In einer der Moskauer Hilfssammelstellen für die Betroffenen

(Foto: Alexander Awilow/AGN Moskwa)

Es ist schwer abzuschätzen, wie viel Prozent derjenigen, die in den sozialen Medien den Durchbruch der ukrainischen Streitkräfte in der Region Kursk kommentieren, sich auf den militärischen Aspekt der Nachricht konzentrieren. Es scheint, dass es sich um eine Minderheit handelt. Die Mehrheit konzentriert sich darauf, wie die Behörden der Bevölkerung in der Region Kursk helfen.

„Hören Sie, Аlexej Borissowitsch …“

Das ist nachvollziehbar. Was soll man von gewöhnlichen Kommentatoren halten, wenn Präsident Putin sogar den Gouverneur der Region Kursk aufhielt, als er während einer Sitzung am 12. August begann, über die Lage zu berichten. Alexej Smirnow teilte mit, dass „28 Siedlungen unter feindlicher Kontrolle stehen“. Nach seinen Worten sei die ukrainische Armee 12 Kilometer tief in das Gebiet der Region eingedrungen und die Front sei 40 Kilometer breit. Wladimir Putin unterbrach den Bericht über die operative Lage: „Hören Sie, Аlexej Borissowitsch, das Verteidigungsministerium wird uns über die Breite und Tiefe der Front berichten.“

Wenig erfreulich ist der Bericht von Alexej Smirnow, Gouverneur der Region Kursk.

(Foto: kremlin.ru)

Danach befasste sich der Leiter der Region mit dem Problem der Hilfe für die Opfer. Er dankte den föderalen Behörden für die Bereitstellung von Geldern für eine einmalige Zahlung an Betroffene. Die Höhe dieser Hilfe überraschte viele Menschen. 10.000 Rubel (etwa 100 Euro) für eine Person, die buchstäblich ihr gesamtes Eigentum verloren hat, nannten viele eine läppische Summe. Dem kann man nur schwer widersprechen, ebenso wie der Tatsache, dass völlig unklar ist, welcher Betrag in einem solchen Fall ausreichend wäre.

Evakuierung läuft

Aber die Behörden arbeiten daran, um die Menschen aus der Gefahrenzone zu bringen. Der Gouverneur sagte in einer Sitzung am 12. August, dass bisher 121.000 Menschen evakuiert wurden. Weitere 59.000 Bewohner der Region müssen sich noch an sichere Orte begeben. Für sie werden Plätze in den sogenannten temporären Unterbringungszentren vorbereitet. Nach den Angaben von Smirnow hat die Region 53.000 Plätze in solchen Aufnahmezentren für Flüchtlinge geschaffen.

Das Wort „Flüchtlinge“ ist in diesem Kontext nicht zufällig. Zu den Organisationen, die auf den Vorfall reagierten und schnell Hilfe für die Bewohner der Region organisierten, gehörte die Stiftung für Flüchtlingshilfe „Haus mit dem Leuchtturm“. Im Telegramm der Leiterin des Hilfsfonds Lida Moniava erscheinen Berichte über die Fälle, die dringend Hilfe benötigten. „Hallo, wir kommen aus Kursk. Ich habe einen Vater, erste Behindertengruppe, Rollstuhlfahrer, nach einem Schlaganfall rechtsseitig gelähmt, spricht nicht …“ „Sie sind besorgt über die Region Kursk. In unserer Familie: meine Mutter (75 Jahre alt) liegt komplett, meine Tochter ist behindert (13 Jahre alt), mein Sohn (8 Jahre alt) und ich (38 Jahre alt) … Ich muss die Kinder herausbringen, sie haben Angst, aber ich kann meine Mutter nicht verlassen, sie liegt …“ Es gibt viele weitere Hilferufe.

„Warum helfen Sie ihnen?“

Die Stiftung versucht, allen zu helfen. Und sie versucht, nicht auf Kritik zu hören. Und die kommt von verschiedenen Seiten. „Warum helfen Sie den Bewohnern von Kursk, obwohl sie selbst den Krieg unterstützen?“ Lida Moniava: „Ich bin bereit, mit Menschen, die in Sicherheit sind, die gut geschlafen haben, die gegessen haben, die keine Schmerzen haben, über Politik zu diskutieren. Wenn ein friedlicher Mensch in Gefahr ist, sollte er an einen sicheren Ort gebracht werden, ganz gleich, welche Ansichten er hat“.

Igor Beresin