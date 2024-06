Offenes Gesicht – reine Absichten

Sogar in muslimischen Regionen ist der Niqab selten zu sehen.

(Foto: Maxim Bogodvid/RIA Novosti)

Waleri Fadejew, Vorsitzender des russischen Präsidialrats für die Entwicklung der Zivilgesellschaft und für Menschenrechte, hat eine Initiative zum Verbot von Niqabs – Kopfbedeckungen von Frauen, die nur die Augen offen lassen – vorgelegt. Diese Idee äußerte er am 20. Mai in einem Interview mit der Parlamentszeitung, als er über Faktoren sprach, die den Extremismus verstärken. „In einigen zentralasiatischen Ländern ist der Niqab inzwischen sogar verboten. Ich werde diese Frage mit Vertretern des traditionellen Islams und regionalen Behörden erörtern“, sagte der Politiker.

Fadejew war jedoch nicht der Erste, der dieses Thema ansprach. Bereits im April hatte der Abgeordnete der Kommunistischen Partei Michail Matwejew das Innenministerium aufgefordert, das Tragen von Kleidung zu verbieten, die das Gesicht verdeckt. Der Parlamentarier bezog sich dabei auf religiöse Kleidungsstücke: den Niqab und die Burka, ein langer Mantel, der den gesamten Körper verdeckt, mit einem Netz, hinter welchem das Gesicht nicht zu sehen ist. Das Ministerium antwortete, es verfüge über keine Informationen über den kausalen Zusammenhang zwischen dem Tragen von Kleidung, die nach religiösen Regeln gestaltet ist, und der Begehung von illegalen Handlungen mit extremistischer Ausrichtung.

Doch dann schaltete sich der oberste Menschenrechtler des Landes in die Angelegenheit ein. Und so wurde die Nachricht sofort zu einem der zentralen Themen in der Öffentlichkeit. Der Moskauer Mufti Ildar Aljautdinow kritisierte die Initiative und versicherte, dass russische Muslime dies als einen Verstoß gegen die Verfassung ansehen könnten. Und die Verfassung, so erinnerte der Mufti gegenüber RBC, garantiere das Recht auf Glaubensfreiheit.

Niqabs sind in einigen europäischen Ländern, darunter Italien, Frankreich, Belgien und Österreich, verboten. Dort gilt diese Kleidung als Zeichen für religiösen Radikalismus, der eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellen könnte. Darüber hinaus dürfen Frauen in muslimischen Ländern wie Ägypten, Marokko und Indonesien kein Kopftuch tragen, das ihr Gesicht vollständig bedeckt. Auch Zentralasien ist gegen solche Kopfbedeckungen. Im Herbst 2023 wurde das Tragen von Niqabs in Usbekistan verboten – wie in Europa wurde die Entscheidung mit der öffentlichen Ordnung begründet. Danach wurde eine ähnliche Initiative in Kirgistan und Kasachstan vorgeschlagen. Vor kurzem mussten Frauen in Tadschikistan auf das Tragen von Niqabs verzichten.

In Russland gibt es derzeit kein Verbot des Niqabs. In muslimischen Regionen, darunter Tatarstan, Tschetschenien und Dagestan, ist es jedoch selten, dass Frauen ihr Gesicht vollständig bedecken. Einheimische Frauen ziehen es vor, einen Hidschab zu tragen. So wird beispielsweise in Tschetschenien trotz offiziellem gesetzlichem Ja zum Niqab den Mädchen gesagt, dass diese Kleidung nichts mit der Scharia zu tun habe. Der Mufti der Republik, Salakh-Hajji Mejijew, stellte im Jahr 2020 fest, dass die Verhüllung des Gesichts eine Sünde sei, die gesühnt werden müsse. Jahre zuvor hatte sich der tschetschenische Regional-Chef Ramsan Kadyrow etwas deutlicher geäußert und gesagt, dass Niqabs der erste Schritt auf dem Weg zum Extremismus seien. „Das ist der Anfang von denen, die sich in den Straßen von Grosny in die Luft gesprengt haben“, schrieb er 2014 in seinen sozialen Medien.

Ildar Gilmutdinow, stellvertretender Vorsitzender des Nationalitätenausschusses der Staatsduma, erklärte gegenüber Inkazan, dass der Niqab in Russland keine Tradition habe. Er versicherte, dass es nicht richtig sei, von einer direkten Verbindung zwischen dem Niqab und dem radikalen Islam zu sprechen – es handele sich um eine fremde Kultur, so der Volksvertreter. Der Islamwissenschaftler Rustam Batrow, der ebenfalls der Meinung ist, dass der Niqab dem traditionellen Islam nicht nahe steht, ist überzeugt, dass es sich bei der vorgeschlagenen Initiative lediglich um Fremdenfeindlichkeit handelt. Auch die Frage der Sicherheit sei bei diesem Thema unlogisch, so Batrow, denn vor ein paar Jahren sei das ganze Land mit Masken herumgelaufen und habe das Gesicht damit bedeckt – ohne damit gegen die Sicherheit zu verstoßen.

Wie dem auch sei, am 28. Mai brachte Wladislaw Dawankow, stellvertretender Vorsitzender der Staatsduma und Abgeordneter der Partei „Neue Menschen“, einen Gesetzentwurf ins Parlament ein, der vorsieht, dass die Subjekte Russlands das Tragen von religiöser oder anderer Kleidung, die das Gesicht ganz oder teilweise verdeckt, an öffentlichen Orten und in staatlichen Einrichtungen verbieten können.

Alexej Karelski