Saftiges Fleisch ohne saftige Preise

„Byk“ heißt auf Deutsch der Ochse. Der ist hier überall zu sehen (Foto: Olga Silantjewa)

Am letzten Sonntag im März, zur Mittagszeit, bildete sich eine kleine Schlange am Eingang von „The Byk“. Es waren so viele Leute im Saal, es schien, als gebe es keinen einzigen freien Platz. Die Mitarbeiterinnen des Restaurants halfen den Gästen, einen Platz zu finden. Ich fragte sie, ob es stimme, dass das Restaurant das größte in Moskau sei. Sie bestätigten es. Es gibt 820 Plätze in einem riesigen halbdunklen Saal. Es habe schon Tage gegeben, an denen alle Plätze besetzt gewesen seien, meist an Feiertagen.

Offensichtlich waren einige der Gäste Besucher des Rio-Einkaufs- und Unterhaltungszentrums an der Dmitrowskoje-Chaussee. Aber viele kamen speziell hierher – zum Essen oder um einen Geburtstag mit der Familie und Freunden zu feiern. Das Restaurant ist ein Fleisch-Restaurant. Aber auch Vegetarier finden hier etwas für sich. Zurzeit gibt es auch spezielle Fastengerichte auf der Speisekarte.

Erschwinglich …

Trotz der Anzahl der Gäste war es nicht laut. Es war sogar gemütlich. Die Kellnerin kam schnell. Für Neulinge wie mich empfahl sie das New York Steak. Gewicht 300 Gramm, braten auf Anfrage. Der Preis beträgt 350 Rubel (etwa 3,5 Euro). Das ist auch der Preis für alle anderen Standardgerichte im Lokal. Ich bestellte noch Getränke und Salat und begann zu warten.

Während ich wartete, habe ich nachgeschaut, wer der Besitzer ist. Auf der Webseite des Restaurants steht: „Der Gründer des demokratischsten aller Fleisch-Restaurants und des fleischigsten aller demokratischen Restaurants „The Byk“ ist Mehak Galstjan. Es gibt nur sehr wenige Informationen über ihn im Internet. Seine Idee ist es, mit dem Restaurantgeschäft zu zeigen, dass „gutes Fleisch erschwinglich sein kann und soll“. Der Unternehmer gründete 2016 sein erstes Restaurant „The Byk“ in Kaluga. Seit 2018 eröffnete er Fleisch-Restaurants mit dem gleichen Namen in Moskau. Mittlerweile gibt es bereits 17 davon. Zu den nächsten Plänen gehört die Eröffnung eines Restaurants in der Nähe der MDZ-Redaktion an der Metro Frunsenskaja, in St. Petersburg und Tula.

Das Steak New York in „The Byk“ (Foto: Olga Silantjewa)

… und lecker

Das Steak war köstlich – zart und schmackhaft. Es erinnerte mich an einen Schaschlyk. Obwohl die Leute manchmal in den sozialen Medien schreiben, dass das Fleisch zäh sei. In solchen Fällen antwortet das Restaurant, dass es dem Kunden entgegenkommt und ein anderes Steak serviert. Ein weiterer positiver Kommentar wird demnächst hinzugefügt – von mir. Es war alles lecker und preisgünstig.

Olga Silantjewa