Ella Pamfilowa leitet die Zentrale Wahlkommission Russlands seit 2016.

(Foto: Alexander Awilow/AGN Moskwa)

Warum ich unsere Unionsregierung nicht unterstütze? Die Messlatte für Moral und Ethik ist sehr niedrig angesetzt. (1990)

Stark ist ein Staat nicht durch jene, die versuchen, Bergdörfer mit Napalm in Brand zu setzen. (1994)

Es ist beängstigend, wenn in einem Land das Monopol auf den Schutz der Bürgerrechte bei der Staatsanwaltschaft und dem Untersuchungskomitee liegt. (2000)

Vergleicht man das Vertrauen in das Wahlsystem, das Anfang 2016 herrschte, mit dem heutigen, so ist offensichtlich, dass es deutlich gestiegen ist. (2020)

Insgesamt empfinde ich Sympathie für die Opposition – ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwierig dieser Weg ist. Doch die Opposition hat sich verändert, und ich habe mich verändert. Damals stürzten sich alle darauf, den Westen zu idealisieren und fast alles abzulehnen, was aus unserem früheren sowjetischen Leben übrig geblieben war. Die Zeit für Analysen kam später, im dem Maße, wie die äußere und innere Welt erkundet wurde. (2021)

Ich bin stolz. Ich höre hier von allen Seiten Demagogie und Lüge. Ich bin stolz darauf, dass ich versuche, dazu beizutragen, dass das Land nicht auseinanderfällt, nicht zerstückelt wird, dass Stabilität herrscht und unsere Menschen normal leben können. (2021)

„Auf Baumstümpfen“ setzt niemand sein Kreuzchen. Ja, wir haben (und dafür gab es alle Gründe) erstmals bei der gesamt­russischen Abstimmung über die Verfassungsänderungen diese Methode des Wahlgangs auf den Grundstücken rund um Wohnhäusern angewandt. Und sie hat ihre Rolle gespielt. Es war Sommer, es war warm, für die Menschen war es bequem. (2021)

In vielerlei Hinsicht gibt es weltweit schlichtweg kein Pendant zu unserem Wahlsystem – was das Maß an Transparenz betrifft. (2022)

Wenn Sie glauben, dass Angehörige der Streitkräfte – insbesondere jene, die sich in Kampfgebieten befinden, im Moment keinen Kopf für Wahlen haben, dann täuschen Sie sich. (2023)

Umgesiedelte Menschen und jene, die sich dort längst niedergelassen haben, bekunden zwar, dass sie ihr Land lieben, arbeiten jedoch in Wahrheit aktiv gegen Russland. Es wurde ein Netzwerk von Stäben geschaffen, vor allem in den baltischen Staaten, in Polen und Deutschland, wo sie faktisch, tatsächlich, gründlich geschult und gut finanziert werden. (2024)

Unsere Feinde schlafen ebenfalls nicht, sie träumen davon, die nächsten Wahlen zu sabotieren oder zu diskreditieren. Es gilt, etwaige Wahlkampf-Attacken in unterschiedlichen Formen, die während der Wahlen gegen alle Beteiligten des Wahlprozesses gerichtet sein könnten, sehr klar vorherzusehen und zu verhindern. (2026)

Der Begriff „Demokratie“ selbst ist in hohem Maße durch die westliche politische Praxis der letzten Jahre belastet worden. All diese brüchigen pseudodemokratischen Kulissen sind einfach eingestürzt, zerfallen wie morsches Holz. Und alle haben gesehen, was sich dahinter verbirgt. (2026)

Zusammengestellt von Igor Beresin