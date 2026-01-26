Ein unbequemes Erbe: Balzer

Das Kunstobjekt – das Wort „Balzer“ in kyrillischer Schreibweise – im Zentrum von Kransoarmejsk (Foto: VK Krasnoarmejsk-64)

Offenbar stört dieses Erbe jedoch einige. In ihrer Begründung für die Demontage verweist die Stadtverwaltung auf Beschwerden von Bürgern sowie auf die „aktuelle Lage“. Die zuständige Kommission entschied, das Kunstwerk vorübergehend einzulagern: „Die weitere Frage seines Verbleibs wird gesondert geprüft – unter Berücksichtigung der Meinung der Bevölkerung und der Empfehlungen fachlicher Experten.“

Die Meinungen über das Schicksal des Objekts – und weiter über das deutsche Erbe der Stadt und Region – gehen jedoch diametral auseinander. Das zeigt sich sowohl in den Kommentaren zum entsprechenden Beitrag auf der VK-Seite der Verwaltung des Krasnoarmejsker Rajons als auch in der lokalen VK-Gruppe „Krasnoarmejsk-64“. Dort erschien ein Post, der den Abrissentscheid als „politische Feigheit und kulturellen Verrat“ bezeichnet. Der Autor greift in scharfem Ton jene an, die „mit eigenen Händen die Vergangenheit ihrer Stadt tilgen“, und schlägt eine Abstimmung zur Haltung gegenüber dem Abriss vor. Allerdings sind die vorgeschlagenen Antwort­optionen – gelinde gesagt – unangemessen: Neben „Ich bin gegen die erneute Aufstellung des Kunstobjekts“ lautet die Alternative „Nieder mit allem Deutschen! Ich bin selbst Nazi“. Eine solche Formulierung entwertet freilich die 88 Prozent Zustimmung zur ersten Option.

Auf diesen provokativen Ton gab es zahlreiche kritische Reaktionen. So heißt es etwa: „Der Autor ist ein gewöhnlicher Provokateur“, oder weiter: „Meine Großmutter arbeitete beim NKWD. Sie hat mich gelehrt, solche emotionalen Manipulationen zu erkennen.“ Gleichzeitig finden sich aber auch Stimmen, die das deutsche Siedlererbe lieber ganz vergessen möchten.

Doch die entscheidende Frage bleibt unbeantwortet: Warum? Ein weiterer Kommentar bringt es auf den Punkt: „Es war eine wunderbare Gelegenheit, jene ‚Fäden‘ von Gestern nach Heute zu ziehen – und gleichzeitig zu zeigen, wie fortschrittlich und engagiert unsere Verwaltung ist, wenn sie solche Projekte umsetzt. Die Touristen haben begeistert applaudiert. […] Und jetzt? Mir fällt es schwer, das Geschehene zu verdauen. Natürlich wird es auch ohne dieses Objekt Führungen geben, und es wird andere Anlässe geben, um diese ‚Fäden‘ zu knüpfen – aber … Warum gerade so? Wohin führt dieser Schritt?“

Igor Beresin