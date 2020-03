Russland und das Coronavirus

18. März

Schulferien werden verlängert

09:14 Uhr Die Dauer der russischen Frühjahrsferien wird wegen des Coronavirus um zwei Wochen ausgedehnt. Die Schüler haben nun in der Zeit zwischen vom 23. März bis zum 12 April frei. Dies teilte Bildungsminister Sergej Krawzow mit.

Einreisesperre tritt in Kraft

Am heutigen Mittwoch schließt Russland seine Grenzen für nichtrussische Mitbürger. Die Regelung gilt vorerst bis zum 1. Mai und soll der Verbreitung des Coronavirus entgegenwirken. Weiterhin einreisen dürfen: Menschen mit dauerhafter Aufenthaltserlaubnis, offizielle Delegationen, Diplomaten sowie Besatzungen von Flugzeugen, Schiffen und Zügen. Auch Transitreisende und Menschen, die zu Beerdigungen einreisen, sind vom Einreisebann ausgenommen.

17. März

Tausende unter medizinischer Beobachtung

16:35 Uhr Mehr als 16 000 Menschen stehen unter strenger ärztlicher Kontrolle. Dies meldet die Onlinezeitung “Lenta”. Bei den Männern und Frauen handelt es sich um Reisende, die aus Ländern mit nachgewiesenen Corona-Fällen nach Russland zurückgekehrt oder eingereist sind.

114 bestätigte Fälle

16:25 Uhr Innerhalb eines Tages ist die offizielle Zahl der am Coronavirus erkrankten Russen von 93 auf 114 gestiegen. Dies teilte am Dienstag Vize-Premierministerin Tatjana Golikowa mit. Nach Angaben der Politikerin gab es Krankheitsfälle in insgesamt 26 russischen Regionen. 104 Patienten hätten sich im Ausland mit dem Virus im Ausland angesteckt, 106 der Kranken litten unter der leichten Verlaufsform des Virus. In fünf Fällen konnten von COVD-19 Genesene bereits wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Keine Züge zwischen Russland und Finnland

12:49 Uhr Die Finnische Eisenbahn (VR) stellt zum 19. März den Passagierverkehr zwischen St. Petersburg und Helsinki ein. Dies meldet die Nachrichtenagentur “RIA Novosti”. Die Einschränkung gilt vorläufig bis zum 13. April. Der Güterverkehr zwischen Russland und Finnland ist von der Regelung ausgenommen.

Verschärfte Quarantäne in Moskau?

8:03 Uhr Die Moskauer Stadtregierung erwägt weitgehende Quarantäne-Maßnahmen. Dies berichtet das Internetportal “Otkrytye Medija” unter Berufung auf eine Quelle aus dem Bürgermeisteramt. Demnach könnten ab dem 20. März alle Angestellten, die nicht mit Arbeiten für die unmittelbare Funktionsfähigkeit der Stadt betraut sind, zu Heimarbeit verpflichtet werden. Servicedienstleistungen und Beratungen würden in diesem Fall ausschließlich online erfolgen. Die Maßnahmen treten in Kraft, falls die Zahl der Infizierten weiter steigt. Ein konkreter Schwellenwert wurde allerdings nicht genannt. Außerdem erwägen die Behörden die eingeschränkte Öffnungszeiten von Einkaufszentren sowie die Schließung von Bars, Cafés und Restaurants. Weiterhin wird beraten, wie die Zahl der Passagiere im öffentlichen Nahverkehrs beschränkt werden kann. Als äußerstes Mittel behalten sich die Behörden eine komplette Schließung der Metro vor.

16. März

21:22 Uhr Russland schließt ab dem 18. März die Grenzen für Ausländer. Der Einreisebann zum Schutz vor dem Coronavirus gilt vorerst bis zum 1. Mai. Ausgenommen sind nur wenige Personengruppen wie Diplomaten, Besatzungen von Flugzeugen, Schiffen und Zügen sowie Menschen mit dauerhafter Aufenthaltserlaubnis.

