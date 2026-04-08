Fünf Jahre „Stern“: Deutscher Fußball auf Krasnodarer Art

Foto: FC Stern

Der Fußballclub der Russlanddeutschen „Stern“ aus Anapa ist fünf Jahre alt geworden. Vielleicht erscheint jemandem dieses Datum nicht sonderlich beeindruckend. Das sind nicht 50 Jahre und nicht einmal 25. Doch im russischen Amateurfußball sind fünf Jahre eine lange Zeit. Das sagt zumindest Ruslan Gochnadel, der Trainer, der dieses Team gegründet hat und weiterhin mit ihm arbeitet. „Für manche ist das wenig, aber glauben Sie mir: Für eine Amateurmannschaft ohne eigene Basis, ohne Titelsponsor, die ausschließlich von Enthusiasmus und der Unterstützung deutscher öffentlicher Organisationen lebt, ist ein fünfjähriges Jubiläum ein echtes Fest und eine große Leistung!“

Über die Geburt des „Stern“ kann man sagen: Es war genau so ein Fall, in dem die Sterne günstig standen. Entscheidend war dabei das Treffen von Ruslan Gochnadel, der bereits Erfahrung mit dem Club der Russlanddeutschen „Birklain“ in Asowo im Deutschen Nationalkreis des Gebiets Omsk gesammelt hatte, und den Russlanddeutschen in Krasnodar. Wie sich der Trainer erinnert, fühlten sie sich sofort als ein Team und begannen, gemeinsam zu arbeiten.

Ruslan Gochnadel spricht über die öffentliche Organisation „Anapaer städtische deutsche national-kulturelle Autonomie“. Ihr Vorsitzender Ruslan Weber unterstützte nicht nur die Idee der Teamgründung, sondern wurde auch Präsident des Clubs. Zum Generaldirektor des „Stern“ wurde Webers Stellvertreter Vladimir Balzer ernannt. Auch die Deutsche national-kulturelle Autonomie der Region Krasnodar blieb nicht untätig. Ihr Leiter Vladimir Kun übernahm die Sorge für die kommerzielle Seite der Angelegenheit.

Deutsche und andere

Allein diese Aufzählung erklärt, warum der Club als russlanddeutsch gilt und bezeichnet wird und warum auf seinem Emblem die Aufschrift „Rusdeutsch“ prangt. Die Russlanddeutschen der Region zu repräsentieren, die Umgebung mit der deutschen Kultur bekannt zu machen – das war die Aufgabe, die sich der Club stellte und deren Erfüllung er, wie Ruslan Gochnadel sagt, ernst und mit Freude angeht. „Das ist eine ganze kulturelle Brücke durch Generationen und Entfernungen, die unsere Fans mit der historischen Heimat ihrer Vorfahren verbindet. Wir erzählen den Menschen von der glorreichen Kaiserin Katharina II. und ihrem berühmten Manifest von 1763, dank dem unsere Vorfahren einst hier an der Kuban landeten. Deutsche leben seit Jahrhunderten auf diesem Land, schaffen gemütliche Siedlungen und bewahren ihre einzigartige Identität.“

Heute ist die Bedeutung solcher Arbeit kaum zu überschätzen. Zumal die Region Krasnodar ein echter „Schmelztiegel“ verschiedener Kulturen ist. Die Identität bewahren kann man, aber sich irgendwie absondern, wird kaum gelingen. Zeugnis dafür ist der Fußballclub „Stern“ selbst. Das Team ist ein Beispiel für gelungene Integration von Vertretern verschiedener Nationalitäten in einem gemeinsamen Projekt. Auch eine Art „Schmelztiegel“, nur ein fußballerischer. „Hier spielen Russlanddeutsche, Armenier, Russen, Marokkaner, Nigerianer, Ukrainer … wer auch immer! Hauptsache ist der Wunsch zu spielen und miteinander zu kommunizieren.“

Ruslan Gochnadel (rechts) und sein Team (Foto: FC Stern)

Auf dem Podium

Natürlich ist diese reiche nationale Zusammensetzung auch durch die fußballerische Notwendigkeit diktiert. Ruslan Gochnadel erinnert sich, dass sie ohne konkrete „Medaillenerwartungen“ begannen: „Wir dachten, wir versuchen einfach, hier und jetzt zu gewinnen, und das wäre gut.“ Doch später tauchten neue, ehrgeizigere Ziele auf, und das Team entwickelte sich aktiv. Während der Jahre seines Bestehens wechselte die Zusammensetzung des Clubs ständig, etwa 200 Spieler hatten in dieser Zeit die Gelegenheit, für „Stern“ zu spielen. Die Rotation des Kaders ist für einen Amateurclub im Allgemeinen üblich. „Unsere Fußballer sind normale Jungs, die jeden Tag arbeiten, ihren Geschäften nachgehen, Kinder erziehen. Aber sie betreten das Feld, um sich als eine Einheit zu fühlen“, sagt der Trainer des Teams. Selbstverständlich können nicht alle diesen Rhythmus durchhalten. Einige kommen und gehen nach einer Weile, aber es gibt auch solche, die von Anfang an im Club sind.

Und das Ergebnis stimmt. In fünf Jahren stieg „Stern“ vom Niveau einer Bezirksmannschaft zur Höheren Liga auf. „Und das i-Tüpfelchen war unser erster Platz im Wettbewerb ,Russland – ein Fußballland‘. Unser ,Stern‘ wurde der Beste unter allen Amateurmannschaften! Außerdem erhielten wir einen Zuschuss des Wettbewerbs ,Avantgarde der Russlanddeutschen‘ – eine tolle Unterstützung für unsere Weiterentwicklung.“

Solisten und Klavierschlepper

Es ist gut, sich an glänzende Siege zu erinnern, aber Ruslan Gochnadel scheut auch das Gespräch über bittere Niederlagen nicht. Ein pragmatischer Ansatz. Denn auch Misserfolge können stärker machen. Ihre Ursache zu erkennen, ist Teil der Arbeit. Überhaupt betont der Trainer in seinen Ansprachen an die Spieler die Notwendigkeit, „Schmutzarbeit“ zu leisten. „Wissen Sie, wie Musiker sagen? Einer spielt solo, und jemand muss ,das Klavier schleppen‘. So ist es auch im Fußball: Es gibt Jungs, die bereit sind, genau dieses ,Klavier‘ zu übernehmen. Sie laufen, erobern den Ball, machen die Drecksarbeit, schützen die Partner und schaffen Raum für genau diese Sternchen. Erfolg ist das Ergebnis kollektiver Arbeit, und ein wahrer Held ist derjenige, der anderen hilft zu strahlen. Beides gibt es im ,Stern‘.“ Das kann man nicht nur über ein konkretes Spiel sagen, sondern prinzipiell über die Existenz einer Amateurmannschaft. Leicht ist dieses Geschäft definitiv nicht. Doch das Krasnodarer Team der Russlanddeutschen – international und dies sehr geschätzt – existiert, bekommt neue Fans, fährt zu Auswärtsspielen und bringt Preise nach Anapa. Für eine solche Mannschaft sind fünf Jahre ein ganzes Leben. Und alles deutet darauf hin, dass dieses Fußballleben weitergeht: Dieses Projekt ist seinen Schöpfern teuer und, so scheint es, ist in der Region „angekommen“.

Sascha Paraponow