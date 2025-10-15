Baltikafest vs. Oktoberfest

Bierfest in St. Petersburg (Screenshot: 78.ru)

Die russische Bierindustrie erlebt 2025 eine Phase der Neuorientierung. Jahrzehntelang galt der Sektor als eher konservativ und stark von Importen abhängig. Heute jedoch sucht er nach neuen Wegen, die einerseits den Binnenmarkt stärken, andererseits Exportpotenziale ausschöpfen sollen. Ein zentrales Ereignis, das diese Entwicklung sichtbar machen wollte, war das Baltikafest, das dieses Jahr zum ersten Mal stattfand. Etwa 6000 Besucher waren Mitte September mit dabei. Beim Festival konnten die Gäste 44 Biersorten probieren und über 100 verschiedene Speisen genießen.

Hauptziel der Veranstaltung war laut dem CEO der Baltika-Brauerei Dmitri Wisir, den Russen die Vielfalt einheimischer Biersorten und die Feinheiten ihrer Kombination mit der regionalen Küche näherzubringen.

Das Festival ist mehr als ein gewöhnliches Bierfest: Es hat sich zu einer Plattform für Diskussion, Vernetzung und Strategiebildung entwickelt und stand sinnbildlich für den Versuch, die Branche auf ein neues Fundament zu stellen. Das Baltikafest brachte zudem erstmals einen neu gegründeten Rat für die Entwicklung der Brauerei- und alkoholfreien Getränkeindustrie zusammen.

Diese Institution, die unter anderem von der traditionsreichen Baltika-Brauerei initiiert wurde, vereint Vertreter großer und kleiner Betriebe ebenso wie Fachleute aus Landwirtschaft, Verwaltung und Technik. Ziel ist es, eine langfristige und verlässliche Grundlage für die gesamte Wertschöpfungskette zu schaffen.

Eigene Produktion nach vorne bringen

Bislang war Russlands Bierproduktion stark auf Importe angewiesen – von Hopfen über Malz bis hin zu Verpackungsmaterialien wie Aluminiumdosen. Nun soll eine breit angelegte Strategie die Abhängigkeit von ausländischen Lieferungen Schritt für Schritt verringern. Der Staat flankiert diesen Prozess durch Zölle auf Produkte aus „unfreundlichen Ländern“ sowie durch Programme, die heimische Rohstoffproduktion, Forschung und Ausbildung fördern.

Bei dem Festival wurde deutlich, dass die Branche nicht nur technisch, sondern auch kulturell aufgewertet werden soll. Bier ist in Russland ein Alltagsgetränk, das über Jahrzehnte hinweg eher mit Massenproduktion als mit Vielfalt und Qualität verbunden war.

Heute jedoch erlebt das Premiumsegment einen spürbaren Aufschwung. Besonders junge Konsumenten interessieren sich für innovative Geschmacksrichtungen, regionale Spezialitäten und alkoholfreie Varianten. Diese Entwicklung zeigt sich bereits in Zahlen: Das alkoholfreie Biersegment wuchs im ersten Halbjahr 2025 deutlich zweistellig, während traditionelle Lagerbiere im Absatz stagnieren. Damit verschiebt sich das Bild der russischen Bierlandschaft grundlegend.

Baltikafest vs. Oktoberfest

In gewisser Weise positioniert sich das Festival als russisches Pendant zum Münchner Oktoberfest (wenn auch das zweite deutlich größer ausfällt) – allerdings mit einem stärker industriepolitischen Unterton. Während in München das Feiern im Vordergrund steht, soll das Baltikafest zugleich Schaufenster für eine neue, selbstbewusste Bierwirtschaft sein.

Gleichzeitig sind die Herausforderungen groß: Der Aufbau einer eigenständigen Rohstoffbasis benötigt Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Hopfen wächst nicht überall in Russland in ausreichender Qualität, und der Ausbau von Malzkapazitäten erfordert Investitionen in Millionenhöhe. Hinzu kommt die technologische Dimension: Wer Premiumbier brauen will, braucht hochmoderne Anlagen, geschulte Fachkräfte und eine Innovationskultur. Hier setzen Staat und Industrie auf Kooperationen mit Forschungsinstituten und auf Ausbildungsprogramme, die den Beruf des Brauers attraktiver machen sollen. Auch dies war ein zentrales Thema beim Baltikafest: die Aufwertung eines Handwerks, das lange im Schatten stand, nun aber als zukunftsträchtige Profession gelten soll.

Russisches Bier stärker international positionieren

Parallel dazu wächst die Bedeutung des Exports. Russland steigert seine Lieferungen in die Nachbarstaaten deutlich, insbesondere nach Belarus, Kasachstan und in Teile Zentralasiens. Auch in weiter entfernten Märkten soll russisches Bier künftig stärker vertreten sein.

Dennoch scheint der Konsens derzeit klar: Nur durch eine entschlossene Importsubstitution und durch gezielte Förderung der eigenen Industrie kann Russland die Bierbranche auf Dauer stabilisieren.

Ob die ambitionierten Pläne vollständig aufgehen, wird sich erst in den kommenden Jahren zeigen. Sicher aber ist: Mit dem Baltikafest hat die russische Bierindustrie einen kräftigen Impuls erhalten, um sich neu zu erfinden und nach vorne zu blicken.

Viktoria Nedaschkowskaja