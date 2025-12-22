Der Dolina-Effekt: Ein Betrugsfall, der viele Probleme offenlegte

Larissa Dolina bei einer Preisverleihung (Foto: Jaroslaw Tschingajew/AGN Moskwa)

Bis aufs letzte Hemd ausgeplündert

Im Jahr 2024 verkaufte die russische Popikone Larissa Dolina ihre Wohnung im Moskauer Eliteviertel Chamowniki. Diese Nachricht hätte normalerweise kaum länger als eine Woche die Boulevardpresse beschäftigt. Doch die Folgen dieses Verkaufs sprechen heute noch landesweit für sich.

Die Methode ist bekannt: Die Täter gaben sich als Beamte von Sicherheitsbehörden aus und überzeugten die 70-jährige Sängerin, ihr Eigentum zu verkaufen und das Geld auf angeblich „sichere Konten“ zu überweisen. Die Wohnung im feinen Moskauer Stadtteil verkaufte Dolina für 112 Millionen Rubel (ca. 1,21 Mio. Euro). Insgesamt überwies sie den Betrügern 317 Millionen Rubel. Das entspricht rund einem Zehntel Prozent des jährlichen Schadens, den derartige Betrugsfälle in ganz Russland verursachen. Niemand ist vor Angriffen russischer oder ukrainischer Betrüger sicher.

Ein fragwürdiges Urteil

Nach Abschluss des Kaufvertrags weigerte sich Dolina jedoch, die Wohnung zu räumen. Sie wandte sich an die Polizei und behauptete, Opfer eines Betrugs geworden zu sein. Im März 2025 fand vor Gericht die Verhandlung statt. Die 35-jährige Unternehmerin und alleinerziehende Mutter Polina Lurje, die die Wohnung erworben hatte, forderte die Übergabe der Immobilie. Dolina hingegen verlangte die Rückübertragung ihres Eigentums. Das Gericht entschied zu Gunsten von Larissa Dolina. Lurje verlor nicht nur die gekaufte Wohnung, sondern auch ihr Geld. Die Nachrichtenagentur TASS berichtete unter Berufung auf Gerichtsdokumente, Dolinas Anwälte hätten Lurje vorgeworfen, bei der Transaktion „fahrlässig“ gehandelt zu haben.

Die Diva verliert ihren Glanz

Der Fall sorgte für landesweite Empörung. Die öffentliche Meinung stellte sich nicht auf die Seite der Sängerin. Fernsehsendungen, in denen Dolina auftreten sollte, wurden verschoben oder abgesagt. Konzertbesucher gaben ihre Tickets zurück, Unternehmen strichen sie aus ihren Programmen, Werbekunden kündigten Verträge. Selbst die Fast-Food-Kette „Burger King“ erklärte scherzhaft, ihr Zustellgebiet vorübergehend so anzupassen, dass das Haus mit Dolinas Wohnung nicht mehr beliefert werde.

Die Empörung in den sozialen Netzwerken über den Verkauf von Dolinas Wohnung und das anschließende Urteil schwappte in einen viralen Trend über. Unter dem bekannten Dolina-Song „Das Wetter zu Hause“ posten Nutzer nun Videos aus Supermärkten, Restaurants oder Beautysalons mit scherzhaften Forderungen an Gerichte: „Unter dem Einfluss von Betrügern habe ich 50 000 Rubel in einer Bar verprasst. Ich bitte das Gericht, das Geld vom Lokal einzufordern, da ich meine Handlungen nicht kontrollieren konnte.“ Eine andere Nutzerin wandte sich mit einem Clip ebenfalls scherzhaft an die Justiz: „Unter dem Einfluss von Betrügern habe ich eine Reise nach Thailand gebucht. Ich bitte, das Geld vom Reiseveranstalter zurückerstattet zu bekommen, da ich zum Zeitpunkt des Kaufs nicht handlungsfähig war.“

Keine gute Option

Unter dem Druck der Öffentlichkeit und aus Sorge um ihre Karriere erklärte Dolina Anfang Dezember 2025 in einer Talkshow, die dem Thema gewidmet war: „Ich erkläre hiermit vor ganz Russland, dass ich Polina Lurje das Geld vollständig zurückzahlen werde. Das ist der einzig mögliche und gerechte Weg – unabhängig vom Gerichtsurteil.“ Allerdings möchte sie das Geld in Raten über mehrere Jahre erstatten und ohne Berücksichtigung der Inflation.

Eine gängige Masche

Immer häufiger sehen sich Immobilienkäufer nun mit einer unangenehmen Situation konfrontiert: Zeitlich versetzt nach dem Verkauf behauptet der frühere Eigentümer plötzlich, Opfer von Betrügern geworden zu sein. Meist handelt es sich dabei um ältere Menschen. Auf Rentner zielen Betrüger besonders gern ab.

Diese Opfer erhalten oft detaillierte Anweisungen, wie sie auf Fragen von Maklern oder Notaren reagieren sollen. Manchmal handeln sie im vollen Einverständnis mit den Tätern. Selbst wenn ein Notar die Transaktion begleitet, ärztliche Gutachten die Urteilsfähigkeit bescheinigen und die Vertragsunterzeichnung gefilmt wurde, kann der Kaufvertrag rückgängig gemacht werden.

Diese Betrugsmasche war bereits vor dem Fall Dolina bekannt, nun ist sie untrennbar mit ihrem Namen verknüpft. In der russischsprachigen Wikipedia existiert bereits ein eigener Artikel unter dem Titel „Dolina-Effekt“. Es gibt auch Übersetzungen ins Englische, Armenische und Ukrainische.

Spaß beiseite

Der Fall Dolina und die anschließende Debatte über sogenannte Rentner-Betrugsmaschen haben eklatante Schwachstellen im russischen Rechtssystem aufgedeckt. Im Gesetz existiert bislang weder der Begriff „Geschäft unter Einfluss“ noch gibt es präventive Mechanismen, um solche Fälle zu verhindern. Abgeordnete der Staatsduma haben nun einen Gesetzentwurf eingebracht: Künftig soll die Registrierung eines Immobilienkaufvertrags erst sieben Tage nach Vertragsabschluss erfolgen. In dieser „Abkühlungsfrist“ könne geklärt werden, ob der Verkäufer unter Druck oder Täuschung handelte. Das Geld soll erst nach Registrierung und ausschließlich auf das eigene Konto des Verkäufers überwiesen werden. Barzahlungen beim Immobilienkauf sollen komplett verboten werden. Das klingt gut, aber es bleibt die Sorge: Betrüger passen sich erstaunlich schnell neuen Regeln an.

Endlich gerecht

Lurje hat inzwischen Beschwerde beim Obersten Gerichtshof eingelegt. Am 16. Dezember fand die Sitzung statt. Die Übertragung der Verhandlung auf der VK-Seite des Obersten Gerichtshofs verfolgten gleichzeitig 120 000 Nutzer. Das Gericht entschied zugunsten von Lurje. Sie wurde als Eigentümerin der Wohnung anerkannt, aber die berühmte Sängerin darf bis zur Prüfung aller Berufungen darin wohnen bleiben. Dolinas Berufungen werden kaum etwas ändern.