Schluss mit lustig: 50 Jahre Einreiseverbot für Nurlan Saburow

Nurlan Saburow hat mit derben Witzen in der Show „Was kam danach?“ gutes Geld verdient. (Foto: Was kam danach, Youtube)

Was ist passiert?

Am 6. Februar kehrte der 34-jährige kasachische Comedian Nurlan Saburow mit einem Fly-Dubai-Flug aus den Vereinigten Arabischen Emiraten in die russische Hauptstadt zurück. Beim Passkontrollgang im Flughafen Wnukowo wurde Saburow in einen separaten Raum gebeten – und erhielt dort ein Dokument über das Einreiseverbot für Russland. Wie sich herausstellte, war die Entscheidung bereits am 30. Januar ergangen. Die offizielle Begründung: Das Verbot diene der nationalen Sicherheit, der Einhaltung der Gesetzgebung sowie dem Schutz traditioneller geistig-moralischer Werte.

Die Nachricht, die in nahezu allen russischen Medien aufgegriffen wurde, löste zunächst vor allem Verwunderung aus – die sich noch verstärkte, als bekannt wurde: Während der Feststellung verweigerte der Künstler Russischkenntnisse und verlangte einen Dolmetscher. Zudem erklärte Saburow, er habe kein Geld für ein Rückflugticket. Letztlich verließ er Moskau dennoch – allerdings nicht zurück nach Dubai, sondern in seine Heimat Kasachstan.

Wer ist Nurlan Saburow?

Die Aussage des Comedians gegenüber den Grenzbeamten überraschte, denn Saburows Russisch ist landläufig bekannt. Nach der Schule in Kasachstan zog er nach Jekaterinburg, studierte an der Uraler Föderalen Universität – und begann dort seine Karriere als Comedian. Er war Mitglied einer studentischen KVN-Mannschaft und wirkte jahrzehntelang in der populärsten Comedy-Show des Landes mit. Seine gesamte, äußerst erfolgreiche Stand-up-Karriere entfaltete sich in Russland – auf Russisch.

Eher vorstellbar ist, dass Saburow im Moment der Festnahme tatsächlich kein Geld für ein Ticket nach Astana zur Hand war – als dass er die russische Sprache nicht beherrschen würde. Und selbst an einen Mangel von Geld glaubt man kaum: Saburows Karriere ist ein steiler Aufstieg an die Spitze des Showbusiness. Laut RIA Novosti besitzt der Comedian ein Landhaus im Moskauer Umland für 115 Millionen Rubel. In seiner Garage sollen ein Mercedes der G-Klasse und ein Cadillac Escalade stehen. Für Auftritte bei Firmenfeiern – eine wichtige, aber nicht alleinige Einnahmequelle – erhielt Saburow laut dem Magazin „Absaz“ zwischen vier und viereinhalb Millionen Rubel pro Event (rund 45.000 bis 50.000 Euro).

Noch größeres Unverständnis weckte jedoch die genannte Begründung für das Einreiseverbot. Welche Gefahr stellt ein Comedian für die nationale Sicherheit dar? Und hat er etwa so ungeschickt über geistig-moralische Werte gewitzelt, dass er sich quasi lebenslanges Exil einhandelte?

Worüber witzelte der populäre Comedian?

Dass ein ausländischer Comedian wegen seiner Witze ein Einreiseverbot nach Russland riskiert, ist nicht neu. So erhielt der belarussische Stand-up-Comedian Idrak Mirsalisade 2021 nach einem besonders unglücklichen Witz zu einem nationalen Thema zunächst zehn Tage Arrest – und anschließend ein lebenslanges Einreiseverbot (später auf 14 Jahre verkürzt). Auch Nurlan Saburow machte Witze zu nationalen Themen – und ging dabei mitunter hart vor.

Das war schlicht sein Stil: Derb, mit vulgärer Sprache und ohne Rücksicht auf Gefühle. So witzelte er etwa über seine Ehefrau Diana: „Meiner Frau wurde eine Gehirntransplantation gemacht. Scherz. Es war einfach keins vorhanden.“ Später erklärte Saburow selbst: „Manche meiner Nummern mögen sexistisch wirken – aber sie sind es nicht.“ Der Comedian scherzte auch über interethnische Beziehungen und Religion. Vachtang Kipschidse, stellvertretender Leiter der Synodalabteilung für die Beziehung zwischen Kirche und Gesellschaft des Moskauer Patriarchats, kommentierte: „Solche ‚Witze‘ über Christus erlaubt sich nur jemand, der weder religiöses Bewusstsein noch Respekt vor den Heiligtümern anderer Menschen besitzt.“ Doch dass diese oft unpassenden, unkorrekten und schlichtweg nicht lustigen Witze Grund für ein quasi lebenslanges Exil waren, erscheint mehr als zweifelhaft.

Stecken politische Motive hinter dem Verbot?

Für politische Auftritte kann man durchaus das Einreiserecht nach Russland verlieren. Zahlreiche Comedians verließen in letzter Zeit das Land und machen nun Witze, die von russischen Aufsichtsbehörden als „Diskreditierung der Streitkräfte“ gewertet werden. Mit Sicherheit gehört Nurlan Saburow nicht zu dieser Gruppe. Als während seines Auftritts in Los Angeles eine Zuschauerin in einem weißen, mit roter Farbe besudelten Gewand auf die Bühne stürmte, reagierte Saburow in seiner Art: „Ist das etwa ihre Periode?“ Kaum vorstellbar, dass er den Hinweis nicht verstand.

Nach Bekanntwerden des Einreiseverbots tauchte plötzlich ein Video auf, in dem der Comedian erzählte, er habe der „Legion Wagner Istra“ zehn Motorräder übergeben. Zuvor war die Aufnahme kaum bekannt – und verständlicherweise: Saburow betonte selbst bei Auftritten stets, er fürchte sich davor, politische Themen anzusprechen. Umso unglaubwürdiger wirkt die These, Saburow müsse nun für etwas politisch Anrüchiges büßen.

Dreht sich am Ende doch alles ums Geld?

Schließlich gibt es noch die Version eines finanziellen Hintergrunds – mit zwei möglichen Handlungssträngen. Der erste: ein Konflikt mit Wjatscheslaw Dusmuchametow, Produzent der Show „Was kam danach?“. Er machte das Format extrem populär und profitabel. Doch später beschlossen die Teilnehmer – darunter Saburow –, die Show eigenständig weiterzuführen. Dabei handelt es sich um eines der lukrativsten Projekte der Branche: Allein 2020 erzielte die Werbung Einnahmen von 3,55 Millionen Dollar.

Der zweite Strang betrifft Einkommen und Steuern. Medien berichteten, Saburow habe „in Russland Einkünfte unter Verstoß gegen das Migrationsrecht und unter Ignorierung von Steuerschulden bezogen“. Das ist jedoch ein Thema für Experten.

Wie geht es weiter?

Diese Frage beschäftigt nicht nur Nurlan Saburow und seine Familie. Seine zahlreichen Fans wünschen sich eine Fortsetzung der Show – und so machten Gerüchte die Runde, die Show „Was kam danach?“ könnte nach Kasachstan umziehen. Vertreter der Teilnehmer dementierten diese Information jedoch. Ob die Show künftig ohne Saburow fortgeführt wird, ist ebenfalls unklar.

Feststeht etwas anderes: Nach Veröffentlichung des Videos über die Motorradspende an russische Kämpfer leitete das Nationale Sicherheitskomitee Kasachstans eine Prüfung gegen Saburow wegen Verdachts auf Söldnertum ein, wie die Agentur Tengrinews unter Berufung auf die Behörde meldete. Damit droht dem Comedian nun nicht nur in Russland ein Verbot – auch in der Heimat könnten ihm schwere Unannehmlichkeiten bevorstehen. Dem Comedian ist nun wirklich nicht mehr zum Lachen zumute.

Igor Beresin