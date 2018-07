Sprung ins Kühle: Wo das Schwimmvergnügen besonders groß ist

„Stellen Sie sich vor: nächtliches Moskau, ein von Scheinwerfern beleuchtetes Schwimmbad, Dampf über dem Wasser, Eiszapfen auf dem Kopf und vom ‚Roten Oktober‘ weht der Duft von Schokolade und Karamell“, so erinnert sich Erzpriester Alexej Uminskij im Interview mit dem Magazin „Esquire“ an seine Kindheit in der russischen Hauptstadt.

Das „Moskwa“ gehörte zu den größten Freibädern der Welt. Das Markenzeichen: ein runder Grundriss. Den Anstoß für den Bau gab Nikita Chruschtschow. Es gab nämlich ein „Loch“ mitten in der Stadt zu füllen. Dort, wo heute die Christ-Erlöser-Kirche steht. Der Ursprungsbau wurde 1931 auf Stalins Geheiß gesprengt, denn im Sozialismus war für Gotteshäuser kein Platz mehr. Hier sollte das Haus der Sowjets, das neue Zentrum Moskaus, entstehen. Doch der Bau kam mit dem Zweiten Weltkrieg zum Erliegen. Bis in die 50er Jahre lag die Fläche brach. Es lag also auf der Hand, hier ein rund ums Jahr geöffnetes Schwimmbad zu bauen.

Die ausgewöhnliche Lage zog viele an, selbst Revoluzzer Che Gueverra zog seine Bahnen im runden Becken, das bis zu 20 000 Schwimmer aufnehmen konnte. Nach dem Zerfall der Sowjetunion wurde das Schwimmbad nicht mehr rentabel, das Gelände geschlossen und 1995 das Fundament für die Kirche gelegt. Überdauert hat aber ein Kollege, Baujahr 1957. Das „Tschajka“, zu Deutsch Möwe, befindet sich noch heute im Stadtteil Chamowniki.

Katharina Lindt, Peggy Lohse und Simon Federer

