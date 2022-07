Park & Sky: Moskauer Kinos, die nach oben offen sind

Kino im Grünen: So werden in Sokolniki Filme geschaut. (Foto: Sergej Wedjaschkin)

Wenn ein anstrengender Arbeitstag so entspannt wie anregend zu Ende gehen soll, sind Moskaus Freiluftkinos die passende Antwort. Drei der bekanntesten in den Parks Sokolniki, Fili und Museon bespielt der Kinobetreiber Moskino.

Die Sitzreihen dieser Filmtheater ähneln eher Terrassen. Von einem naheliegenden Kiosk kann man sich Essen und Getränke mitbringen, dann kommt geradezu Picknickstimmung auf, während Film und Abendrot um die Aufmerksamkeit der Zuschauer wetteifern. Hin und wieder fliegt ein Insekt durch den Lichtstrahl des Projektors, wird angestrahlt und ähnelt auf den ersten Blick einem Glühwürmchen.

Viele Filminteressierte im Publikum

Da die Vorstellungen zwangsläufig in der einsetzenden Dämmerung beginnen müssen, bietet es sich an, vorher den Alltagsstress der Großstadt im umliegenden Park von sich abfallen zu lassen. Anwohner können natürlich auch den Spaziergang mit Hund zur Filmnacht aufwerten. Für Ortsfremde ist es nicht nur wegen des Erholungseffekts von Vorteil, etwas früher zu kommen. Trotz der Hinweisschilder sind die Kinos nicht in jedem Fall auf Anhieb zu entdecken.

Die gezeigten russischen wie ausländischen Filme stellen einen gewissen Anspruch an den Zuschauer und sind meist keine reine Unterhaltung. Doch da das Repertoire von Klassikern wie „Hiroshima mon amour“ über „Amelie“ bis zu Dokumentarfilmen und Animes reicht, ist für jeden etwas dabei. Ausländische Produktionen werden teilweise im Originalton mit russischen Untertiteln gezeigt. Gerade bei Filmklassikern gibt es manchmal eine kurze Einführung. Der Anteil wirklich filminteressierter Zuschauer im Publikum ist relativ hoch. Eine gute Bild- und Tonqualität trägt dazu bei, dass sie auf ihre Kosten kommen.

Tickets nur online

Nach der Ticketkontrolle erhält man Kissen und meist auch eine Decke. Es schadet aber nicht, noch einen Reservepullover einzu­packen, da sich die Temperaturen bis zum Abspann oft abkühlen. Es herrscht freie Platzwahl. Gerade bei Menschen zwischen 20 und 30 scheinen sich die Kinos großer Beliebtheit zu erfreuen. Je nach Film und Wetter kann es deshalb auch mal etwas voller werden, ohne dass man sich gleich vom Nachbarn bedrängt fühlen müsste.

Die zwei täglichen Vorstellungen beginnen jeweils zwischen 21.15 Uhr und 21.30 Uhr beziehungsweise zwischen 23.10 Uhr und 23.45 Uhr. Tickets müssen vorher auf der Webseite oder in der Moskino-App erworben werden und kosten zwischen 250 und 400 Rubel. Falls nötig, sind Mitarbeiter vor Ort bei der Buchung behilflich. Montags bis mittwochs gibt es Rabatte für Studenten.

Sokolniki

Allein der Park Sokolniki ist definitiv einen Besuch wert. Er bietet Attraktionen für jede Altersklasse und bewegt sich dabei zwischen Jahrmarktsstimmung mit Imbissbuden und Riesenrad einerseits und Waldesruh nebst Rosengarten andererseits. Der Weg zum Sommerkino, wie man auf Russisch dazu sagt (letnij kinoteatr), ist ausgeschildert und vom Haupteingang in ungefähr zehn Minuten zu erreichen. Die nächstgelegene Metrostation ist Sokolniki.

mos-kino.ru/cinema/moskino_sokolniki/

Fili

Der Park Fili schmiegt sich an eine Biegung der Moskwa. Steht man an ihrem Ufer, wähnt man sich schon fast auf dem Lande, wären da nicht die in der Ferne aufragenden Hochhäuser Moskaus. Das Kino befindet sich an der Hauptallee des Parks. Die nächstgelegene Metrostation ist Bagrationowskaja.

Anders als in Sokolniki ist das Kino im Park Fili mit einem Zeltdach versehen, sodass man auch kleinere Schauer unbeschadet übersteht. Eine weitere Besonderheit sind die großen Sitzsäcke, die auf der Tribüne bereitliegen.

mos-kino.ru/cinema/moskino_fili/

Museon

Das Freiluftkino Museon besticht vor allem durch seine Lage. Mit der neuen Tretjakow-Galerie im Rücken hat der Zuschauer das Hotel President rechter Hand und das riesige Denkmal für Peter den Großen linker Hand vor sich. Es wirkt fast so, als segelte der überlebensgroße Zar auf den Bäumen des Parks dahin. Die nächstgelegenen Metrostationen sind Park Kultury oder Oktjabrskaja.

mos-kino.ru/cinema/moskino_muzeon/

Gorki-Park

Die „Yandex Plus Datscha“ gleicht vom Aufbau her anderen Freiluftkinos. So gibt es auch hier ein Zeltdach, Sitzsäcke, Kissen und eine terrassenförmige Tribüne. Allerdings werden neben Filmen auch Vorträge oder Livestreams angeboten – Internet im Kinoformat sozusagen. Die „Datscha“ ist exklusiv den Abonnenten des Medienpakets Yandex plus vorbehalten. Der Eintritt kostet nichts extra, lediglich eine Voranmeldung auf der Webseite ist notwendig. Die nächstgelegenen Metrostationen sind Park Kultury und Oktjabrskaja.

plus.yandex.ru/dacha

Strelka

In Sichtweite des Kremls wurde Mitte Juni das wohl zentralste Freiluftkino von Moskau eröffnet. Sein Standort ist das Gelände der Bar „Strelka“ unterhalb einer Fußgängerbrücke über die Moskwa und gegenüber von der Christ-Erlöser-Kathedrale. Die Anlage ist ein Gemeinschaftsprojekt des Online-Kinos Kion und des Offline-Kinos „Chudoschestwennyj“, Moskaus ältestem Lichtspielhaus. Das „Summer Cinema“ verspricht Programmkino, darunter Festival-Preisträger, sowie Kion-Eigenproduktion. Generell sollen verschiedene Geschmäcker angesprochen werden. Das gilt auch für die gastro­nomische Versorgung. Besucher können sich Speisen und Getränke aus dem Angebot der Bar an den Platz kommen lassen.

Jeden Tag gibt es eine Vorstellung, die entweder 21 Uhr oder 21.20 Uhr beginnt. Für den Eintritt werden in der Regel zwischen 300 und 600 Rubel fällig, wobei zwischen Plätzen im Parterre und auf den ansteigenden Rängen ausgewählt werden kann. Die nächstgelegene Metrostation ist Kropotkinskaja.

summercinema.ru

Nagatino-Aue

Ein Freiluftkino leistet sich diesen Sommer auch der Indoor-Vergnügungspark „Ostrow Metschty“ (Trauminsel) auf seinem Außengelände. Das besteht aus zwei Landschaftsparks, die einen Großteil der Nagatino-Aue südöstlich der Innenstadt einnehmen. Der Zutritt ist nicht an ein Ticket für den eigentlichen Vergnügungspark gebunden.

Das Kino hat seine Zelte auf einer Wiese im südlichen Landschaftspark aufgeschlagen und macht einen sehr gediegenen Eindruck. Als Zuschauer sitzt man hier nicht erhöht wie in einem Amphitheater, kann es sich dafür aber auf Liegestühlen und -bänken gemütlich machen. Mit dem Komfort steigt auch der Eintrittspreis (ab 200 Rubel). Täglich werden zwei Filme aus dem aktuellen Kinoprogramm gezeigt, jeweils 21.30 Uhr und 23.30 Uhr. Die nächstgelegene Metrostation ist Technopark.

dreamisland.ru/landscape/letniy-kinoteatr/

Joseph Karl-Friedrich Brömel