt das Werk Archive von „Melodija“ heraus, doch Kooperationen mit zeitgenössischen Künstlern sowie die Herstellung von Schallplatten auf Bestellung stehen schon auf dem Plan des Musik-Unternehmens.

Sascha Paraponow