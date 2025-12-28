Die Spieleplattform Roblox wurde in Russland gesperrt

Eine Protestaktion gegen die Sperrung von Roblox in Tomsk (Foto: Dmitri Kandinski/TASS)

Die Plattform Roblox, auf der Nutzer eigene Spiele erstellen und Spiele anderer Nutzer spielen können, wurde 2006 ins Leben gerufen. Viele vergleichen sie mit YouTube*, wo es ebenfalls viele Inhalte gibt, nur dass es sich statt um Videos um mehr als 40 Millionen Spiele handelt. Roblox wurde sofort populär. Täglich besuchen über 151 Millionen aktive Nutzer die Plattform. Davon sind 60 Prozent älter als 13 Jahre, der Rest ist 13 Jahre alt oder jünger.

Russland gehörte zu den Top 3 der Länder mit den meisten Nutzern auf der Plattform. Roblox lockte Nutzer mit kostenlosem Zugang, einer Vielzahl von Genres, einfacher Bedienung und der Möglichkeit zum gemeinsamen Spielen.

„Unangemessene Inhalte“

Auf der Plattform verdienen Entwickler Geld durch den Verkauf von virtuellen Gegenständen, Abonnements und einzelnen Servern. In Russland war dies bis November dieses Jahres der Fall, als Roskomnadzor mitteilte, dass auf der Plattform „unangemessene Inhalte“ vorhanden seien, über die seit 2019 wiederholt Beschwerden eingegangen seien. Die Behörde erklärte, dass „Roblox bei Pädophilen beliebt ist, die Kinder direkt in Chats kennenlernen“, sie während des Spiels zu intimen Fotos verleiten und sie zu unzüchtigen Handlungen und Gewalt anstiften.

Anfang Dezember konnten die Webseite und die App der Spieleplattform in Russland nicht mehr geöffnet werden. Die Vorsitzende der Liga für sicheres Internet, Jekaterina Misulina, berichtete, dass Kinder im Alter von 8 bis 16 Jahren sie um Hilfe bei der Entsperrung von Roblox bitten. Ihren Angaben zufolge sagt „jedes zweite Kind, dass es Russland verlassen möchte“, weil seine Lieblingsplattform gesperrt wurde.

Nicht nur in Russland

Auch in anderen Ländern kam es zu Skandalen um die Plattform Roblox. Im Jahr 2024 bezeichnete die Investmentfirma Hindenburg Research die Roblox Corporation als „Pädophilenhölle“. Sie entdeckte 38 Gruppen innerhalb des Unternehmens, in denen offen sexuelle Dienstleistungen und Kinderpornografie angeboten wurden. Nach Angaben der Firma können Moderatoren Kinder nicht vollständig vor gefährlichen Inhalten und Nutzern schützen, die sich mit Online-Grooming oder Mobbing von Kindern beschäftigen. Die Plattform schränkt ihren Zugang ein, aber die Täter suchen nach neuen Schlupflöchern.

Der amerikanische Fernsehsender „ABC News“ berichtete, dass „Tausende von Meldungen über sexuelle Ausbeutung und Gewalt gegen Kinder“ in Bezug auf die Plattform untersucht werden. Eine Journalistin von „The Guardian“ führte ihre eigene Untersuchung durch, indem sie sich als achtjähriges Mädchen ausgab. Trotz der Kindersicherung erhielt sie in privaten Nachrichten unanständige Angebote. Sie berichtete auch von Cybermobbing, sexueller Belästigung und Beleidigungen durch andere Spieler. Vertreter des Unternehmens Roblox weisen alle Vorwürfe zurück.

Russische Experten betrachten die derzeitige Maßnahme als Teil der Politik der digitalen Souveränität, als Reaktion auf die Sanktionen des Westens oder als Isolierung des digitalen Raums mit dem Ziel, „nationale Segmente“ des Netzwerks zu schaffen.

Wohin jetzt?

Analysten befürchten, dass die Sperrung neue Herausforderungen mit sich bringen könnte. Da es in Russland keine hochwertigen Alternativen zu Roblox gibt, könnten Kinder auf der Suche nach ähnlichen Spielen auf noch mehr Betrüger stoßen. Und die Nutzer überlegen sich, wo und wie sie spielen können. „Für viele ist Roblox eine Möglichkeit zur Kommunikation, Kreativität und Unterhaltung. Wir werden die Sperre mit Hilfe eines VPN umgehen, wie es auch bei Instagram*, Facebook* und anderen gesperrten Diensten der Fall ist“, sagte der 30-jährige Roblox-Nutzer Kirill gegenüber der MDZ.

*gehört zum in Russland als extremistisch anerkannten und verbotenen Unternehmen Meta

Xenija Melnikowa