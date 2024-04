Umstrittene Pläne für die Sicherheit auf Flughäfen

Russlands westlichster Flughafen in Kaliningrad – bald nur noch bedingt zugänglich? (Foto: Tino Künzel)

Ab 1. September herrschen auf Russlands Flughäfen ganz neue Sitten. Wenn es nach dem russischen Verkehrsministerium geht, treten dann verschärfte Sicherheitsbestimmungen in Kraft. Sie erlauben es, je nach Gefahrenlage den Zutritt auf Fluggäste zu beschränken. Wer kein Ticket vorweisen kann, müsste dann draußen bleiben.

Es handele sich um befristete und punktuelle Maßnahmen, hieß es zur Begründung. Sie sind an eine sogenannte dritte Sicherheitsstufe gekoppelt. Doch Kritiker weisen darauf hin, dass diese auf den Flughäfen von Moskau und St. Petersburg bereits seit Herbst 2022 gilt und seitdem immer wieder verlängert wird.

Das Verkehrsministerium hatte eine entsprechende Vorlage bereits im Februar und damit vor dem jüngsten Terroranschlag unterbreitet. Die Regelung sucht weltweit ihresgleichen. Nur in Usbekistan und Ägypten gab es bereits Ähnliches.

Wie der „Kommersant“ berichtete, haben bereits mehrere Organisationen ihre Stimme gegen die geplanten Bestimmungen erhoben und das Ministerium ersucht, von deren Einführung abzusehen. Dazu gehört etwa die Internationale Flughafenvereinigung (MAA), die in Wahrheit ein Zusammenschluss von 17 russischen Flughäfen ist. Außerdem ihre Bedenken angemeldet haben laut „Kommersant“ der Verband der Tourismusindustrie und die Passagiervereinigung.

Die Kritiker argumentieren, dass es der Sicherheit kaum zuträglich sei, wenn sich vor den Eingängen Menschentrauben bildeten. Außerdem sei es schwer hinzunehmen, wenn hilfsbedürftige, alte oder minderjährige Menschen nicht mehr bis ins Flughafengebäude begleitet oder dort in Empfang genommen werden könnten. Auch würde die neue Regelung bedeuten, dass Fluggäste, die ihr Ticket im Flughafen erwerben oder Kontakt zu einem Vertreter der Fluggesellschaft aufnehmen wollten, dieser Möglichkeit beraubt würden. Darüber hinaus sei das Warten in frostiger Kälte, für Russland ein sehr naheliegendes Problem, eine Zumutung. Nicht zuletzt, so der „Kommersant“ unter Berufung auf Quellen, wäre die Zutrittsbeschränkung auch ein wirtschaftlicher Schlag für die Flughäfen: Die Gastronomie- und Einzelhandelserlöse könnten sich damit halbieren.

Tino Künzel