Sotschi in neuen Dimensionen

Wieder Rekordzahlen vom Flughafen Sotschi: Diesmal betreffen sie den Verkehr auf internationalen Strecken. Beim gesamten Passagieraufkommen nähert sich der zwischen den Kaukasusbergen und dem Schwarzen Meer gelegene Flughafen so langsam den Werten der Drehkreuze in Moskau und St. Petersburg an.