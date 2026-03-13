Klick – Konto leer: Betrugsmaschen auf Online-Verkaufsplattformen

Betrüger-Paradies: Online-Handel (Foto: AGN Moskwa)

Die russische Cyberpolizei meldet massenhafte Zugriffe auf Nutzerkonten bei großen E-Commerce-Plattformen. Laut Polizeiangaben lockt Betrüger vor allem der Kauf teurer Waren auf Kredit. Haben sie erst einmal die Kontrolle über ein Nutzerkonto erlangt, bestellen sie Gadgets und hochwertige Elektronik auf Raten. Nicht immer können sich Nutzer durch eine Selbstsperre für Kredite schützen: Beim Kauf mit Ratenzahlungsoption wird oft kein separater Kreditvertrag abgeschlossen. Am Ende landen die Waren in den Händen der Kriminellen – bezahlen muss jedoch der Account-Inhaber.

Den Zugang zu den persönlichen Bereichen ihrer Opfer erlangen die Täter nach folgenden Mustern: Entweder erhalten Nutzer im Messenger eine Nachricht von einem angeblichen „Marktplatz-Manager“, der Geld für Produktbewertungen oder den Kauf vergünstigter Ware anbietet, oder die Betrüger nutzen Phishing-Seiten, schadhafte Apps und gefälschte Login-Portale der Plattformen. Mitunter geben sie sich als Teilnehmer von Partnerprogrammen aus und bitten darum, im Austausch gegen eine Provision Einkäufe zu tätigen, um das Verkäufer-Rating zu steigern. Die Methoden variieren, das Ergebnis ist immer dasselbe: Ein Klick auf den Link, die Eingabe von Kartendaten oder das Passwort für „Bonusgutschriften“ – und schon ist der Account gestohlen.

Die Polizei weist darauf hin, dass täglich Dutzende Phishing-Seiten identifiziert und gesperrt werden, die eigens zum Diebstahl von Kunden- und Verkäuferkonten erstellt wurden. Viele Nutzer hinterlegen in ihrem Profil eine Bankkarte – und verwandeln ihr Konto damit in eine digitale Geldbörse. Einige der gestohlenen Accounts nutzen Cyberkriminelle anschließend für Geldwäscheschemata: Sie kaufen mit der hinterlegten Karte teure Artikel und verkaufen diese auf anderen Plattformen weiter. Da die Verifizierung oft nur per SMS erfolgt, können Täter nicht nur auf den Marktplätzen einkaufen, sondern auch Kredite im Namen des Account-Inhabers aufnehmen.

Unter den Machenschaften der Cyberkriminellen auf Online-Plattformen leiden nicht nur Käufer, sondern auch Verkäufer. Täter versuchen, deren Accounts zu übernehmen, um sie anschließend zu erpressen: Sie fordern Geld für die Rückgabe des Zugangs zum eigenen Shop. Viele Opfer zahlen, nur um ihren Betrieb schnell wiederherzustellen. Oder die Kriminellen gehen anders vor: Unter dem Namen des gehackten Verkäufers schalten sie Anzeigen für nicht existierende Waren zu stark reduzierten Preisen. Finden sich Käufer, teilen die Betrüger mit, der Marktplatz habe die Bestellung storniert, und schlagen vor, den Betrag direkt an den „Verkäufer“ zu überweisen, damit dieser sie persönlich zustellen könne. Experten warnen regelmäßig davor, Opfer von Betrug zu werden, und nennen einfache Maßnahmen, die Kriminellen das Handwerk erheblich erschweren. Dazu zählt die Zwei-Faktor-Authentifizierung auf Marktplätzen: Selbst wenn Betrüger das Passwort kennen, benötigen sie zusätzlich einen Code per SMS oder E-Mail. IT-Sicherheitsexperten betonen, dass immer noch grundlegendste Regeln erklärt werden müssen: Passwörter sollten komplex sein – hierfür gibt es spezielle Programme. Auch die Verknüpfung des Marktplatz-Accounts mit einer sicheren E-Mail-Adresse, ebenfalls mit Zwei-Faktor-Schutz, ist empfeh­lenswert. Vor allem aber sollte man endlich aufhören, allzu verlockenden Angeboten zu vertrauen oder auf Links zu klicken, wenn Nachrichten mit Formulierungen wie „Daten bestätigen“ oder „Vertrag verlängern“ eingehen. Doch so oft Fachleute auch warnen: Immer wieder begehen Nutzer grobe Fehler und gehen leichtsinnig mit ihrem eigenen Geld um.