Endlich wahre Wahlen

Auslandsdeutsche des Jahres 2025 (Foto: IMH)

Die Meldung von der Internationalen Medienhilfe (IMH) über den Wettbewerb „Auslandsdeutsche des Jahres“ hat die MDZ-Redaktion erfreut. Das weltweite Netzwerk der deutschsprachigen Medien hat die MDZ nicht aus ihrem Verteiler und ihrem Partnerkreis ausgegrenzt. Derzeit muss es Erfolg heißen. Und obwohl die Vertreter von MDZ schon lange nicht mehr die Möglichkeit haben, sich ihren Kollegen bei den traditionellen Treffen der Redakteure der deutschsprachigen Presse Mittel- und Osteuropas anzuschließen, fühlt sich die MDZ-Redaktion zumindest auf diese Weise der gemeinsamen Sache verbunden.

Alle MDZ-Leser können für ihre Favoritin stimmen. Wann haben russische Wähler das letzte Mal an einer Wahl teilgenommen, deren Ergebnis nicht von vornherein feststand? Die IMH gibt ihnen mit diesem Wahlangebot eine einzigartige Chance.

Bereits zum fünften Mal führt die IMH diesen besonderen Wettbewerb durch. Im Mittelpunkt steht dabei nicht die Schönheit der Teilnehmerinnen, sondern ihr Beitrag zur Erhaltung der Kultur deutscher Gemeinschaften.

So unterstützt Marianne aus Argentinien die deutsche Schule, den Club Alemán, ein deutsches Kinderheim, die deutschsprachige katholische Gemeinde und das Zentrum zur Dokumentation der deutschen Einwanderung (DIHA). In Bischkek lebende Alina hilft den rund 9000 in Kirgisistan verbliebenen Deutschen, die in den Sowjetzeiten praktisch verbotene Sprache und Kultur wieder neu zu lernen und zu entdecken. Sie unterstützt außerdem die deutschen Rentner, die noch immer unter den Folgen der Deportation leiden. Auch in Polen bei den Kommunisten ging es der deutschen Minderheit nicht leicht. Das weiß Natalia aus Schlesien, eine weitere Kandidatin beim Wettbewerb, sehr gut. Die Journalistin, Historikerin und Juristin ist unter denen, die um die Wiederherstellung von jedem Stückchen deutscher Kultur kämpfen. Die vierte Wettbewerbsteilnehmerin Erika setzt sich für ihre donauschwäbische bzw. ungarndeutsche Gemeinschaft ein. Sie leitet nicht nur mehrere Volkstanzgruppen, sondern auch die Verwaltungsbüros der ungarndeutschen Minderheit.

Mehr Informationen findet man auf der Webseite www.medienhilfe.org/nachrichten. Die Wahl läuft bis zum 31. Oktober 2025. Schicken Sie einfach eine E-Mail mit dem Namen Ihrer Favoritin an info@medienhilfe.org. Das Ergebnis wird im November bekanntgegeben.

Igor Beresin