Preiswert durch Moskau: Ein Wegweiser für das Tarifsystem

Die Welt ist groß. Leistungsfähige Nahverkehrssysteme gibt es an zahlreichen Orten. Preisgünstige auch. Aber in den seltensten Fällen kommt beides zusammen. Moskau ist so ein seltener Fall von sowohl als auch. Das Preis-Leistungs-Verhältnis des ober- und unterirdischen Nahverkehrs in Russlands Hauptstadt kann nur als überragend bezeichnet werden.

Allein schon die Dimensionen sind beeindruckend. Die Metro befördert am Tag durchschnittlich acht Millionen Menschen, was fast der Einwohnerzahl der Schweiz entspricht. Dazu kommen Busse, Trolleybusse und Straßenbahnen mit zusammen rund sieben Millionen Fahrgästen täglich auf nahezu 1000 Strecken.

Doch nicht nur quantitativ, auch qualitativ kann sich der Moskauer Nahverkehr sehen lassen: Er ist gut organisiert, in den letzten Jahren kräftig ausgebaut und modernisiert worden und dabei im internationalen Vergleich immer noch unverschämt preiswert. Auf die Tarife wollen wir an dieser Stelle etwas ausführlicher eingehen.

Auch bei den Fahrscheinen hat in jüngster Vergangenheit eine kleine Revolution stattgefunden. 2013 wurde die sogenannte „Troika“-Karte eingeführt, die seitdem Papiertickets fast verdrängt hat. Nach Angaben der Stadt wird sie heute von 90 Prozent aller Fahrgäste genutzt. Das Prinzip ist simpel: Die Karte wird mit einem beliebigen Geldbetrag bis 3000 Rubel aufgeladen und kann danach je nach gewähltem Tarif verwendet werden. Wer in Moskau nicht nur auf der Durchreise ist, tut gut daran, sich gleich bei der Ankunft auf dem Flughafen – an der Kasse des „Aeroexpress“ – oder vor der ersten Metrofahrt an der Kasse der betreffenden Station eine solche „Trumpfkarte“ zu besorgen. Sie kostet 50 Rubel (umgerechnet 0,65 Euro) Pfand, die bei späterer unbeschadeter Rückgabe sogar erstattet werden.

Das Tarifsystem selbst ist äußerst übersichtlich, zumal es bisher dankenswerterweise ohne „Kurzstrecken“ und „Zonen“ auskommt (eine eigene Tarifzone sind nur die entlegensten Stadtbezirke Selenogrod und Troizk), die Ortsfremden anderswo die Orientierung erschweren. Besonders profitieren davon die Fahrgäste der Metro: Wer am Eingang einmal sein Ticket entwertet hat, der kann so lange und so weit fahren, wie er will, im Zweifelsfall auch einen ganzen Tag im „Bauch“ von Moskau zubringen oder überirdisch in den Lastotschka-Zügen auf dem Moskauer Zentralring, der formal zum Metronetz gehört.

Es gibt vier Basistarife.

Einzelticket für ein oder zwei Fahrten zum Preis von 55 bzw. 110 Rubel (0,73/1,46 Euro). Vorteil : Wer in Moskau tatsächlich nur ausnahmsweise den öffentlichen Nahverkehr in Anspruch nimmt – zum Beispiel beim Umsteigen zwischen zwei Zügen mit Wechsel des Bahnhofs – und also keinen Sammeltarif braucht, der kommt für ein moderates Sümmchen ans Ziel. Der Einzelfahrschein kann in Bus und Bahn auch beim Fahrer erworben werden. Nachteil : Das ist die mit Abstand teuerste Option für eine Fahrt. Das Rathaus bemüht sich seit längerem, Einheimischen und Besuchern den Kauf von Einzelfahrscheinen abzugewöhnen. Mit Erfolg: Die notorischen Schlangen vor den Metro-Kassen sind inzwischen fast gänzlich verschwunden.

Tino Künzel

