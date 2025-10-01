Mit einem Visum oder ohne es fliegen Moskauer ins Ausland über Scheremetjewo. Aber Drohnenangriffe auf diesen Flughafen können Reisepläne stärker als sämtliche Visabeschränkungen beeinflussen. (Foto: Sergej Wedjaschkin/AGN Moskwa)

Die Haltung der EU-Länder zur Erteilung oder Nicht-Erteilung von Kurzzeitvisa an Inhaber russischer Pässe ist bekannt. Es gibt europäische Länder, die ihre Türen für Russen vollständig geschlossen haben, wie Island oder Dänemark. Tschechien hat neulich seine Visazentren in Russland geschlossen. Deutschland hat zwar offiziell noch kein Verbot eingeführt, aber der Versuch, ein Schengen-Visum im Visazentrum dieses Landes zu erhalten, ist sehr kostspielig. In anderen Ländern, etwas südlicher von Deutschland, sind die Chancen, ein Schengen-Visum zu erhalten, höher.

Vor diesem Hintergrund tragen die jüngsten Medienberichte, wonach die Europäische Union neue, strengere Visabestimmungen für russische Staatsbürger vorbereitet, nicht gerade zu mehr Optimismus bei. Die deutsche Nachrichtenagentur dpa schrieb, dass Deutschland die Visaregeln verschärft und sich für die Aufnahme von Beschränkungen in das neue Sanktionspaket ausspricht.

Warum verboten?

Die Gründe für die Beschränkungen sind dieselben. Wie der lettische Europaabgeordnete Rihards Kols erklärt, sei es seltsam zu sehen, wie Bürger eines Landes, das Krieg führt, das Leben in Europa genießen, in Geschäfte gehen und sich an den Stränden entspannen. Der Begriff „kollektive Bestrafung“ wird noch nicht verwendet, aber Kommentatoren der diskutierten Beschränkungen sprechen von „kollektiver Verantwortung“. Es gibt jedoch noch einen weiteren Grund. In den Medien wird in letzter Zeit immer häufiger das Thema der Infiltration europäischer Länder durch russische Agenten angesprochen.

Russische Staatsbürger, für die das Thema Schengen-Visum relevant ist, reagieren auf dieses Argument mit Verwunderung. Denn echte Spione benötigen kaum Kurzzeitvisa. Diese Personen gehen ihre „Geschäftsreisen“ sehr gründlich an. Sicherlich besitzen sie einen Reisepass aus Argentinien, Uruguay oder eben Deutschland. Es ist sehr zweifelhaft, dass die Abschaffung der Erteilung von Kurzzeitvisa diejenigen daran hindern wird, in die EU einzureisen, die tatsächlich eine Gefahr für die Sicherheit Europas darstellen könnten.

Darüber hinaus reiste im Juli 2025 eine ganze Delegation hochrangiger russischer Beamter, geleitet von der Chefin des Föderationsrates der Russischen Föderation, Valentina Matwijenko, zu einer Konferenz nach Genf. Dabei unterlag sie ebenso wie ihr Stellvertreter Konstantin Kosatschow, der stellvertretende Vorsitzende der Staatsduma Pjotr Tolstoi, der Vorsitzende der LDPR-Partei Leonid Sluzki sowie die Senatoren Lilia Gumerowa und Andrej Denisow persönlichen Sanktionen.

Danach erscheint die Praxis der Schengen-Länder, gewöhnlichen Russen, die nicht auf den Sanktionslisten stehen, die Einreise zu verweigern, nicht mehr so logisch. Allerdings machen alle Überlegungen der Russen zu diesem Thema wenig Sinn: Die Erteilung oder Nicht-Erteilung von Visa ist das souveräne Recht eines Landes.

Der Fall Südeuropa

Das gleiche souveräne Recht, ihre Visumspolitik zu gestalten, haben jedoch auch diejenigen EU-Mitglieder, die noch nicht bereit sind, auf russische Touristen zu verzichten. Und sie machen von diesem Recht Gebrauch. Unmittelbar nach der Nachricht über die Vorbereitung europäischer Visabeschränkungen gab es für die Russen positivere Nachrichten. Griechenland, Italien, Frankreich, Spanien und Ungarn haben den Vorschlag der EU zur Einführung neuer Beschränkungen nicht angenommen.

Diese Staaten sind führend bei der Anzahl der an Russen ausgestellten Visa. Im Jahr 2024 stellte Italien 152 254 Visa für Russen aus, Frankreich 123 890 Visa, Spanien 111 187 Visa, Griechenland 59 703 Visa und Ungarn 23 382 Visa. Dies steht in direktem Zusammenhang mit dem Beitrag des russischen Tourismus zu ihren Volkswirtschaften.

Ohne Visum nach China

Die Verschärfung der Visabestimmungen durch die europäischen Länder mag zwar nicht tödlich sein, aber für einige Russen ist sie eine ziemlich schmerzhafte Entscheidung. Dabei werden höchstwahrscheinlich nicht die Touristen darunter leiden, die die europäischen Geschäfte leer kaufen und die Plätze am Strand belegen. Kurzzeitvisa werden auch an diejenigen ausgestellt, die Verwandte besuchen. Für Touristen ist es einfacher, da sie nicht an ein bestimmtes Reiseziel gebunden sind. Europa schließt seine Grenzen? Also auf nach Asien! Jetzt können Russen ohne Visum China besuchen. Manche werden sagen, dass dies ein ungleicher Tausch ist. Aber man darf nicht vergessen, in welcher Zeit wir leben. Der Krieg ist noch nicht vorbei. Bei Weitem nicht alles, was vor dem Krieg eine Selbstverständlichkeit war, ist heute verfügbar. Auch eine problemlose Reise aus Moskau nach China ist nicht garantiert. Der Flug kann auch verschoben werden – wegen eines Angriffs ukrainischer Drohnen.

Igor Beresin