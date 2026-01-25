2025 erhöhte Russland die Pipelinegaslieferungen nach Russland (Foto: Freepik)

Davon entfielen 97,1 Milliarden Kubikmeter auf Norwegen, 82,9 Milliarden auf die USA und 38,6 Milliarden auf Algerien. Die Lieferungen aus Russland, sowohl über Pipelines als auch in Form von Flüssigerdgas (LNG), lagen knapp darunter, bei rund 38 Milliarden Kubikmetern. Laut dem Forschungszentrum CREA sanken 2025 die Verkäufe russischen Pipelinegases nach Europa im Vergleich zum Vorjahr um 45 Prozent.

Ende 2025 wurde in das neue Paket EU-Sanktionen gegen Russland ein Verbot für den Import russischen LNG auf der Grundlage kurzfristiger Verträge ab dem 25. April 2026 aufgenommen.

Trotz des allgemeinen Rückgangs erhöhte Moskau im vergangenen Jahr die Pipelinegaslieferungen nach Europa um sieben Prozent – und zwar über die Route „Türkischer Strom“ (auf 13 Milliarden Kubikmeter). Diese Pipeline bleibt die einzige aktive Leitung für russische Gaslieferungen in die EU. Der Rest des russischen Gases gelangt als LNG in den europäischen Markt. Wichtigste Abnehmer von russischem LNG waren Frankreich, Spanien und die Niederlande. Bei Pipelinegas liegen Ungarn, Griechenland und die Slowakei an der Spitze. In diesem Jahr wird sich die Lage jedoch voraussichtlich ändern: Im Dezember 2025 einigte sich die EU darauf, den Import russischen Gases vollständig einzustellen und schrittweise auf russisches Öl zu verzichten.

Wie Igor Rastorgujew, leitender Analyst bei AMarkets, im Gespräch mit der MDZ erklärte, wird dies nicht einfach sein: „Zwar stammen 45 Prozent des europäischen LNG aus den USA. Doch dieser Ersatz hat einen hohen Preis: Die Gaspreise in der EU liegen heute vier- bis fünfmal höher als in den USA. Hinzu kommt, dass Katar, ein weiterer großer LNG-Exporteur, seinen Fokus zunehmend auf Asien legt, und Norwegen seine Lieferungen kaum noch erhöhen kann. Unter diesen Bedingungen bleibt russisches Gas für Europa trotz aller Sanktionen die wirtschaftlich attraktivste Option – schlicht, weil es deutlich günstiger ist als alle Alternativen“, so der Experte.

Xenija Melnikowa