Jewgeni Kasperski will zu rechtlichen Maßnahmen greifen. (Foto: Wladimir Trefilow/RIA Novosti)

Im Interesse der nationalen Sicherheit

Der Grund für diese Entscheidung sei, dass die Produkte von Kaspersky Lab die nationale Sicherheit bedrohen, da die Virenschutzsoftware angeblich von Russland zum Ausspionieren von Unternehmen verwendet werden kann, so das US-Handelsministerium. In der offiziellen Verfügung, die den Kauf der Kaspersky-Software verbietet, wird die „Zusammenarbeit mit dem russischen Militär und den Geheimdiensten zur Unterstützung der Cyberspionage der russischen Regierung“ erwähnt.

„Wir sind fest davon überzeugt, dass die russische Regierung entweder Kaspersky-Software benutzt oder sicherlich bereit ist, sie zu benutzen“, zitierte US-amerikanisches Computermagazin „Wired“ US-Handelsministerin Gina Raimondo. Die Befugnisse der Behörde „erlauben es, proaktiv zu handeln, selbst wenn es keine konkreten Beispiele für geheime Absprachen gibt“, fügte sie hinzu.

In der Erklärung von Kaspersky Lab zu den neuen Beschränkungen heißt es, das US-Handelsministerium habe die Entscheidung „wahrscheinlich aufgrund der aktuellen geopolitischen Lage und theoretischer Bedenken und nicht aufgrund einer technischen Bewertung der Produkte“ getroffen, obwohl Kaspersky Lab „angeboten habe, seine Produkte von einer unabhängigen dritten Partei überprüfen zu lassen“.

Geschichte des Kaspersky-Verbots

Die US-Regierung hat bereits 2017 begonnen, Restriktionen gegen Kaspersky Lab zu verhängen. Am 11. Juli 2017 berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf einer Korrespondenz des Unternehmensgründers Jewgeni Kasperski, dass das Unternehmen mit dem FSB zusammenarbeitete und dass es möglich sei, mithilfe der Kaspersky-Software den Standort von Hackern zu verfolgen. Am nächsten Tag strich das Weiße Haus Kaspersky Lab von der Liste der Softwarehersteller, deren Produkte für die Verwendung durch Regierungsbehörden in den USA zugelassen sind.

Im September 2017 verbot das US-Ministerium für innere Sicherheit die Verwendung von Kaspersky-Lab-Software in Regierungsbehörden. Die Behörde erklärte, die Produkte des Unternehmens stellten eine Bedrohung für die Sicherheit des Landes dar und könnten von russischen Behörden genutzt werden, um auf Dokumente der US-Regierung zuzugreifen. Im selben Jahr ordnete Trump an, die Software von Kaspersky Lab aus allen Netzwerken von zivilen und militärischen Behörden zu entfernen.

BMW vs. Schiguli

Auf einer Sitzung des St. Petersburger Wirtschaftsforums im Jahr 2023 stellte Kasperski fest, dass die Einnahmen von Kaspersky Lab in Europa und Nordamerika im Jahr 2022 um 30 bis 40 Prozent zurückgingen. Dank des Umsatzwachstums in Russland und dem Rest der Welt konnte dieser Rückgang jedoch ausgeglichen werden, sodass das Unternehmen am Ende des Jahres nicht mit null Einnahmen dastand. Gleichzeitig kommentierte Kasperski die gegen das Labor verhängten Sanktionen mit den Worten: „Wissen Sie, es wird gesagt: BMW, Schiguli … In diesem Fall stellen wir BMWs her, aber ausländische Kunden sind gezwungen, zu Schiguli zu wechseln“.

Experten weisen darauf hin, dass im Jahr 2020 die USA einen Anteil von 15 Prozent und Russland einen Anteil von 22 Prozent an den Verkäufen von Kaspersky Lab hatten. Jetzt könnte der Anteil des Unternehmens am US-Markt zwischen 5 und 7 Prozent liegen. Experten zufolge ist der Anteil der USA an den Einnahmen aufgrund der Sanktionen ständig gesunken, sodass die neuen Beschränkungen wahrscheinlich keine großen Auswirkungen auf das Geschäft des Unternehmens haben werden.

Der russische Präsidentensprecher Dmitri Peskow sagte auf einer Pressekonferenz, dass der Verbot der Kaspersky-Software in den USA ein Beispiel für unlauteren Wettbewerb sei. Peskow wies darauf hin, dass das Unternehmen im betreffenden Marktsegment auf internationaler Ebene sehr wettbewerbsfähig und seinen Mitbewerbern in vielerlei Hinsicht überlegen sei.

Wie das Unternehmen selbst erklärt, wird diese Entscheidung der US-Behörden zur Entwicklung der Cyberkriminalität beitragen. In der Erklärung heißt es außerdem, dass das Unternehmen „beabsichtigt, die verfügbaren rechtlichen Maßnahmen zu nutzen, um den laufenden Betrieb und die Beziehungen zu Partnern und Kunden zu erhalten“.

