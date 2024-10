Russischer Crowdfunding-Markt wächst weiter

Ein hoher Leitzins wirkt negativ auf die Nachfrage. (Foto: freepik.com)

Alternative Finanzierungsquellen sind gefragt

Im vergangenen Jahr gaben Crowdfunding-Plattformen Mittel in Höhe von mehr als 24 Milliarden Rubel (etwa 240 Millionen Euro) aus. Das ist doppelt so viel wie im Vorjahr, wie aus den Daten der Investitionsplattform Money Friends hervorgeht. Insgesamt wurden 2023 fast 11 000 Kredite vergeben, 18 Prozent mehr als im Vorjahr. Zu Beginn dieses Jahres sagten Experten voraus, dass dieses Finanzierungssegment um das 1,5- bis 2-Fache auf 50 Milliarden Rubel anwachsen würde. In der ersten Hälfte des Jahres 2024 wurde deutlich, dass kleine und mittlere Unternehmen vor dem Hintergrund steigender Bankkreditzinsen vermehrt tatsächlich auf alternative Finanzierungsquellen zurückgreifen.

Kredite über eine Anzeigen-Website

So zeigen die Statistiken von Avito (russische Internet-Ressource, die weltweit den ersten Platz unter den Anzeigenseiten einnimmt), dass in diesem Zeitraum die Zahl der Anzeigen mit der Bitte um Kredite im Vergleich zum Vorjahr um das 3,5-Fache auf 25 000 Anzeigen gestiegen ist. Die Zahl der Aufrufe solcher Anzeigen hat sich im gleichen Zeitraum verdoppelt, und wenn man die letzten beiden Jahreshälften vergleicht, beträgt die Differenz 66 Prozent. Vorschläge, zu investieren oder Geschäftspartner zu werden und dafür einen Anteil am Unternehmen zu erhalten, haben dagegen auf Avito an Beliebtheit verloren: Die Zahl solcher Anzeigen ist um 18 bzw. 33 Prozent zurückgegangen, wenn man die ersten sechs Monate der letzten beiden Jahre vergleicht. Dennoch ist das Volumen beträchtlich: 58 000 Anzeigen, in denen ein Geschäftspartner gesucht wird, und 185 000 Anzeigen, in denen um Investitionen im Austausch für eine Beteiligung an einem Unternehmen gebeten wird.

Investitionsplattformen werden immer attraktiver

Im ersten Halbjahr 2024 stieg die Zahl der Kreditnehmer um 1392 Unternehmen, und der Betrag der ausgegebenen Kredite erreichte 6,8 Milliarden Rubel, 1,5 Mal mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, so Roman Choroschew, Geschäftsführer der Investitionsplattform JetLend, gegenüber der Zeitung „Wedomosti“. Gleichzeitig wies Choroschew darauf hin, dass die Zinssätze von Investitionsplattformen in jedem Fall vom Leitzins abhängen, sodass sich die Verschärfung der Geldpolitik negativ auf die Nachfrage nach den Dienstleistungen der Plattformen auswirkt. Über die VDelo-Plattform bekamen die Unternehmen 1,3 Milliarden Rubel für das erste Halbjahr 2024 (für das gesamte letzte Jahr waren es 2,45 Milliarden Rubel), über LenderInvest 738 Millionen Rubel, was fast dem Vierfachen des Wertes für das gesamte letzte Jahrentspricht, so die Vertreter dieser Plattformen.

Das Volumen des gesamten Crowdfunding-Marktes belief sich nach Angaben der Zentralbank im ersten Quartal dieses Jahres auf 11 Milliarden Rubel (ein Drittel der Gesamtsumme des letzten Jahres – 33,4 Milliarden Rubel).

Von Alexej Karelski