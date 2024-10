Taxifahrten in Russland: merklich teuerer, aber immer noch gefragt

Trotz der Preiserhöhung nehmen die Taxifahrten zu, so dass die neuen Fahrzeuge nicht untätig bleiben werden. (Foto: Artur Nowosilzew/AGN Moskwa)

Das billige Taxi in Russland ist schon Geschichte. Die Kosten für Taxifahrten sind in den letzten Monaten wieder einmal gestiegen. Nach Angaben des Analysezentrums Chek Index kostete eine Taxifahrt in Russland im September dieses Jahres im Durchschnitt 598 Rubel. Es ist schwierig, die Deutschen mit solchen Preisen zu erschrecken, umgerechnet sind es nur 5,70 Euro. Allerdings ist der aktuelle Preis um zwölf Prozent höher als im gleichen Zeitraum 2023.

Preiserhöhungen sind unvermeidlich

Während der Konferenz „Taxi-2024“ Anfang Oktober äußerte sich Irina Saripowa, Vorsitzende des Öffentlichen Rates für die Entwicklung des Taxigewerbes, gegenüber RBK zuversichtlich hinsichtlich weiterer Preissteigerungen. Ihren Angaben zufolge könnten die Preise bis Ende 2024 im Vergleich zu 2023 um 60 Prozent steigen. Dies sei auf die steigenden Kosten für Fahrzeuge, Ersatzteile und Versicherungen zurückzuführen, so Saripowa.

Igor Schmakin, Präsident des „Verbandes der Selbstständigen Russlands“, ist der Meinung, dass neben den steigenden Preisen für die Wartung und Instandhaltung der Autos auch der akute Fahrermangel für den Anstieg der Preise für Taxifahrten verantwortlich ist. Und der wiederum hängt mit dem im September 2023 in Kraft getretenen Gesetz „Über das Taxi“ zusammen, das nach Ansicht des Experten schwer zu erfüllende Anforderungen an die Fahrer einführte. Diese Erklärung erscheint recht logisch. Der Markt hat auf das Gesetz reagiert, das den Taxifahrern das Leben schwer macht.

Vor einem Jahr sagte ein Vertreter des Verkehrsministeriums auf der Konferenz „Taxi-2023“, dass in der Hälfte der russischen Regionen die Kosten für Taxidienste gestiegen seien. In einigen von ihnen stiegen die Preise um 44 Prozent. Als Hauptgrund sieht das Ministerium die unzureichende Vorbereitung der Regionen auf das neue Gesetz.

Überall das Gleiche: Arbeitskräftemangel

Konkrete Zahlen wurden bereits im September vom Abteilungsdirektor von „Yandex Taxi“ Anton Petrakow genannt. Er schätzte den möglichen Mangel an Taxifahrern in Russland bis Ende des Jahres auf 130.000 Personen. Grund dafür ist unter anderem die Verschärfung der Migrationspolitik: Eine Reihe von Regionen hat Migranten verboten, als Taxifahrer zu arbeiten.

Experten nennen auch andere Gründe für den Anstieg der Preise für Taxifahrten. Dazu gehört zum Beispiel die wachsende Nachfrage nach solchen Dienstleistungen im Sommer und Frühherbst. Sie wird unter anderem durch einen regeren Inlandstourismus unterstützt. Nach Angaben des Analysezentrums Chek Index stieg die Zahl der Taxifahrten in Russland zwischen Juni und August um fünf Prozent. Bislang ist die Situation bei den Taxipreisen nicht so ernst, dass sich die Russen von diesem Verkehrsmittel abwenden würden.

Igor Beresin