Russland.komm

Die Hürden für Russen, die in den Schengen-Raum reisen möchten, wurden seit dem vergangenen Jahr deutlich heraufgesetzt. In diesem Fall reagiert Russland nun ausnahmsweise nicht „spiegelgleich“, wie in anderen Fragen. Meldungen der letzten Wochen deuten darauf hin, dass bereits in den kommenden Tagen Reiseerleichterungen für Bürger aus 52 Ländern, darunter die EU-Staaten, wirksam werden sollen. Wie zuletzt beispielsweise von Wirtschaftsminister Maxim Reschetnikow auf einem russisch-chinesischen Businessforum in Shanghai angekündigt, wird nun offenbar das lange geplante elektronische Visum eingeführt. Reschetnikow nannte als Datum den 1. Juli. So steht es auch in einer Anfang Juni veröffentlichten Regierungsmitteilung zu einer Verordnung mit dem Kürzel 1419-p. „Geplant ist, dass Russland mit einem solchen Visum ab dem 1. Juli 2023 besucht werden kann“, heißt es dort.

Ursprünglich hatte ein entsprechendes Gesetz von 2020 bereits zum 1. Januar 2021 in Kraft treten sollen. Doch das verhinderte die Corona-Pandemie. Inzwischen sind die Grenzen zwar wieder geöffnet, doch vielen ist die Lust auf Russland vergangen. Größer geworden sind sowohl die gefühlte wie auch die tatsächliche Distanz. Weil die Direktflüge zwischen der EU und Russland eingestellt sind, kann der Umweg über die Türkei gern einen Tag in Anspruch nehmen, von den Kosten ganz zu schweigen. Dass in Russland selbst nicht mit westlichen Kreditkarten bezahlt werden kann, schafft weitere Unannehmlichkeiten.

96 Prozent weniger ausländische Touristen

So wurden an den russischen Grenzen im Jahr 2022 offiziell nur 200.100 touristische Einreisen gezählt. Das waren rund vier Prozent des Werts von 2019, vor Ausbruch der Pandemie. Reiseveranstalter sprachen davon, dass der organisierte Reiseverkehr aus anderen europäischen Ländern nach Russland praktisch zum Erliegen gekommen sei. In Moskau, wurde jüngst auf dem St. Petersburger Wirtschaftsforum bekanntgegeben, waren 90 Prozent der Touristen im vergangenen Jahr Besucher aus anderen russischen Regionen.

Das E-Visum soll nun mehr Ausländer ins Land locken. Es kann online für touristische, geschäftliche oder Privatreisen beantragt werden und wird innerhalb von vier Tagen ausgestellt. Die Reisedauer darf bis zu 16 Tage betragen. Der Preis des Visums soll wohl bei 40 US-Dollar liegen.

Reisewarnung für Russland

Das Auswärtige Amt in Berlin hat seine Reisewarnung für Russland unterdessen am 24. Juni verschärft. An diesem Tag hielt der bewaffnete Aufstand der Wagner-Gruppierung und ihr „Marsch der Gerechtigkeit“ von Rostow am Don über Woronesch Richtung Moskau nicht nur die russische Bevölkerung in Atem, über mehrere Regionen wurde der sogenannte Anti-Terror-Notstand verhängt. Die Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amts wurden daraufhin angepasst: „Von Reisen in die Russische Föderation wird abgeraten. Vor Reisen in die an die Ukraine grenzenden Verwaltungsgebiete (Belgorod, Kursk, Brjansk, Woronesch, Rostow, Krasnodar) wird gewarnt. Auf Grund aktueller Ereignisse sollten die genannten Verwaltungsgebiete und insbesondere die Stadt Rostow sowie das Umland gemieden werden. In Moskau sollten staatliche, insbesondere militärische Einrichtungen weiträumig umgangen werden. Das Stadtzentrum sollte bis auf Weiteres gemieden werden. Den Anweisungen russischer Sicherheitsbehörden sollte unbedingt Folge geleistet werden.“

Ob diese innenpolitische Zuspitzung auch Auswirkungen auf die Einführung des E-Visums hat, ist ungewiss. Möglich, dass der Zeitpunkt nun für nicht gerade günstig befunden und das Vorhaben erneut aufgeschoben wird.

Tino Künzel